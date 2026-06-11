search
Joi, 11 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Banca Central Europeană majorează dobânzile pentru prima dată din 2023. Războiul din Iran reaprinde inflația

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Banca Centrală Europeană a majorat ratele dobânzilor pentru prima dată din 2023, ca reacție la creșterea inflației determinată de războiul din Iran.

BCE a majorat ratele dobânzilor pentru prima dată din 2023 FOTO 123RF
BCE a majorat ratele dobânzilor pentru prima dată din 2023 FOTO 123RF

BCE a ridicat rata dobânzii la facilitatea de depozit de la 2% la 2,25%, iar piețele financiare anticipează încă două majorări până în primăvara anului viitor, potrivit The Guardian.

Inflația din zona euro a urcat la 3,2% în mai 2026, față de 3% în aprilie, ceea ce a stârnit îngrijorări că acest conflict din Orientul Mijlociu va obliga producătorii și comercianții să transfere creșteri de prețuri către consumatori în timpul verii și toamnei, pentru a-și menține nivelurile de profit.

Creșterea dobânzilor este văzută pe scară largă ca o încercare a BCE de a ține sub control inflația din timp, după criticile potrivit cărora a întârziat majorările în 2022, în contextul invaziei Rusiei în Ucraina.

Până acum, banca centrală a menținut dobânzile neschimbate, în speranța că va fi semnat un acord de pace între Donald Trump și Iran, ceea ce ar reduce necesitatea unor noi majorări pentru a contracara presiunile inflaționiste.

Totuși, un astfel de acord nu a fost încă atins, iar prețul petrolului s-a menținut peste 90 de dolari pe baril, comparativ cu aproximativ 70 de dolari înainte de începerea războiului.

În luna martie, președinta BCE, Christine Lagarde, a indicat că o creștere a costului împrumuturilor va fi necesară pentru a limita accelerarea inflației.

Ulterior, în luna mai, Lagarde a avertizat că deși inflația din zona euro rămâne, în linii mari, ancorată pe termen lung, șocul energetic generat de tensiunile din Orientul Mijlociu pune o mare presiune asupra economiei europene.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Giorgia Meloni, mesaj după întâlnirea despre Ucraina dintre Starmer, Merz și Macron: „Europa merge în orb”
digi24.ro
image
PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România pentru că a pierdut puterea”
stirileprotv.ro
image
Lista completă a Guvernului Tomac, obținută în exclusivitate de Gândul. Ce nume noi de miniștri apar – SURSE
gandul.ro
image
Omul MOMENTULUI la Hidroelectrica. Cine este Iulius Dan Plaveti
mediafax.ro
image
139 de milioane de euro în SuperLiga! FRF a făcut anunțul
fanatik.ro
image
Culisele ședinței PNL: atacuri la Nicușor Dan, puciști sub observație și varianta anticipatelor: „Șansa mortului de a se întoarce de la groapă!”
libertatea.ro
image
Reacția PSD după ce Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu susține Guvernul Tomac
digi24.ro
image
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
gsp.ro
image
Simona Halep, surprinsă alături de noul iubit! Cine este milionarul cu 24 de ani mai în vârstă decât ea
digisport.ro
image
Băutura copilăriei care revine în forță: parfumată, răcoritoare și preparată din ingrediente naturale
click.ro
image
Patru TikTok-eri care nu și-au declarat venituri de peste 3.000.000 de lei au fost ridicați de poliție. Printre ei, și Makaveli
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Cum poate forţa Nicuşor Dan votarea unui Guvern. Analist: Vom vedea dacă schimbă foaia
observatornews.ro
image
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
cancan.ro
image
Pensionarii care au muncit în această perioadă iau sute de lei pensie suplimentară. Cum știi dacă te încadrezi
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Data-limită pentru eliminarea ambroziei se apropie. Proprietarii riscă amenzi de până la 20.000 de lei
playtech.ro
image
Top 10 cei mai bine plătiţi selecţioneri de la Cupa Mondială 2026! Carlo Ancelotti conduce ierarhia detașat
fanatik.ro
image
Acuzații la adresa BNR: ”Populația e păcălită. A tolerat episoadele cu inflație foarte mare”. Instrumentul pe care îl are la dispoziție Mugur Isărescu
ziare.com
image
Singura fotografie postată de Simona Halep din vacanța cu noul ei iubit
digisport.ro
image
Cine a câștigat premiul cel mare la ediția pentru copii de la „Chefi la cuțite”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şocul serii! Şi-a anunţat demisia înainte de a fi numit
romaniatv.net
image
Recrutare masivă în Armata Română. Anunțul Ministrului Apărării
mediaflux.ro
image
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Roxana Ciuhulescu, prima vacanță în trei, fără fiica ei. Care este motivul pentru care aceasta nu îi însoțește. „E greu, nu știu dacă o să îmi găsesc locul”
click.ro
image
Tatăl lui Connect-R, dezvăluiri neașteptate despre relația cu artistul: „Eram puțin cam dur”. Ce sfaturi i-a dat în copilărie
click.ro
image
Noi acuzații în dosarul Kreiner. Fiica afaceristului susține că partenera tatălui său i-ar fi administrat sedative fără prescripție
click.ro
Prințul Rudolf al Austriei foto Profimedia jpg
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?
okmagazine.ro
Saved by the Bell, Mark Paul Gosselaar foto Profimedia jpg
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!
clickpentrufemei.ro
El puente de Alcántara, Cáceres jpg
Secretele ingineriei romane: drumurile și podurile care au construit un imperiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este „Regele mezelurilor” surprins alături de Simona Halep în vacanță. Fotografia din Mykonos care a stârnit valuri de reacții în rândul fanilor
image
Roxana Ciuhulescu, prima vacanță în trei, fără fiica ei. Care este motivul pentru care aceasta nu îi însoțește. „E greu, nu știu dacă o să îmi găsesc locul”

OK! Magazine

image
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui

Click! Pentru femei

image
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!