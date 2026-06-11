Banca Central Europeană majorează dobânzile pentru prima dată din 2023. Războiul din Iran reaprinde inflația

Banca Centrală Europeană a majorat ratele dobânzilor pentru prima dată din 2023, ca reacție la creșterea inflației determinată de războiul din Iran.

BCE a ridicat rata dobânzii la facilitatea de depozit de la 2% la 2,25%, iar piețele financiare anticipează încă două majorări până în primăvara anului viitor, potrivit The Guardian.

Inflația din zona euro a urcat la 3,2% în mai 2026, față de 3% în aprilie, ceea ce a stârnit îngrijorări că acest conflict din Orientul Mijlociu va obliga producătorii și comercianții să transfere creșteri de prețuri către consumatori în timpul verii și toamnei, pentru a-și menține nivelurile de profit.

Creșterea dobânzilor este văzută pe scară largă ca o încercare a BCE de a ține sub control inflația din timp, după criticile potrivit cărora a întârziat majorările în 2022, în contextul invaziei Rusiei în Ucraina.

Până acum, banca centrală a menținut dobânzile neschimbate, în speranța că va fi semnat un acord de pace între Donald Trump și Iran, ceea ce ar reduce necesitatea unor noi majorări pentru a contracara presiunile inflaționiste.

Totuși, un astfel de acord nu a fost încă atins, iar prețul petrolului s-a menținut peste 90 de dolari pe baril, comparativ cu aproximativ 70 de dolari înainte de începerea războiului.

În luna martie, președinta BCE, Christine Lagarde, a indicat că o creștere a costului împrumuturilor va fi necesară pentru a limita accelerarea inflației.

Ulterior, în luna mai, Lagarde a avertizat că deși inflația din zona euro rămâne, în linii mari, ancorată pe termen lung, șocul energetic generat de tensiunile din Orientul Mijlociu pune o mare presiune asupra economiei europene.