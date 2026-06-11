Guvernul ignoră termenul legal pentru organizarea alegerilor în Sectorul 6: „Se poate amâna la nesfârșit. Explicațiile Prefectului Capitalei

Sectorul 6 riscă să fie administrat de un primar interimar, neales prin vot direct, până la finalul anului 2028. Deși legea prevede că alegerile parțiale trebuie organizate în termen de 90 zile de la decizia definitivă de vacantare a funcției de primar, acest calendar legal a fost depășit încă din luna aprilie.

În cazul demisiei unui primar, Codul administrativ prevede că mandatul încetează de drept, iar vacantarea funcției este constatată prin ordin al prefectului. După această etapă, Guvernul stabilește data alegerilor parțiale, care trebuie organizate în cel mult 90 zile de la rămânerea definitivă a situației de vacantare.

În acest caz, Ciprian Ciucu și-a dat demisia din funcția de primar al Sectorului 6 pentru a ocupa pe cea de primar general la finalul anului trecut, iar postul a fost declarat vacant prin ordin al prefectului emis la data de 5 ianuarie. În raport cu termenul legal de 10 zile în care acest act putea fi contestat, rezultă că Guvernul ar fi trebuit să adopte hotărârea privind organizarea alegerilor cel târziu la data de 15 aprilie. În prezent, Sectorul 6 este administrat de viceprimarul PNL Paul Moldovan.

Prefectul Capitalei: „Legea nu prevede nicio sancțiune”

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a precizat pentru Adevărul că instituția pe care o conduce a parcurs toate demersurile administrative necesare, însă atribuțiile sale se opresc aici. El subliniază că termenul legal de organizare a alegerilor este de 90 zile și precizează că a informat toate instituțiile competente cu privire la vacantarea postului, procedând similar și în cazul Primăriei Generale.

În același timp, prefectul observă, din perspectivă strict juridică, că legislația nu prevede sancțiuni în situația în care Executivul nu inițiază organizarea alegerilor, iar contextul politic și instabilitatea guvernamentală reduc semnificativ șansele unei soluționări rapide.

„Termenul legal este de 90 zile, dacă îmi amintesc corect. Noi am făcut toate informările necesare, însă, dincolo de acest lucru, nu mai putem face nimic. Există o obligație de a organiza alegeri, dar legea nu prevede nicio sancțiune dacă acest lucru nu se întâmplă. În cazul Primăriei Capitalei am procedat la fel. Am informat instituțiile abilitate că postul a devenit vacant și că trebuie organizate alegeri. Nu vreau să mă pronunț asupra aspectului moral al situației, ci strict asupra interpretării legii. Până în acest moment nu am primit niciun semnal că vor fi organizate alegeri. Având în vedere situația incertă de la nivel guvernamental, este greu de crezut că această problemă va fi abordată în perioada imediat următoare. În mod normal, legea este destul de clară. Ar trebui organizate alegeri. Până atunci, unul dintre viceprimari conduce primăria în calitate de primar interimar, cu atribuții depline”, a declarat Andrei Nistor pentru „Adevărul”.

Septimius Pârvu: „Această practică a amânărilor succesive este dăunătoare pentru democrație”

Septimius Pârvu, specialist în bună guvernare și procese electorale​ în cadrul Expert Forum, consideră că această practică a amânărilor succesive este profund dăunătoare pentru democrație și subliniază că termenele legale ar trebui respectate cu strictețe, indiferent de configurația politică

„Din păcate, ne aflăm într-o situație care a mai existat și în ultimii ani, în care organizarea alegerilor parțiale a fost amânată sau prelungită în mai multe localități. Nu este o situație complet nouă. Există în continuare localități în care alegerile nu au fost organizate la timp. Din câte știu, AEP a transmis către Guvern o listă cu aproximativ 10 astfel de cazuri, nu doar acesta. În aceste situații, legea prevede obligativitatea organizării alegerilor, însă nu există sancțiuni dacă termenul nu este respectat. Guvernul ar trebui să stabilească, prin hotărâre, data alegerilor, la propunerea Autorității Electorale Permanente, însă această procedură poate fi amânată practic la nesfârșit, în lipsa unor sancțiuni. În mod evident, legea ar trebui respectată: acolo unde există vacantarea funcției, trebuie organizate alegeri. În prezent, interimatul este asigurat de viceprimar, cu atribuții de primar. Consider că această practică a amânărilor succesive este dăunătoare pentru democrație, întrucât termenele legale ar trebui respectate în mod strict”, a explicat Septimius Pârvu pentru „Adevărul”.

„Adevărul” a solicitat un punct de vedere și din partea purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, care a transmis că va reveni cu o poziție după ce se va documenta în legătură cu această situație. Până la momentul publicării acestui material, nu am primit niciun răspuns.