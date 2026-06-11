search
Joi, 11 Iunie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Guvernul ignoră termenul legal pentru organizarea alegerilor în Sectorul 6: „Se poate amâna la nesfârșit. Explicațiile Prefectului Capitalei

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Sectorul 6 riscă să fie administrat de un primar interimar, neales prin vot direct, până la finalul anului 2028. Deși legea prevede că alegerile parțiale trebuie organizate în termen de 90 zile de la decizia definitivă de vacantare a funcției de primar, acest calendar legal a fost depășit încă din luna aprilie. 

Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan și Paul Moldovan. FOTO: Facebook
Ciprian Ciucu, Ilie Bolojan și Paul Moldovan. FOTO: Facebook

În cazul demisiei unui primar, Codul administrativ prevede că mandatul încetează de drept, iar vacantarea funcției este constatată prin ordin al prefectului. După această etapă, Guvernul stabilește data alegerilor parțiale, care trebuie organizate în cel mult 90 zile de la rămânerea definitivă a situației de vacantare.

În acest caz, Ciprian Ciucu și-a dat demisia din funcția de primar al Sectorului 6 pentru a ocupa pe cea de primar general la finalul anului trecut, iar postul a fost declarat vacant prin ordin al prefectului emis la data de 5 ianuarie. În raport cu termenul legal de 10 zile în care acest act putea fi contestat, rezultă că Guvernul ar fi trebuit să adopte hotărârea privind organizarea alegerilor cel târziu la data de 15 aprilie. În prezent, Sectorul 6 este administrat de viceprimarul PNL Paul Moldovan.

Prefectul Capitalei: „Legea nu prevede nicio sancțiune”

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a precizat pentru Adevărul că instituția pe care o conduce a parcurs toate demersurile administrative necesare, însă atribuțiile sale se opresc aici. El subliniază că termenul legal de organizare a alegerilor este de 90 zile și precizează că a informat toate instituțiile competente cu privire la vacantarea postului, procedând similar și în cazul Primăriei Generale.

În același timp, prefectul observă, din perspectivă strict juridică, că legislația nu prevede sancțiuni în situația în care Executivul nu inițiază organizarea alegerilor, iar contextul politic și instabilitatea guvernamentală reduc semnificativ șansele unei soluționări rapide.

„Termenul legal este de 90 zile, dacă îmi amintesc corect. Noi am făcut toate informările necesare, însă, dincolo de acest lucru, nu mai putem face nimic. Există o obligație de a organiza alegeri, dar legea nu prevede nicio sancțiune dacă acest lucru nu se întâmplă. În cazul Primăriei Capitalei am procedat la fel. Am informat instituțiile abilitate că postul a devenit vacant și că trebuie organizate alegeri. Nu vreau să mă pronunț asupra aspectului moral al situației, ci strict asupra interpretării legii. Până în acest moment nu am primit niciun semnal că vor fi organizate alegeri. Având în vedere situația incertă de la nivel guvernamental, este greu de crezut că această problemă va fi abordată în perioada imediat următoare. În mod normal, legea este destul de clară. Ar trebui organizate alegeri. Până atunci, unul dintre viceprimari conduce primăria în calitate de primar interimar, cu atribuții depline”, a declarat Andrei Nistor pentru „Adevărul”.

Septimius Pârvu: „Această practică a amânărilor succesive este dăunătoare pentru democrație”

Septimius Pârvu, specialist în bună guvernare și procese electorale​ în cadrul Expert Forum, consideră că această practică a amânărilor succesive este profund dăunătoare pentru democrație și subliniază că termenele legale ar trebui respectate cu strictețe, indiferent de configurația politică

„Din păcate, ne aflăm într-o situație care a mai existat și în ultimii ani, în care organizarea alegerilor parțiale a fost amânată sau prelungită în mai multe localități. Nu este o situație complet nouă. Există în continuare localități în care alegerile nu au fost organizate la timp. Din câte știu, AEP a transmis către Guvern o listă cu aproximativ 10 astfel de cazuri, nu doar acesta. În aceste situații, legea prevede obligativitatea organizării alegerilor, însă nu există sancțiuni dacă termenul nu este respectat. Guvernul ar trebui să stabilească, prin hotărâre, data alegerilor, la propunerea Autorității Electorale Permanente, însă această procedură poate fi amânată practic la nesfârșit, în lipsa unor sancțiuni. În mod evident, legea ar trebui respectată: acolo unde există vacantarea funcției, trebuie organizate alegeri. În prezent, interimatul este asigurat de viceprimar, cu atribuții de primar. Consider că această practică a amânărilor succesive este dăunătoare pentru democrație, întrucât termenele legale ar trebui respectate în mod strict”, a explicat Septimius Pârvu pentru „Adevărul”.

„Adevărul” a solicitat un punct de vedere și din partea purtătoarei de cuvânt a Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, care a transmis că va reveni cu o poziție după ce se va documenta în legătură cu această situație. Până la momentul publicării acestui material, nu am primit niciun răspuns.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Giorgia Meloni, mesaj după întâlnirea despre Ucraina dintre Starmer, Merz și Macron: „Europa merge în orb”
digi24.ro
image
PSD, după refuzul PNL de a susține Guvernul Tomac: „Ilie Bolojan blochează România pentru că a pierdut puterea”
stirileprotv.ro
image
Lista completă a Guvernului Tomac, obținută în exclusivitate de Gândul. Ce nume noi de miniștri apar – SURSE
gandul.ro
image
Omul MOMENTULUI la Hidroelectrica. Cine este Iulius Dan Plaveti
mediafax.ro
image
139 de milioane de euro în SuperLiga! FRF a făcut anunțul
fanatik.ro
image
Culisele ședinței PNL: atacuri la Nicușor Dan, puciști sub observație și varianta anticipatelor: „Șansa mortului de a se întoarce de la groapă!”
libertatea.ro
image
Reacția PSD după ce Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu susține Guvernul Tomac
digi24.ro
image
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
gsp.ro
image
Simona Halep, surprinsă alături de noul iubit! Cine este milionarul cu 24 de ani mai în vârstă decât ea
digisport.ro
image
Băutura copilăriei care revine în forță: parfumată, răcoritoare și preparată din ingrediente naturale
click.ro
image
Patru TikTok-eri care nu și-au declarat venituri de peste 3.000.000 de lei au fost ridicați de poliție. Printre ei, și Makaveli
antena3.ro
image
Antreprenorul român care tocmai a încasat 500 mil. euro după ce a vândut acţiuni la eMAG
zf.ro
image
Cum poate forţa Nicuşor Dan votarea unui Guvern. Analist: Vom vedea dacă schimbă foaia
observatornews.ro
image
Fiica milionarului sinucigaș de la Hexipharma, bătută și sechestrată de un cântăreț celebru! Scene de coșmar într-un apartament din București
cancan.ro
image
Pensionarii care au muncit în această perioadă iau sute de lei pensie suplimentară. Cum știi dacă te încadrezi
newsweek.ro
image
FOTO. Simona Halep și milionarul Mateiu, primele imagini împreună! E mai bătrân cu 25 de ani ca ea
prosport.ro
image
Data-limită pentru eliminarea ambroziei se apropie. Proprietarii riscă amenzi de până la 20.000 de lei
playtech.ro
image
Top 10 cei mai bine plătiţi selecţioneri de la Cupa Mondială 2026! Carlo Ancelotti conduce ierarhia detașat
fanatik.ro
image
Acuzații la adresa BNR: ”Populația e păcălită. A tolerat episoadele cu inflație foarte mare”. Instrumentul pe care îl are la dispoziție Mugur Isărescu
ziare.com
image
Singura fotografie postată de Simona Halep din vacanța cu noul ei iubit
digisport.ro
image
Cine a câștigat premiul cel mare la ediția pentru copii de la „Chefi la cuțite”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Şocul serii! Şi-a anunţat demisia înainte de a fi numit
romaniatv.net
image
Recrutare masivă în Armata Română. Anunțul Ministrului Apărării
mediaflux.ro
image
„Becali de Tijuana” are 23 de copii și a cumpărat tot fotbalul mexican: „Femeia este animalul meu preferat”
gsp.ro
image
Filmul care a cucerit Netflix și a ajuns neașteptat pe locul 1, urmărit de aproape 19 milioane de ori într-o singură săptămână
actualitate.net
image
Georgiana și Andreea, româncele ucise în tragedia din Germania. Explozia ar fi fost provocată
actualitate.net
image
Roxana Ciuhulescu, prima vacanță în trei, fără fiica ei. Care este motivul pentru care aceasta nu îi însoțește. „E greu, nu știu dacă o să îmi găsesc locul”
click.ro
image
Tatăl lui Connect-R, dezvăluiri neașteptate despre relația cu artistul: „Eram puțin cam dur”. Ce sfaturi i-a dat în copilărie
click.ro
image
Noi acuzații în dosarul Kreiner. Fiica afaceristului susține că partenera tatălui său i-ar fi administrat sedative fără prescripție
click.ro
Prințul Rudolf al Austriei foto Profimedia jpg
O baroneasă pătimașă n-a suportat să-și piardă iubitul și, după o noapte de amor, i-a retezat bărbăția. Gestul ei a declanșat Primul Război Mondial?
okmagazine.ro
Saved by the Bell, Mark Paul Gosselaar foto Profimedia jpg
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!
clickpentrufemei.ro
El puente de Alcántara, Cáceres jpg
Secretele ingineriei romane: drumurile și podurile care au construit un imperiu
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cine este „Regele mezelurilor” surprins alături de Simona Halep în vacanță. Fotografia din Mykonos care a stârnit valuri de reacții în rândul fanilor
image
Roxana Ciuhulescu, prima vacanță în trei, fără fiica ei. Care este motivul pentru care aceasta nu îi însoțește. „E greu, nu știu dacă o să îmi găsesc locul”

OK! Magazine

image
Concubinele erau DISPERATE! Regele neîmbăiat nu refuza partidele de amor, deși a făcut doar trei băi în viața lui

Click! Pentru femei

image
Îl mai ții minte pe Zack din „Salvați de clopoțel”? Uite cum arată acum, la 52 de ani!

Click! Sănătate

image
Oncologi: Aruncați aceste obiecte din bucătărie!