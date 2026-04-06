Presa străină: frații Tate au scăpat de controlul judiciar în dosarul privind traficul de persoane. Statul român, bun de plată

Justiţia română a ridicat toate măsurile preventive de control judiciar impuse influencerului Andrew Tate și fratelui său, Tristan, inculpați cu privire la acuzații de trafic de persoane, a anunțat luni apărarea acestuia.

Echipa lui Andrew Tate a furnizat AFP hotărârea Tribunalului București, care „revocă măsura arestului preventiv a controlului judiciar ordonată împotriva” inculpatului.

Însă nici Curtea și nici Parchetul, contactate de AFP, nu au răspuns pentru a explica sau comenta această hotărâre - definitivă, însă nemotivată, care-l privește şi pe fratele influencerului, Tristan, potrivit căreia toate cheltuielile de judecată rămân în responsabilitatea statului român.

Influencerul Andrew Tate, în vârstă de 39 de ani, este urmărit pe X de 11 milioane de persoane.

El şi fratele său sunt acuzați în România, din 2022, de faptul că au înșelat mai multe femei în scopul exploatării sexuale, inclusiv minore.

Potrivit procurorilor, victimele erau atrase în capcană de către Andrew și Tristan Tate, care se prefăceau că au sentimente față de ele, după care le obligau să intre în producția de filme pornografice.

Andrew Tate urmează să răspundă, de asemenea, de fapte de viol.

Ei au fost reținuti inițial timp de mai multe luni, iar apoi au fost plasați în arest la domiciliu, după care au fost plasați sub control judiciar.

Tristan și Andrew Tate au evitat, până în prezent, procesul cu privire la prima parte a cazului, la București, în urma descoperirii unor vicii de procedură.

La sfârșitul lui martie, poliția britanică a anunțat că a redeschis o anchetă, în urma unor acuzații ale unor femei cu privire la fapte de viol și de agresiune sexuală în 2014 şi 2015.