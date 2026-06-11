Republica Islamică și SUA testează limitele unui armistițiu fragil, pendulând periculos între descurajare și război total.

Orientul Mijlociu alunecă periculos spre o nouă fază a confruntării, una dominată de un calcul cinic și de un management riscant al provocărilor. Atât Statele Unite, cât și Iranul încearcă să mențină o presiune maximă și să răspundă asimetric la loviturile adversarului, fără a declanșa însă un conflict deschis. Primejdia majoră este însă una structurală: riscul imens ca una dintre părți să calce, chiar și involuntar, peste liniile roșii ale celeilalte, declanșând o spirală a escaladării imposibil de controlat, scrie The Wall Street Journal .

Cele trei zile de confruntări recente au demonstrat cât de aproape de buza prăpastiei se află cele două tabere. Teheranul a lovit direct Israelul ca replică la un raid sângeros asupra Beirutului – marcând prima încălcare a înțelegerilor de la armistițiul din aprilie mediat de SUA. Ulterior, doborârea unui elicopter american Apache de către o dronă iraniană a declanșat ore în șir de represalii americane, urmate de atacuri iraniene cu rachete asupra aliaților Washingtonului din Golf și Iordania.

Este cea mai severă criză de la declararea încetării focului din primăvară, care pusese capăt celor 40 de zile de bombardamente intense începute la finele lunii februarie. Dincolo de retorică, miza reală rămâne blocada porturilor iraniene impusă de SUA și contra-strategia Teheranului de a strangula traficul comercial prin Strâmtoarea Hormuz, artera vitală prin care tranzitează grosul petrolului mondial.

„Gestionăm un război, dar în același timp ambele tabere încearcă să stabilească parametrii armistițiului și să câștige pârghii suplimentare prin lovituri kinetice”, explică Dina Esfandiary, analist pentru Orientul Mijlociu la Bloomberg Economics. „Deși nimeni nu își dorește reluarea ostilităților la scară largă, ambele părți sunt pregătite pentru ce e mai rău.”

Nervozitatea lui Trump și „Strategia Mozaicului”

Lipsa de progrese pe frontul diplomatic a început să erodeze vizibil răbdarea Casei Albe. Într-o izbucnire pe rețelele sociale, președintele Donald Trump a avertizat Teheranul: „Le-a luat prea mult timp să negocieze un acord care ar fi fost excelent pentru ei, acum vor trebui să plătească prețul!!!”. Surse din media americană indică faptul că liderul de la Washington ia deja în calcul ordonarea unor atacuri asupra infrastructurii critice iraniene – poduri și centrale electrice – acuzând Teheranul că trage de timp la masa tratativelor.

Incidentul în care a fost implicat elicopterul Apache în largul Omanului scoate la iveală vulnerabilitățile doctrinei de apărare a Teheranului. Pentru a supraviețui presiunii tehnologice occidentale, Corpul Gărzilor Revoluției Islamice (IRGC) aplică așa-numita „apărare de tip mozaic”. Aceasta oferă o autonomie uriașă comandanților locali din teren, care pot acționa pe cont propriu, fără ordine directe de la Teheran.

O astfel de descentralizare crește însă exponențial riscul unei erori de calcul. Doborârea aparatului american a fost la un pas de a atinge linia roșie privată a lui Trump: uciderea de soldați americani, scenariu care ar fi anulat automat armistițiul. Cei doi membri ai echipajului au fost salvați în ultimul moment de o dronă maritimă, o premieră absolută pentru operațiunile de salvare.

Teheranul își calculează pașii

Deși slăbit economic și militar după prima fază a războiului, regimul de la Teheran consideră capacitatea sa de a bloca Strâmtoarea Ormuz și de a amenința facilitățile energetice din Golf drept principala sa carte de joc. Împins de facțiunile dure de la vârful puterii, Iranul adoptă o postură militară mult mai agresivă pentru a-și reconstrui capacitatea de descurajare în fața axei Washington-Tel Aviv.

„Este o situație extrem de fragilă. Acest echilibru este instabil din cauza riscului de escaladare nedorită”, punctează Hamidreza Azizi, cercetător la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate (SWP). „Tiparul iranian a fost, până acum, să mențină escaladarea sub pragul critic al uciderii de personal militar american.”

Faptul că Iranul a fost primul care a anunțat public încheierea schimburilor de focuri cu Israelul și a evitat să transforme doborârea elicopterului Apache într-un instrument de propagandă triumfalistă arată că autocrația islamică își cunoaște limitele. Atacurile au ocolit centrele populate israeliene sau infrastructura extrem de sensibilă din Arabia Saudită, fiind calibrate mai degrabă pentru a trimite un semnal politic decât pentru a provoca un război total.

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Diplomația de avarie și miza existențială

În culise, eforturile mediatorilor internaționali de a smulge un memorandum de înțelegere minim – care să oprească definitiv luptele și să redeschidă Strâmtoarea Ormuz – bat pasul pe loc. Disputele majore se poartă în jurul calendarului de ridicare a sancțiunilor economice și a modului în care vor fi gestionate restricțiile asupra programului nuclear iranian.

Niciuna dintre părți nu își permite să pară că cedează sau că acceptă un acord nefavorabil sub presiune. Pentru noul leadership de la Teheran, consolidat după recentele epurări interne, confruntarea cu Occidentul a căpătat valențe existențiale. În acest moment, atât Washingtonul, cât și Teheranul au nevoie de o narațiune politică salvatoare: o formulă diplomatică care să le permită deescaladarea fără ca acest pas înapoi să poată fi interpretat drept o capitulare. Până atunci, Orientul Mijlociu rămâne o pulberărie în care fitilul continuă să ardă mocnit, conchide WSJ.

Pariul lui JD Vance: „Acest război nu va deveni o mlaștină pentru America”

Vicepreședintele SUA promite încheierea rapidă a conflictului cu Iranul, dar nu exclude măsuri de forță dacă diplomația eșuează.

La puțin peste 100 de zile de la declanșarea campaniei comune de bombardamente lansate de Statele Unite și Israel împotriva Iranului, Casa Albă încearcă să transmită un mesaj de fermitate și optimism calculated, în ciuda unui armistițiu extrem de fragil. Într-un interviu telefonic acordat în exclusivitate pentru USA TODAY, vicepreședintele JD Vance și-a exprimat convingerea că președintele Donald Trump va împiedica transformarea acestui conflict într-o „mlaștină” militară în care Statele Unite să rămână blocate ani la rând fără o misiune sau obiective clare.

„Sunt extrem de încrezător că nu vom mai vorbi despre implicarea Americii în Iran peste un an, și cu atât mai puțin peste câțiva ani”, a declarat Vance.

Poziția sa este una extrem de simbolică: veteran al războiului din Irak și cel mai vocal sceptic din cadrul administrației actuale în ceea ce privește intervențiile militare americane peste hotare, Vance dă asigurări că actuala campanie nu va repeta erorile strategice din Irak și Afganistan, chiar dacă negocierile pentru pace par compromise în acest moment.

Un armistițiu pe muche de cuțit și presiunea internă

Conflictul armat, început la 28 februarie, a intrat din luna aprilie într-o fază de încetare a focului pe care diplomații americani încearcă, fără succese majore, să o transforme într-un acord de pace cuprinzător. Realitatea din teren contrazice însă optimismul de la Washington. Trump a sugerat în repetate rânduri că un acord este iminent, însă discuțiile s-au blocat de fiecare dată când ambele tabere au reluat atacurile. Cel mai recent incident, din 5 iunie, a implicat interceptarea unor rachete și drone iraniene de către aviația SUA, în timp ce schimburile de lovituri dintre Israel și Iran amenință să anuleze complet acordul de încetare a ostilităților.

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-Efectele economice și politice ale acestui război au început deja să se propage la nivel global și intern:

-Prețul carburanților a înregistrat creșteri bruște pe piețele internaționale.

-Cota de popularitate a președintelui Trump a suferit o scădere directă.

-Neliniștea crește în rândul parlamentarilor republicani, îngrijorați de perspectiva unui conflict prelungit.

Opțiuni militare de rezervă în umbra denuclearizării

Cu toate acestea, JD Vance nu exclude o intensificare a acțiunilor militare în cazul în care canalele diplomatice vor eșua definitiv. „Cred că vom avea succes”, a subliniat vicepreședintele. „Dacă această diplomație se prăbușește în cele din urmă, președintele are și alte instrumente la dispoziție. Însă atâta timp cât menținem această operațiune ancorată în misiunea sa de bază – aceea de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară –, conflictul nu se va transforma într-un nou Vietnam.”