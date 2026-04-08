Accident pe A0, la Jilava: Un camion cu grâu a lovit glisiera la intrarea pe autostradă. Sunt scurgeri de carburant pe carosabil, traficul a fost afectat

Un accident grav s-a produs miercuri dimineață la Jilava, la intrarea pe A0. Un camion încărcat cu grâu a lovit glisiera metalică și a rămas imobilizat pe carosabil. Traficul rutier a fost complet oprit pe breteaua de acces dinspre localitatea Jilava (DN 5) către autostrada A0 Centura București.

Potrivit unei informări a Centrului Infotrafic din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în urma impactului au apărut scurgeri de carburant pe suprafața de rulare, motiv pentru care la fața locului au fost mobilizate mai multe echipaje de intervenție.

Accidentul nu s-a soldat cu victime, însă circulația este restricționată total pe breteaua de acces către A0. Valorile de trafic sunt în creștere în zonă.

Autoritățile anunță că traficul a fost reluat în condiții normale după ora 08:00, după finalizarea intervenției și curățarea carosabilului.

Miercuri dimineață, traficul este intens pe principalele drumuri care duc spre București, precum DN1 Otopeni, DN7 Chitila, DN1A Mogoșoaia și A1 București-Pitești, începând din zona localității Chiajna.

În schimb, pe arterele principale — A1 București-Pitești, A2 București-Constanța, A3 București-Brașov, A7 Ploiești-Adjud, DN1 Ploiești-Brașov și DN7 Pitești-Sibiu — circulația se desfășoară normal, pe carosabil uscat, cu vizibilitate bună și valori de trafic în limite normale, potrivit Centrului Infotrafic.

„Pentru o călătorie în siguranță, recomandăm conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteorologice, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări, care pot scădea vigilența în trafic!”, au transmis reprezentanții Infotrafic.