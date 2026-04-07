Video Incendiu în Sectorul 1 al Capitalei, lângă Piața Victoriei. Fumul s-a propagat în clădire și în imobilele din vecinătate

Un incendiu a izbucnit marți, 7 aprilie, pe Bulevardul Iancu de Hunedoara din București, în urma căruia o persoană s-a autoevacuat, fără a avea nevoie de îngrijiri medicale.

„Primele echipaje de intervenție ajunse la fața locului au constatat că incendiul se manifesta cu flacără deschisă la materiale lemnoase depozitate în exteriorul unei clădiri, afectând şi fațada acesteia. Fumul s-a propagat în interiorul clădirii şi a altui imobil din vecinătate”, transmite ISU București Ilfov.

Au fost alertate cinci autospeciale de stingere, două echipaje SMURD, o autospecială de descarcerare, o autoscară și Detașamentul Special de Salvatori.

O singură persoană s-a autoevacuat, fără a necesita îngrijiri medicale. În momentul de față incendiul este lichidat.