 Scandal în Germania: Cum a ajuns o familie de români să încaseze 4.500 de euro pe lună. „Sunt ca o comoară” | adevarul.ro
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Scandal în Germania: Cum a ajuns o familie de români să încaseze 4.500 de euro pe lună. „Sunt ca o comoară”

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Un documentar realizat de postul public german MDR despre familiile de români stabilite în Germania a reaprins dezbaterile privind ajutoarele sociale acordate cetățenilor europeni și impactul acestora asupra comunităților din Germania și România.

Intitulat „Migrația sărăciei în UE: statul social într-un impas?”, documentarul semnat de jurnalista Jana Gareis urmărește situația unor familii din orașele germane Magdeburg, Halle și Hagen, precum și din localități românești precum Bărbulești și Cojasca.  

„Cum s-au schimbat anumite cartiere după intrarea în vigoare a libertății depline de circulație a lucrătorilor din UE pentru România și Bulgaria? Documentarul „Migrația sărăciei în UE: statul social într-un impas?” investighează modul în care legislația socială europeană este exploatată prin intermediul unor locuințe degradate și al migrației din sărăcie”, arată MDR

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Foto: captură video MDR


Documentarul arată că unele orașe germane se confruntă din 2014 cu provocări sociale și financiare asociate migrației din zonele sărace ale UE. Locuitori din cartierele afectate vorbesc despre tensiuni, supraaglomerare și schimbări profunde în comunitățile în care trăiesc. În paralel, proprietarii unor imobile degradate profită de cererea mare de locuințe ieftine, obținând câștiguri considerabile din închirierea unor spații supraaglomerate.

Documentarul susține că anumite prevederi ale sistemului social german și european pot crea stimulente care permit accesul la beneficii sociale. Potrivit investigației, persoanele care pot demonstra existența unei activități profesionale, inclusiv prin intermediul unor minijoburi sau al unor forme de muncă suspectate că ar fi fictive, pot obține statutul de lucrător european și pot beneficia de ajutoare sociale și alocații pentru copii.

Autoarea arată că, numai în Magdeburg, cheltuielile sociale ale municipalității pentru persoanele cu cetățenie română au crescut de 20 de ori din 2013 până în prezent.

Documentarul compară veniturile unei familii cu șapte copii din Germania și România. În scenariul prezentat de jurnaliști, o familie numeroasă stabilită în Germania poate ajunge la venituri de aproximativ 4.500 de euro net pe lună, în funcție de eligibilitate și de structura gospodăriei, în timp ce în România venitul unei familii similare ar putea fi de trei ori mai mic, relatează Inforamat, referindu-se la același documentar.

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Reportajul include și opiniile unor oficiali locali din România. Viceprimarul din Bărbulești afirmă că prestațiile primite din Germania sunt „ca o comoară” pentru unele familii numeroase, în timp ce primarul din Cojasca consideră că aceste beneficii îi încurajează pe locuitori să plece în străinătate.

Reportajul abordează și teme precum accesul la servicii medicale, condițiile de locuire, suspiciunile de fraudă și tensiunile apărute în anumite cartiere germane. Datele citate în documentar arată că cheltuielile sociale pentru cetățenii români din Magdeburg au crescut de la peste 140.000 de euro în 2013 la peste 3 milioane de euro în 2025.

Documentarul a generat reacții și în mediul politic german. Sahra Wagenknecht a cerut oprirea alocațiilor pentru copiii care locuiesc în afara Germaniei, în timp ce lidera AfD, Alice Weidel, a criticat acordarea de alocații, ajutoare sociale și servicii medicale migranților din România, folosind cifrele prezentate în reportaj pentru a susține pozițiile partidului privind migrația.

„Alocații pentru copii, ajutoare sociale de bază, servicii medicale: Tot mai mulți migranți din România profită de sistemul nostru de protecție socială. Numai în Magdeburg, cheltuielile au crescut de 20 de ori, ajungând la 3 milioane de euro pe an. Doar cu AfD putem schimba radical politica migrației!”, a spus aceasta, pe 28 octombrie.  

Totuși, legislația europeană permite, în anumite condiții, plata prestațiilor familiale pentru copiii care locuiesc într-un alt stat membru al Uniunii Europene.

Guvernul german a adoptat în septembrie 2026 un plan cu zece măsuri destinat combaterii fraudelor legate de ajutoarele sociale și de angajările fictive.

Amintim că mai mulți politicieni români au reacționat la declarațiile liderei partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), Alice Weidele, care i-a acuzat pe migranții din România că „profită” de sistemul de protecție socială al Germaniei.

„Sutele de mii de români care trăiesc în Germania merită respect. (...) Posibilele încălcări ale legislației se tratează individual, iar nicio generalizare pe motiv de naționalitate nu poate justifica discriminarea”, a declarat fostul premier Ilie Bolojan.  

Dominic Fritz, liderul USR, a spus că „președinta AfD, un AUR al Germaniei”, s-a „trezit să acuze românii că «jefuiesc sistemul social german»”.  

„În Germania sunt sute de mii de români care lucrează cinstit și contribuie din greu la fondul de asigurări sociale al Germaniei. Mesajul e și pentru așa-zișii suveraniști de la AUR: ăștia sunt prietenii voștri patrioți din Germania, pe care îi admirați și pupați în fund”, a declarat Fritz.

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