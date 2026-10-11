Gruparea de români care a terorizat Germania: cum au ajuns banii din spargeri în mașini de lux și proprietăți în România

Mașini de lux, arme și bijuterii au fost descoperite de anchetatorii germani în cadrul unei investigații care vizează o grupare formată din 13 cetățeni români. Aceștia sunt suspectați că au spart zeci de locuințe în mai multe regiuni ale Germaniei. Numai într-un singur district, poliția a identificat 87 de cazuri.

Poliția germană Foto: arhivă, adevărul

Potrivit anchetatorilor, suspecții au acționat organizat, vizând locuințe din care ar fi furat bani, bijuterii, obiecte din aur și alte bunuri de valoare. Cazurile cercetate au fost înregistrate în mai multe landuri germane, iar autostrada A9 ar fi reprezentat o rută importantă pentru deplasarea rapidă a celor implicați, potrivit Spiegel.

87 de spargeri într-un singur district din Germania

În districtul Wittenberg, din landul Saxonia-Anhalt, anchetatorii au identificat 87 de spargeri produse între toamna anului 2024 și primăvara anului 2026. Alte zeci de cazuri au fost semnalate în Saxonia, Turingia, Brandenburg și Bavaria.

Conform informațiilor din anchetă, spargerile au avut loc la lăsarea serii. Suspecții au forțat uși sau ferestre, au pătruns în locuințe și au plecat în câteva minute, după ce furau obiectele de valoare.

Gruparea a fost formată din aproximativ 13 persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 47 de ani, care ar fi locuit în Berlin, Halle și Leipzig. Anchetatorii suspectează că membrii acesteia își alegeau în prealabil țintele și acționau coordonat.

În martie 2026, autoritățile germane au organizat o operațiune de amploare, la care au participat aproape 300 de polițiști. Au fost efectuate percheziții în locuințe din Berlin, Leipzig și Halle.

În urma intervenției, anchetatorii au descoperit bani în numerar, bijuterii, haine scumpe, telefoane mobile și arme de foc.

De asemenea, au fost identificate mai multe autoturisme de lux, inclusiv modele Porsche și Audi, potrivit publicației germane Der Spiegel.

Anchetatorii suspectează că o parte din veniturile obținute din activitatea infracțională a fost folosită pentru achiziționarea unor mașini de lux și a unor proprietăți în România.

Șase dintre bărbații suspectați că fac parte din grupare se află în arest preventiv. Procesul acestora a început în octombrie 2026, potrivit informațiilor prezentate despre dosar.