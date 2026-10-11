 Gruparea de români care a terorizat Germania: cum au ajuns banii din spargeri în mașini de lux și proprietăți în România | adevarul.ro
search
Duminică, 11 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Gruparea de români care a terorizat Germania: cum au ajuns banii din spargeri în mașini de lux și proprietăți în România

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Mașini de lux, arme și bijuterii au fost descoperite de anchetatorii germani în cadrul unei investigații care vizează o grupare formată din 13 cetățeni români. Aceștia sunt suspectați că au spart zeci de locuințe în mai multe regiuni ale Germaniei. Numai într-un singur district, poliția a identificat 87 de cazuri. 

Poliția germană
Poliția germană Foto: arhivă, adevărul

Potrivit anchetatorilor, suspecții au acționat organizat, vizând locuințe din care ar fi furat bani, bijuterii, obiecte din aur și alte bunuri de valoare. Cazurile cercetate au fost înregistrate în mai multe landuri germane, iar autostrada A9 ar fi reprezentat o rută importantă pentru deplasarea rapidă a celor implicați, potrivit Spiegel.

87 de spargeri într-un singur district din Germania

În districtul Wittenberg, din landul Saxonia-Anhalt, anchetatorii au identificat 87 de spargeri produse între toamna anului 2024 și primăvara anului 2026. Alte zeci de cazuri au fost semnalate în Saxonia, Turingia, Brandenburg și Bavaria.

Conform informațiilor din anchetă, spargerile au avut loc la lăsarea serii. Suspecții au forțat uși sau ferestre, au pătruns în locuințe și au plecat în câteva minute, după ce furau obiectele de valoare.

Gruparea a fost formată din aproximativ 13 persoane, cu vârste cuprinse între 20 și 47 de ani, care ar fi locuit în Berlin, Halle și Leipzig. Anchetatorii suspectează că membrii acesteia își alegeau în prealabil țintele și acționau coordonat.

În martie 2026, autoritățile germane au organizat o operațiune de amploare, la care au participat aproape 300 de polițiști. Au fost efectuate percheziții în locuințe din Berlin, Leipzig și Halle.

În urma intervenției, anchetatorii au descoperit bani în numerar, bijuterii, haine scumpe, telefoane mobile și arme de foc.

De asemenea, au fost identificate mai multe autoturisme de lux, inclusiv modele Porsche și Audi, potrivit publicației germane Der Spiegel.

Anchetatorii suspectează că o parte din veniturile obținute din activitatea infracțională a fost folosită pentru achiziționarea unor mașini de lux și a unor proprietăți în România.

Șase dintre bărbații suspectați că fac parte din grupare se află în arest preventiv. Procesul acestora a început în octombrie 2026, potrivit informațiilor prezentate despre dosar.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„A mers prea departe”. Musk îi cântă în strună lui Trump, după ce președintele SUA a cerut plecarea lui Zelenski
digi24.ro
image
Luca Niculescu continuă negocierile pentru formarea Guvernului. PNL și UDMR anunță în ce condiții ar vota învestirea
stirileprotv.ro
image
Republica Moldova se pregătește să producă drone. Cât de realist este proiectul și ce riscuri implică pentru un stat neutru, aflat la granița războiului. Ce rol ar putea juca România
gandul.ro
image
Semnal de alarmă după 70 de ani: Cum deosebim îmbătrânirea de depresie
mediafax.ro
image
Pică transferul la U Cluj!? Anunț de ultimă oră despre internaționalul român ofertat de ardeleni
fanatik.ro
image
Războiul Securității din România comunistă cu coletele din străinătate. Ajutoare din Occident, tratate ca obiecte de spionaj
libertatea.ro
image
Donald Trump a reaprins cele mai sângeroase conflicte interconfesionale din Orientul Mijlociu, iar consecințele pot fi catastrofale
digi24.ro
image
Acuzat de omor simplu cu intenție indirectă! Procurorii cer ani grei de închisoare pentru medicul lui Maradona
gsp.ro
image
Tiradă în direct! Prunea a făcut praf un președinte din România: "Cine a filmat, mă, asta? Penibil"
digisport.ro
image
Anca Țurcașiu, o nouă reușită în casa în care s-a mutat. Cum arată foișorul pe care l-a amenajat în curte
click.ro
image
Donald Trump lansează un atac furibund împotriva lui Zelenski: „A venit timpul ca Ucraina să aibă alt președinte”
antena3.ro
image
Harta salariilor pe judeţe. Unde se câştigă cel mai bine în România şi unde sunt cele mai mici salarii
zf.ro
image
O mare fabrică din România a fost vândută. Cine este noul proprietar
observatornews.ro
image
Atac într-un aeroport frecventat de români. Peste 300 de persoane au fost rănite și 12 pasageri și-au pierdut viața
cancan.ro
image
Pensiile nu au fost indexate doi ani. Pot fi recuperați banii? Un avocat spune cum pot acționa pensionarii
newsweek.ro
image
Lamine Yamal a abordat-o pe românca Mara, vedetă la Masterchef! Reacția iubitului tinerei
prosport.ro
image
Ce salariu încasează Lia Olguța Vasilescu de la Primăria Craiovei. Studiile pe care le are edilul
playtech.ro
image
Marile probleme ale FCSB la debutul lui Reghecampf! Analiza lui Marius Șumudică
fanatik.ro
image
Salariul lui Sorin Grindeanu, după actualizarea listei din Parlament. Veniturile lunare ale conducerii Camerei Deputaților
ziare.com
image
Gata! Laurențiu Reghecampf și-a anunțat decizia, după FCSB - Oțelul 1-0: "Foarte simplu"
digisport.ro
image
Anul 2100 ar putea marca sfârșitul omenirii. Cele două amenințări majore care îi pun în alertă pe experți
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Ora de iarnă NU se mai schimbă în 2026. Gata, s-a decis, o singură oră tot anul!
romaniatv.net
image
Bani în plus pentru pensionari. Ajutorul va fi dat în luna decembrie
mediaflux.ro
image
Au apărut noi imagini de la scandalul momentului în fotbalul românesc » Cum s-a pozat Nicu Gheară, alături de selecționer și de staff
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Viața doamnei Eugenia, descoperită printre ruinele unei case. Fotografii vechi și o scrisoare către nepoți: „Vă rog, cât mai trăiesc, să vă gândiți și la mine”
actualitate.net
image
Cele două zodii care vor avea parte de 3 săptămâni de fericire. Acești nativi atrag reușitele pe toate planurile
click.ro
image
De ce s-a despărțit Cheloo de prima soție, Daniela Niculescu! Mărturisiri despre mariajul lor: „A plâns”
click.ro
image
Ozana Barabancea, primele vești după liftingul facial. Cum arată vedeta: „Sunt foarte fericită”
click.ro
Fan Bingbing a jucat o pe Împărăteasa Wu, GettyImages (4) jpg
Împărăteasa pulsa de dorință erotică! Doar partidele de amor o țineau în priză, era de nestăpânit în pat
okmagazine.ro
Regina Maxima în rochie de mireasă Valentino la nunta ei cu Willem Alexander în 2002 GettyImages 856185 jpg
Sunt prea cheltuitori? Poporul s-a săturat să le plătească cel mai mare buget regal din Europa
okmagazine.ro
Inscripția „FVLGVR SVBMANIVM” în locul unde a fost găsită
Aproape 2.000 de ani sub pământ: arheologii au găsit locul în care a lovit „fulgerul lui Summanus” în Vila lui Hadrian
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Rux și Opulență, mărturisiri despre bunica sa. Ce s-ar fi întâmplat după ce femeia a murit în fața familiei
image
Cele două zodii care vor avea parte de 3 săptămâni de fericire. Acești nativi atrag reușitele pe toate planurile

OK! Magazine

image
Kate i-a arătat lui Meghan ce înseamnă o ținută bine croită. Cât de frumoasă a fost prințesa, la Belfast, alături de William