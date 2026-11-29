Abdalla Bashir, consilier local AUR în Pașcani, spune că regretă propunerea de a trimite câinii fără stăpân în țări în care sunt consumați. Conducerea AUR Iași s-a delimitat de declarație, iar deputatul Tiberiu Barstan a cerut îndepărtarea sa din partid.

Abdalla Bashir, consilier AUR Foto: Facebook/Abdalla Bashir

O declarație făcută de consilierul local AUR Abdalla Bashir în ședința Consiliului Local Pașcani a provocat sute de reacții critice în mediul online și delimitări în interiorul partidului. Medicul chirurg a propus exportarea câinilor fără stăpân în țări în care aceștia sunt consumați, iar ulterior a transmis că regretă remarca, potrivit News.ro.

Discuția a avut loc vineri, 27 noiembrie, după ce primarul municipiului, Marius Pintilie, a fost întrebat despre măsurile luate pentru strângerea câinilor fără stăpân. Edilul a explicat că adăpostul este plin și că administrația nu mai are unde să ducă animalele capturate.

„De ce să nu fie un plan național să îi exporte în alte țări unde se mănâncă. Exportăm oi, exportăm vaci!”, a afirmat Abdalla Bashir în timpul ședinței.

AUR Iași se delimitează. Un deputat cere îndepărtarea consilierului

Deputatul Ciprian Paraschiv, președintele organizației județene AUR Iași, a transmis sâmbătă că se delimitează „complet și fără echivoc” de propunere. El a precizat că i-a cerut explicații alesului local pentru afirmațiile pe care le consideră „complet indezirabile”.

O reacție categorică a venit și din partea deputatului AUR Tiberiu Barstan, care a cerut ca alesul local să nu mai facă parte din formațiune: „Acest om nu are ce căuta în rândurile partidului nostru”.

Abdalla Bashir spune că regretă declarația

După apariția reacțiilor, consilierul a spus că își asumă remarca și că regretă că a făcut-o. El a susținut că a vorbit în nume personal și că intervenția sa nu reprezintă poziția oficială a AUR.

Bashir a explicat că afirmația a fost făcută în contextul discuțiilor despre lipsa locurilor în adăposturi și dificultățile administrației de a găsi soluții pentru câinii fără stăpân.

Totodată, el a anunțat că va solicita Primăriei Pașcani să prezinte situația locurilor disponibile în adăposturi și măsurile care pot fi luate pentru siguranța oamenilor și protecția animalelor, inclusiv prin sterilizare și adopție.

Apel online pentru sesizarea instituțiilor și demisia alesului local

Controversa a generat și o inițiativă civică pe Facebook, unde au fost distribuite modele de sesizare destinate cetățenilor care vor să reacționeze oficial. Apelul îi îndeamnă să trimită documentele către Primăria Pașcani, Prefectura Iași, grupul parlamentar AUR și conducerea centrală a partidului.

Modelul de sesizare invocă dreptul constituțional de petiționare și solicită verificarea declarațiilor, analizarea conduitei consilierului și asumarea răspunderii politice și morale de către acesta, inclusiv prin demisia din funcția de consilier local.