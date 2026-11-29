Moscova urmărește eliberarea lui Sergey Cherkasov în schimbul sportivei Letícia „Lelê” Villar. Fotbalista este încarcerată în Rusia din iulie 2025, într-un dosar privind introducerea de hașiș în țară.

Fotbalista Letícia „Lelê” Villar Foto: X/Hoje no Mundo Militar

Rusia încearcă să obțină un schimb de deținuți cu Brazilia: eliberarea lui Sergey Cherkasov, suspectat de spionaj și condamnat pentru folosirea unor documente false, în schimbul fotbalistei braziliene Letícia „Lelê” Villar, încarcerată în Rusia. Informația este relatată de Bloomberg, într-un material preluat de ThePrint.

Villar, jucătoare de fotbal pe plajă care a evoluat pentru naționala Braziliei, se află în detenție din iulie 2025, într-un dosar privind introducerea de hașiș în Rusia. Cherkasov execută în Brazilia o pedeapsă de cinci ani de închisoare pentru folosirea unor documente false, potrivit aceleiași surse.

Cine este deținutul căutat de Moscova și Washington

Cherkasov a fost arestat în Brazilia în 2022, după ce autoritățile olandeze i-au refuzat intrarea în țară. El încercase să ajungă la Curtea Penală Internațională pentru un stagiu, folosind o identitate braziliană falsă, sub numele Victor Muller Ferreira.

În 2023, autoritățile americane l-au acuzat că a acționat ca agent al unui serviciu rus de informații și au cerut ulterior extrădarea sa. Anterior, el își folosise pașaportul brazilian pentru a merge la studii la Johns Hopkins University, în Statele Unite. Poliția braziliană nu a găsit dovezi că ar fi spionat guvernul, companiile sau instituțiile Braziliei.

Brazilia a respins cererea americană de extrădare după ce Curtea Supremă aprobase un eventual transfer în Rusia, condiționat de încheierea procedurilor judiciare braziliene.

Fotbalista i-a cerut ajutorul președintelui Lula

Într-o scrisoare trimisă în noiembrie președintelui Luiz Inácio Lula da Silva, Villar a cerut sprijin pentru eliberare și a descris suferința provocată de detenție. Ministerul brazilian de Externe a transmis că urmărește cazul și oferă asistență consulară sportivei și familiei sale.

Ministerul Justiției din Brazilia a refuzat să comenteze un caz în desfășurare.