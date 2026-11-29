Peste un milion de maghiari au intrat în prima zi pe site-ul arhivei fostei poliții secrete comuniste, ca să afle dacă rudele, prietenii sau colegii lor au fost informatori, după ce Ungaria a publicat online numele a aproximativ 60.000 de persoane înregistrate ca turnători între 1945 și 1990.

Arhive securitate Ungaria Foto: X/Peter Kohalmi/AFP

Publicarea online a registrelor fostei poliții politice comuniste din Ungaria readuce în atenție trecutul unor personalități publice, de la un judecător al Curții Constituționale până la episcopi și foști oficiali.

Potrivit publicației Átlátszó, istoricii avertizează că simpla apariție a unui nume în evidențe nu constituie o dovadă a colaborării active.

Baza de date a fost lansată pe 4 noiembrie 2026 de Arhivele Istorice ale Serviciilor de Securitate ale Statului din Ungaria (ÁBTL), la împlinirea a 70 de ani de la înăbușirea de către sovietici a Revoluției ungare din 1956. Platforma permite căutarea unor informații despre zeci de mii de persoane înregistrate de aparatul de securitate al regimului comunist.

Un judecător constituțional, printre numele identificate

Átlátszó relatează că a identificat aproximativ 50 de personalități ale căror nume și date de naștere corespund celor din documentele publicate. Printre acestea se află András Patyi, membru al Curții Constituționale și fost rector al Universității Naționale de Servicii Publice. O fișă îl înregistrează sub numele conspirativ „Márton Kocsis”, cu data recrutării de 5 august 1988.

Potrivit aceleiași publicații, Curtea Constituțională a transmis că va analiza circumstanțele înainte de a formula o concluzie pe fond în privința documentului.

Ce spun reprezentanții Bisericii

În evidențe apare și László Kiss-Rigó, episcopul romano-catolic de Szeged-Csanád, sub numele conspirativ „Lawrence”. Dieceza sa respinge ideea că fișa ar demonstra o colaborare activă și invocă o hotărâre judecătorească definitivă din 2009, potrivit căreia acuzațiile privind recrutarea efectivă nu au fost dovedite.

Un alt nume este cel al episcopului catolic pensionar Miklós Beer.

Episcopul, în vârstă de 84 de ani, este doar unul dintre cei aproximativ 60.000 de maghiari indicați drept informatori după publicarea fișelor și a benzilor magnetice pe care erau înregistrate numele celor trecuți în evidențe ca turnători ai poliției secrete, de la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial până în 1990.

„Eu nu simt niciun stigmat, pentru că știu ce am făcut, dar alții m-au stigmatizat pentru că sunt confuzi. Nu înțeleg”, a declarat Miklós Beer într-un interviu acordat la căminul pentru preoți pensionari din Verőce, un sat împădurit de pe malul Dunării, la nord de Budapesta.

Deschiderea arhivelor a fost o promisiune electorală a premierului Péter Magyar și a partidului Tisza, potrivit DW. Demersul redeschide și dezbaterea despre diferențele dintre colaborarea voluntară, recrutarea prin intimidare și simpla înregistrare a unei persoane fără o cooperare efectivă.

Dosare de recrutare mai detaliate urmează să fie publicate până la 25 februarie 2027. Până atunci, informațiile deja accesibile trebuie interpretate în context, fără a echivala automat prezența în registre cu transmiterea de rapoarte către poliția politică.