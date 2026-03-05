Un consilier local AUR acuză că a fost bătut crunt de doi colegi de la PSD şi PNL. „Au dat cu ură, să mă omoare. Loveau cu un sadism feroce”

Un consilier local al AUR susține că a fost agresat în timpul unei ședințe de consiliu local din județul Ilfov, acuzând doi colegi, unul de la PSD şi celălalt de la PNL, că l-au lovit „cu un sadism feroce”.

Un incident violent a avut loc joi, 5 martie, în timpul unei ședințe a consiliului local din comuna Vidra, județul Ilfov, unde consilierul local Constantin Stoian, reprezentant al AUR, susține că a fost agresat fizic de doi politicieni locali.

Potrivit declarațiilor sale, conflictul ar fi fost provocat de activitatea sa publică și de postările în care a semnalat presupuse probleme de corupție din administrația locală.

Cum a pornit bătaia

Constantin Stoian susține că agresorii ar fi Constantin Marinescu, consilier local PSD, și Gabriel Dinică, fost primar PNL al comunei Vidra, care ar fi participat la ședință chiar dacă nu mai deținea funcție de consilier. Reprezentantul AUR afirmă că ar fi fost interpelat în timpul ședinței de Gabriel Dinică într-un mod agresiv, după ce publicase anterior materiale despre situația unor clădiri din comună.

„Agresorii au fost Marinescu Constantin și Dinică Gabriel, care nu știu cum a ajuns în sala de consiliu, nefiind consilieri. Eu publicasem în media anumite aspecte legate de corupția din primărie care îi priveau și pe ei. Totul a fost premeditat. M-a interpelat Dinică cu apelativul «Cine … ești bă, tu, să vorbești de aceste lucruri»”, a relatat consilierul AUR Stoian, citat de Hotnews.

Potrivit aceleiași relatări, situația ar fi degenerat rapid în violență fizică, Constantin Stoian povestind că, în momentul în care a simțit intențiile agresive ale celor doi, s-a ridicat de pe scaun, iar Gabriel Dinică ar fi venit amenințător spre el.

„Mi-am dat seama ce intenție avea. Eu, stând pe scaun, m-am ridicat și a venit Gabriel Dinică în fața mea agresiv, l-am împins, iar Marinescu a venit prin spate lovindu-mă puternic, apoi m-au dărâmat și au dat cu ură, să mă omoare… Dacă nu intervenea Matei Lucian, mă omorau în bătaie. Loveau cu un sadism feroce, chiar așa căzut cum eram”, a declarat consilierul AUR.

El acuză existența a ceea ce numește „mafia PSD-PNL” la nivel local și susține că ar fi fost amenințat în repetate rânduri de persoane apropiate acestui grup politic, că atacul ar fi fost unul premeditat și că ar fi fost legat de dezvăluirile sale despre modul de administrare a unor bunuri publice din comună.

„Asta au făcut-o ăștia de la PSD și PNL”

În urma incidentului, consilierul AUR a fost transportat de urgență cu ambulanța la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni din Capitală, unde medicii au constatat că a suferit o fractură facială. Ulterior, el a anunțat că urmează să fie transferat la Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială Prof. „Dr. Dan Theodorescu” pentru investigații și tratament suplimentar, dar şi faptul că la spital au ajuns și agenți ai Poliției din Ilfov, care au întocmit un proces-verbal în urma sesizărilor legate de incident.

Constantin Stoian a distribuit și un mesaj video pe pagina sa de Facebook, în care apare rănit, cu sângele curgându-i din nas și o umflătură la ochi, în care a transmis că situația sa reprezintă consecința faptului că a vorbit public despre anumite probleme locale.

„Dacă spui adevărul, caută să te omoare mafia PSD-PNL”, a afirmat el, continuând: „Când nu ești de acord cu mafia PNL-PSD... În campanie veneau la mine, atunci voiau să îl bage pe Tudor Marian în pușcărie și acum, când s-a descoperit că toți sunt părtași la mafia din comună, vin și te omoară în consiliu. Asta au făcut-o ăștia de la PSD și PNL. Deci asta se întâmplă când cauți dreptatea. Deci ești omorât cu dreptatea în mână. Când se ridică o voce în comună, îi dai la temelie, ca să alegeți pe cine trebuie. Să îi alegeți pe ăștia de la PSD și PNL, să vă rupă oasele”.

Lucian Matei, coleg de partid cu Constantin Stoian a confirmat versiunea consilierului AUR cu privire la incident.

„L-au abordat, el n-a reacționat cu absolut nimic… în afară de a cădea și a-și lua pumni și picioare, în timpul ședinței, la ora 15.00. După primele 10 minute a început scandalul. I-a deranjat pe agresori, făcând un filmuleț pe TikTok despre clădirile comunei, cum au fost cooperativa și căminul local. Nu e prima dată când el și eu suntem agresați. Asta e a doua, a treia oară”, a declarat Lucian Matei.

Ce spune consilierul PSD acuzat de violenţă

Contactat de jurnaliști, consilierul PSD Constantin Marinescu, cel indicat drept agresor, nu a negat incidentul, dar a refuzat să ofere detalii suplimentare.

„E problema lui. Fiecare să-și asume. Nu am ce să discut, fiecare organ își face datoria, da? Nu am ce să comentez”, a spus acesta, completând: „Lăsați-l, eu nu am ce discuta cu acest personaj care este… de joasă speță, da?”.

Comunicatul AUR

Într-un comunicat oficial, AUR a condamnat incidentul, pecizând că motivul conflictului ar fi fost legat de dezvăluirile făcute de consilierul local.

„Motivul conflictului este unul revoltător: consilierul AUR Constantin Stoian a semnalat public, inclusiv prin materiale publicate pe rețelele sociale, situații în care bunuri ale comunității ar fi ajuns în posesia unor persoane apropiate de rețeaua PSD–PNL. Printre acestea se numără cedarea căminului cultural către Gabriel Dinică pe o perioadă de 49 de ani, precum și vânzarea clădirii fostei Cooperative pentru suma de aproximativ 60.000 de euro către consilierul PSD implicat în agresiune”, potrivit documentului citat.

„Este inadmisibil ca un ales local să ajungă în spital pentru că a avut curajul să vorbească despre modul în care sunt administrate bunurile unei comunități. În locul unei dezbateri civilizate, reprezentanți ai rețelei politice PSD–PNL aleg din nou intimidarea și violența”, au transmis în final reprezentanţii AUR.