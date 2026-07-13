search
Luni, 13 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Un lider AUR a picat din nou picat Bacalaureatul. Consilierul local ar fi încercat și să fraudeze examenul

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Nicolae Milcă, consilier local AUR în municipiul Motru și lider al organizației locale a partidului, nu a promovat nici în acest an examenul de Bacalaureat. În vârstă de 39 de ani, acesta nu este la primul eșec în încercarea de a obține diploma de Bac, în condițiile în care ocupă funcția de ales local din 2024.

Liderul AUR George Simion și Nicolae Milcă. FOTO: Facebook/Nicolae Milca
Liderul AUR George Simion și Nicolae Milcă. FOTO: Facebook/Nicolae Milca

Mai mult, participarea lui Nicolae Milcă la sesiunea din acest an a examenului este însoțită și de suspiciuni privind o posibilă tentativă de fraudă, potrivit publicației Gorj Online.

Dosar de cercetare după suspiciuni de fraudă la examen

Conform sursei citate, la Poliția Municipiului Motru a fost deschis un dosar de cercetare după apariția unor informații potrivit cărora consilierul local ar fi introdus în sala de examen un dispozitiv electronic prin care urma să primească rezolvările subiectelor.

Până în prezent, autoritățile nu au confirmat oficial aceste informații, iar ancheta este în desfășurare. Potrivit Gorj Online, Nicolae Milcă ar fi fost audiat de polițiști la sfârșitul săptămânii trecute în legătură cu acest caz.

Face parte din mai multe comisii ale Consiliului Local

Deși nu deține diploma de Bacalaureat, Nicolae Milcă este membru al Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Local Motru și ocupă funcția de președinte al Comisiei pentru mediu, turism, comerț și agricultură.

În plus, printr-o hotărâre a Consiliului Local, acesta a fost desemnat reprezentant al autorității locale în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) a Colegiului Național „George Coșbuc” din Motru, structură care monitorizează și evaluează procesul de asigurare a calității în unitatea de învățământ.

Lider al organizației AUR Motru

Nicolae Milcă conduce organizația AUR Motru din noiembrie 2025. Potrivit informațiilor publice, înainte de a intra în politică a fost angajat al societății Direcția Publică Motru SA, iar în prezent administrează o firmă care desfășoară activități în domeniul montării centralelor termice.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO. Momentul în care o dronă ucraineană pulverizează un transport logistic în drum spre Crimeea, repetat de zeci de ori
digi24.ro
image
A ascuns sute de mii de euro de soția lui timp de două decenii. Descoperirea a zguduit o căsnicie de 24 de ani
stirileprotv.ro
image
Moștenirea lui Bolojan. Inflația a scăzut ușor în iunie, dar serviciile continuă să se scumpească accelerat. Ce prețuri au explodat
gandul.ro
image
Trăiește la 40°C și spune ce NU trebuie să faci pe caniculă
mediafax.ro
image
Veste extraordinară pentru microbiști: apare un nou post TV de sport în România! Va transmite competiții de top
fanatik.ro
image
Precizările făcute de Comisia Europeană în cazul azilelor ilegale din Bihor, înainte ca magistrații Curții de Apel București să ia decizia în cazul lui Viorel Pașca
libertatea.ro
image
Blocaj în negocieri: Președintele Dan ia în calcul anticipatele (surse)
digi24.ro
image
Fiul lui Ion Țiriac a văzut imaginile cu Simona Halep în loja de la Wimbledon: „Ai reușit!”
gsp.ro
image
Englezii au văzut-o pe Simona Halep alături de noul partener și nu le-a venit să creadă
digisport.ro
image
Doliu pe Broadway! Actorul Josh Grisetti a fost găsit mort la vârsta de doar 44 de ani. Care este cauza decesului
click.ro
image
„Nu vrem să fim ultima generaţie care îl va mânca”: Producătorii de parmezan din Italia au probleme mari din cauza caniculei
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Cum a ajuns o femeie să primească 120 de amenzi fără să fi făcut nimic: "Luam chiar şi 12 pe zi"
observatornews.ro
image
Nemulțumit pentru că a primit 9.95 la Informatică, Bogdan din Sibiu a făcut imediat contestație. Cu ce rezultat s-a ales
cancan.ro
image
Anunț îngrijorător de la Casa de Pensii: Unul din doi pensionari are probleme cu pensia. Despre ce e vorba?
newsweek.ro
image
Englezii au văzut-o pe Simona Halep cu Dorin Mateiu și au rămas uimiți: „E de nerecunoscut!”
prosport.ro
image
Motivul pentru care Simona Halep şi Dorin Mateiu au stat atât de aproape de Kate Middleton la Wimbledon. Regula specială a Lojei Regale
playtech.ro
image
Gabi Mureșan, dat în judecată după ce și-a mărit salariul de primar. Decizia instanței a venit cu puțin timp înainte să moară
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
TREI! FIFA i-a dat vestea lui Istvan Kovacs
digisport.ro
image
Anchetă pentru profanare de morminte în Mureș. Polițiștii investighează vandalizarea locului de veci al victimei lui Emil Gânj
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Horoscop 13 iulie. Ghinion pentru unii, surprize uriașe pentru alții. Ziua în care destinul schimbă regulile jocului
mediaflux.ro
image
Controversa noptii la Mondial: mingea a lovit un cablu înainte ca Anglia să înscrie!
gsp.ro
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Întârzieri în lanț pe ruta București — Brașov și retur, pe 12 iulie. Un tren a depășit trei ore întârziere
actualitate.net
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”
click.ro
image
Mihaela Bilic dezvăluie trucul care te ajută să mănânci mai puțin fără dietă: „Merită încercat”
click.ro
image
Ce cadou își dorește fiica Ioanei Ginghină la majorat: „Un hârb acolo” Actrița, categorică despre zvonurile plecării lui Ruxi de acasă
click.ro
Șeica Moza bint Nasser și soțul ei, fostul emir al Qatarului Hamad bin Khalifa al Thani Profimedia jpg
Doliu în lumea regală arabă. Distinsa Șeică Moza bint Nasser, văduva emirului care a modernizat Qatarul
okmagazine.ro
water texture background night sky reflection jpg
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?
clickpentrufemei.ro
1570 theatrum orbis terrarum map monsters jpg
De ce desenau cartografii medievali dragoni și monștri pe hărți?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O nouă despărțire zguduie showbiz-ul românesc. Adi Vasile, prezentatorul „Survivor România”, și Delia Tudose merg pe drumuri separate
image
De ce trece timpul tot mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația medicului Mihail Pautov: „Partea cu adevarat interesantă e alta”

OK! Magazine

image
„Regele preludiului”, obsedat de virginitate, striga în culmea extazului: „Mamă, iartă-mă!”

Click! Pentru femei

image
Urmează una dintre cele mai importante Luni Noi ale anului. Ce aduce Luna Nouă în Rac pentru fiecare zodie?

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!