Un lider AUR a picat din nou picat Bacalaureatul. Consilierul local ar fi încercat și să fraudeze examenul

Nicolae Milcă, consilier local AUR în municipiul Motru și lider al organizației locale a partidului, nu a promovat nici în acest an examenul de Bacalaureat. În vârstă de 39 de ani, acesta nu este la primul eșec în încercarea de a obține diploma de Bac, în condițiile în care ocupă funcția de ales local din 2024.

Mai mult, participarea lui Nicolae Milcă la sesiunea din acest an a examenului este însoțită și de suspiciuni privind o posibilă tentativă de fraudă, potrivit publicației Gorj Online.

Dosar de cercetare după suspiciuni de fraudă la examen

Conform sursei citate, la Poliția Municipiului Motru a fost deschis un dosar de cercetare după apariția unor informații potrivit cărora consilierul local ar fi introdus în sala de examen un dispozitiv electronic prin care urma să primească rezolvările subiectelor.

Până în prezent, autoritățile nu au confirmat oficial aceste informații, iar ancheta este în desfășurare. Potrivit Gorj Online, Nicolae Milcă ar fi fost audiat de polițiști la sfârșitul săptămânii trecute în legătură cu acest caz.

Face parte din mai multe comisii ale Consiliului Local

Deși nu deține diploma de Bacalaureat, Nicolae Milcă este membru al Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului Local Motru și ocupă funcția de președinte al Comisiei pentru mediu, turism, comerț și agricultură.

În plus, printr-o hotărâre a Consiliului Local, acesta a fost desemnat reprezentant al autorității locale în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității (CEAC) a Colegiului Național „George Coșbuc” din Motru, structură care monitorizează și evaluează procesul de asigurare a calității în unitatea de învățământ.

Lider al organizației AUR Motru

Nicolae Milcă conduce organizația AUR Motru din noiembrie 2025. Potrivit informațiilor publice, înainte de a intra în politică a fost angajat al societății Direcția Publică Motru SA, iar în prezent administrează o firmă care desfășoară activități în domeniul montării centralelor termice.