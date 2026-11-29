Andrei Rațiu a fost unul dintre oamenii importanți ai lui Rayo Vallecano în succesul obținut pe terenul celor de la Betis Sevilla, scor 1-0. Evoluția fundașului român a stârnit comentarii laudative în presa din Spania.

Andrei Rațiu Foto: Instagram @andreiflorin10

Meciul s-a disputat pe stadionul Estadio de la Cartuja, în cadrul etapei a 14-a din La Liga. Rațiu a fost aproape de un moment spectaculos încă din minutul 20, când a trimis un balon spre poarta adversă, însă mingea a lovit bara laterală și a revenit în teren. Victoria madrilenilor a fost decisă în repriza secundă. În minutul 72, Jorge de Frutos a înscris după o pasă oferită de Isi Palazon, stabilind scorul final.

Prestația internaționalului român a atras atenția și în afara terenului

Jurnalistul Jonay Amaro, de la publicația Offside Sports, a remarcat contribuția acestuia la jocul echipei și a folosit un singur cuvânt pentru a-i caracteriza evoluția: „titanic”.

„Este un miracol faptul că Rayo Vallecano mai are un jucător precum Andrei Rațiu. Când este la capacitate maximă, ridică nivelul întregii echipe și, cel mai important, îi ajută și pe ceilalți să crească în repriza a doua, atunci când rolul său devine mult mai important. Titanic!”, a scris jurnalistul spaniol, pe platforma X.

Ce note a primit românul și pe ce loc a ajuns Rayo Vallecano

Andrei Rațiu a încheiat confruntarea cu Betis cu un calificativ de 7,3 din partea platformei Sofascore. Cele mai mari punctaje au fost obținute de Audero, portarul lui Rayo Vallecano, care a primit 8,3, și Isco, de la Betis, evaluat cu 8,2. Autorul unicului gol, Jorge de Frutos, a primit nota 7,8, iar media generală a celor două formații a fost de 7,61.

Statisticile confirmă implicarea lui Rațiu în ambele faze ale jocului. Acesta a câștigat patru dueluri prin deposedare și cinci confruntări la sol, a reușit un dribling și a trimis o centrare precisă. În dreptul său au mai fost trecute un fault comis și 15 mingi pierdute.

Succesul de la Sevilla a adus trei puncte importante pentru Rayo Vallecano, care a ajuns la un total de 15 puncte și se află pe poziția a 13-a în clasamentul campionatului spaniol. De cealaltă parte, Betis își păstrează locul al patrulea, cu 27 de puncte acumulate.