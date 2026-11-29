Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a criticat duminică, 29 noiembrie, modul în care Președinția României a comunicat despre anularea alegerilor prezidențiale din 2024. Potrivit unui comunicat al partidului, el îl acuză pe Nicușor Dan că, prin declarații pe care le consideră contradictorii, a afectat credibilitatea instituției.

Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR Foto: Mediafax

Dungaciu susține că această comunicare „riscă să compromită inclusiv discuția legitimă și necesară despre amenințări reale ale Federației Ruse sau ale altora în procesele politice și electorale din România și nu numai”. În comunicat, reprezentantul AUR îl acuză pe președinte că a ajuns „să-i exonereze pe ruși de orice vină”.

Liderul AUR cere explicații privind natura, amploarea și consecințele presupusei implicări a Rusiei în procesul electoral. El pune sub semnul întrebării modul în care diplomații români vor putea prezenta acest subiect în cadrul NATO și al altor instituții internaționale.

„Dacă a existat un atac hibrid al Federației Ruse în 2024, care a fost intensitatea? Cum s-a manifestat el? Mai ales după ultimele declarații contradictorii ale președintelui Nicușor Dan. Care a fost, până la urmă, implicarea Federației Ruse în aceste alegeri? Care au fost efectele acestei implicări? Pentru că sunt toate lucruri diferite”, afirmă Dungaciu.

În argumentația sa, Dungaciu invocă demersurile Ministerului Afacerilor Externe către partenerii aliați pentru măsuri comune împotriva războiului hibrid al Moscovei. El amintește și că, în 2024, Klaus Iohannis ar fi indicat implicarea unui stat străin, ulterior identificat drept Federația Rusă, în contextul explicațiilor prezentate pentru anularea scrutinului.

Criticile vizează două declarații pe care Dungaciu i le atribuie lui Nicușor Dan în data de 27 noiembrie 2026. Potrivit reprezentantului AUR, președintele ar fi spus inițial că alegerile nu au fost anulate din cauza influenței ruse, apoi ar fi precizat, trei ore mai târziu, că, strict juridic, decizia anulării nu s-a fundamentat direct pe interferența rusă.

Dungaciu susține că problema privește credibilitatea Președinției ca instituție și că un eventual raport despre influența rusă ar trebui să depășească neîncrederea acumulată în rândul publicului.

„Chiar dacă va publica până la urmă, într-o lipsă de coerență cu care deja Președinția ne-a obișnuit, chiar dacă va publica raportul despre influența rusă, acesta va trebui să depășească neîncrederea acumulată de luni de zile, ani de zile, din partea publicului român și nu numai”, susține Dan Dungaciu.

Ce a spus Nicușor Dan

Președintele României, Nicușor Dan, a făcut vineri precizări la Bruxelles despre anularea alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Șeful statului a explicat că, din punct de vedere strict juridic, decizia de anulare a scrutinului nu s-a bazat direct pe interferența Rusiei, ci pe hotărârea Curții Constituționale.

Președintele a spus că motivarea Curții Constituționale nu face referire explicită la influența rusă. Unul dintre cele trei motive invocate de CCR vizează utilizarea netransparentă a tehnologiilor digitale de către „un operator statal sau nonstatal, fără ca identitatea acestuia să fie relevantă pentru anularea scrutinului”.

Acesta a susținut că influența rusă în spațiul informațional românesc există de cel puțin zece ani, iar alegerile din 2024 au reprezentat un episod din războiul hibrid purtat de Federația Rusă împotriva democrațiilor europene.

Președintele a amintit și raportul prezentat anul trecut de procurorul general, despre care afirmă că dovedește această influență. Totodată, a anunțat că există și alte elemente care o confirmă și care vor fi prezentate într-un raport aflat în curs de elaborare.