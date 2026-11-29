Călugărul bucătar Efrem Băndărică, de la Mănăstirea Dervent din Dobrogea, le propune celor care țin post o rețetă simplă și gustoasă, potrivită pentru zilele cu dezlegare la pește: macrou marinat în oțet, cu ceapă, morcovi și condimente.

Macrou marinat în oțet Foto: Efrem Băndărică/FB

Preparatul nu necesită multă muncă, însă are nevoie de răbdare. Peștele trebuie lăsat mai întâi la sare peste noapte, iar apoi la marinat timp de aproximativ 48 de ore, la frigider, pentru ca aromele să pătrundă bine în carne.

„Este unul dintre preparatele simple și cel mai natural, dar pline de savoare, în care gustul macroului se împletește armonios cu aroma legumelor și a condimentelor. Se pregătește cu puțină osteneală, dar cu răbdare, iar după marinare devine aromat și numai bun de așezat pe masa în zilele de post cu dezlegare la pește”, susține bucătarul călugăr.

Macrou marinat în oțet, preparat la Mănăstirea Dervent Foto: Efrem Băndărică/FB

Ingrediente pentru macrou marinat în oțet

Pentru această rețetă sunt necesare: 3-4 bucăți de macrou; 700 ml de apă; 300 ml de oțet; 50 ml de ulei; 2 cepe; 2 morcovi; 5 foi de dafin; boabe de piper negru, roșu și alb; o lingură de boabe de muștar; sare grunjoasă, pentru sărarea peștelui și pentru marinadă.

Cum se pregătește peștele

Mai întâi, macroul se curăță de intestine, se îndepărtează capetele și se spală cu grijă în apă rece. Se lasă la scurs aproximativ o oră, după care se presară sare grunjoasă pe toate părțile.

Peștele se așază într-un vas și se lasă la sare peste noapte, la rece, pentru ca aceasta să pătrundă în carne și să îi dea gustul potrivit.

Macrou marinat în oțet, preparat de Efrem Băndărică Foto: Efrem Băndărică/FB

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A doua zi, macroul se taie în rondele de grosime potrivită, se clătește ușor în apă rece și se lasă din nou la scurs timp de două-trei ore, păstrându-se la frigider.

Prepararea marinadei cu legume și condimente

Pentru marinadă, se curăță ceapa și morcovii. Ceapa se taie solzișori, iar morcovii în rondele subțiri. Într-un vas încăpător se pun apa, oțetul și uleiul. Se adaugă sarea, dacă mai este nevoie, ținând cont că peștele a fost deja sărat, apoi se pun foile de dafin, boabele de piper negru, roșu și alb și boabele de muștar.

Se adaugă ceapa și morcovii, iar vasul se pune pe foc. Marinada se lasă să dea câteva clocote, până când legumele încep să se înmoaie ușor.

După această etapă, focul se oprește, iar lichidul se lasă să se răcească complet.

Macroul se lasă la marinat 48 de ore

Rondelele de macrou se așază într-un vas de sticlă sau ceramică, peste care se toarnă marinada rece, împreună cu legumele și condimentele.

„Este important ca peștele să fie bine acoperit de lichid. Acoperim vasul și îl păstrăm la frigider. Lăsăm macroul la marinat aproximativ 48 de ore, pentru ca aromele să pătrundă bine în pește”, explică părintele Efrem Băndărică.

Călugărul bucătar subliniază că timpul de așteptare este important pentru gustul final al preparatului. Sărarea inițială și marinada cu legume și condimente contribuie la aroma peștelui.

„Sărarea peștelui peste noapte îi ajută să capete un gust mai bine definit, iar marinada cu legume și condimente îi desăvârșește aroma. Răbdarea este unul dintre cele mai bune ingrediente ale acestei rețete. Poftă bună și zile binecuvântate, cu folos duhovnicesc, tuturor celor care țin post și se bucură de dezlegarea la pește!”, transmite călugărul bucătar.