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Criză în supermarketurile din Franța, după un atac cibernetic care a blocat sistemele de refrigerare

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Mai multe lanțuri importante de magazine au fost afectate de un atac informatic care a scos din funcțiune instalațiile frigorifice, obligând unele unități să arunce alimente proaspete și congelate. Guvernul francez monitorizează situația, iar agenția națională pentru securitate cibernetică investighează incidentul în colaborare cu omologii europeni.

Un atac informatic a perturbat funcționarea sistemelor de refrigerare
Un atac informatic a perturbat funcționarea sistemelor de refrigerare Foto: X@InsiderGeo

Autoritățile franceze urmăresc îndeaproape o criză de securitate cibernetică ce afectează supermarketurile din țară, după ce un atac informatic a perturbat funcționarea sistemelor de refrigerare și a pus în pericol păstrarea alimentelor.

Biroul prim-ministrului Sébastien Lecornu a declarat pentru publicația Politico că șeful guvernului „monitorizează personal situația”, după atacurile care au vizat instalațiile frigorifice ale mai multor lanțuri importante de supermarketuri.

Lecornu a cerut Agenției Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI) să investigheze incidentul, a precizat biroul său.

Sute de magazine ar fi fost afectate

Relatările apărute luni în presa franceză indică faptul că sute de supermarketuri ar fi fost afectate de atac.

Lanțurile Intermarché și Coopérative U au confirmat pentru agenția AFP că s-au numărat printre companiile vizate.

Intermarché a precizat că magazinele afectate vor trebui să arunce produsele proaspete și congelate care nu mai pot fi păstrate în condiții de siguranță.

Dominique Schelcher, directorul general al Coopérative U, a confirmat pe platforma X că atacul informatic a vizat „instalațiile de producere a frigului din mai multe magazine din rețeaua noastră”, începând de duminică seara.

Comisarul european pentru agricultură și alimentație, Christophe Hansen, a condamnat atacul și a menționat și grupul Leclerc, cel mai mare lanț de supermarketuri din Franța. Compania nu confirmase însă public, la momentul relatării, că ar fi fost afectată.

O companie daneză, în centrul investigației

Potrivit presei franceze, atacul a vizat sisteme de refrigerare fabricate de compania daneză Danfoss.

Biroul premierului Lecornu a anunțat că ANSSI a identificat o vulnerabilitate într-un program informatic furnizat de „o companie daneză” și că a contactat firma respectivă.

Agenția franceză colaborează cu instituții omoloage din alte țări europene, întrucât există posibilitatea ca incidentul să fi afectat și alte state.

Compania Danfoss nu a răspuns imediat unei solicitări de comentarii.

Nici Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA) nu a oferit, deocamdată, un răspuns la solicitarea de informații.

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