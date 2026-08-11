Locuitorilor din Novosibirsk li s-a recomandat să stea departe de ferestre și să nu iasă pe străzi în timpul vizitei dictatorului Vladimir Putin în orașul lor.

Localnicilor li s-a recomandat să își limiteze mișcările și să respecte măsuri speciale de siguranță înainte de vizita lui Vladimir Putin.

Unele dintre aceste recomandări s-au dovedit absurde. După cum relatează NeMoskva, locuitorii orașului au fost sfătuiți să se abțină de la ieșirea afară în timpul trecerii coloanei prezidențiale, să evite ferestrele și să evite utilizarea dispozitivelor electronice sau optice.

Studenții de la Universitatea de Stat din Novosibirsk, care locuiesc în cămine sunt supuși unor restricții similare. În plus, li s-a interzis să se deplaseze liber în campus. Bariere, folosite de obicei în timpul evenimentelor publice, au fost instalate în apropierea noilor clădiri ale centrului educațional și de cercetare.

În plus, închirierea de trotinete electrice a fost restricționată temporar în cea mai mare parte a orașului Akademgorodok și pe străzile centrale.

Putin a sosit la Novosibirsk în noaptea de 11 august. Ofițerii de poliție au început să ia poziții de-a lungul traseului coloanei sale încă de luni seară.

În plus, cu ocazia vizitei președintelui, au fost aduse la Ulan-Ude autobuze noi, decorate cu citate. Pe unul dintre ele, de exemplu, se putea citi: „Apreciez energia și inițiativa locuitorilor din Buriatia, precum și dragostea lor sinceră pentru patria lor”.

Cu toate acestea, pregătirile au afectat și viața de zi cu zi a locuitorilor orașului. Drept urmare, străzile centrale au fost deja închise pentru coloana oficială a guvernului.