 Greva din Sănătate continuă. Operații și consultații amânate, iar sindicaliștii amenință cu proteste de amploare | adevarul.ro
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Greva din Sănătate continuă. Operații și consultații amânate, iar sindicaliștii amenință cu proteste de amploare

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Greva din sistemul sanitar continuă, iar sindicaliștii avertizează că protestele se vor intensifica dacă Guvernul nu oferă garanții scrise că noua Lege a salarizării nu va reduce veniturile angajaților. În timp ce Executivul susține că niciun salariu nu va scădea și acuză existența unei campanii de dezinformare, spitalele publice funcționează în regim de avarie, fiind asigurate doar urgențele.

Greva din sistemul sanitar continuă, fiind a treia zi. FOTO: Inquam Photos/George Călin
Greva din sistemul sanitar continuă, fiind a treia zi. FOTO: Inquam Photos/George Călin

Potrivit reprezentanților angajaților din Sănătate, lipsa unor garanții ferme din partea autorităților a determinat continuarea grevei, considerată fără precedent în ultimul deceniu. Sindicaliștii spun că următorul pas ar putea fi organizarea unor proteste de amploare în Capitală și chiar declanșarea grevei generale.

Cadrele medicale cer garanții scrise

Angajații din sistem afirmă că nu au încredere în promisiunile Executivului privind noua lege a salarizării și solicită angajamente oficiale că veniturile lor nu vor fi afectate.

La proteste au fost scandate mesaje precum „Respect și demnitate pentru sănătate!”, „Vrem dreptate pentru sănătate!” și apeluri la grevă generală.

Patricia Tănase, asistent medical generalist la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni”, a declarat că protestele nu vor înceta fără garanții concrete din partea autorităților.

„Greva va continua până când vom avea niște promisiuni reale, scrise pe foaie”, a afirmat aceasta.

Medicii avertizează că reducerea sporurilor va diminua veniturile

Cadrele medicale susțin că problema nu este salariul de bază, ci venitul total obținut din sporurile acordate pentru condiții de muncă dificile.

Șeful Secției ATI de la Spitalul Clinic de Urgență „Floreasca”, medicul Radu Țincu, a explicat că reducerea sporurilor ar avea un impact direct asupra sumelor încasate lunar de personalul medical.

„A nu se confunda veniturile cu salariile. O parte din veniturile de la ATI și UPU sunt realizate de acel spor de condiții grele de muncă. Dacă acel spor este redus, salariul în mod real nu scade, însă venitul oamenilor va scădea”, a declarat medicul, conform Digi24.

Acesta a amintit și de eforturile depuse de personalul medical în perioadele de criză.

„Atunci când au fost cazuri grave, cu Colectivul, cu pandemia de COVID, noi am fost prezenți la datorie. Atunci am fost eroi, acum suntem ridicoli”, a spus Radu Țincu.

Totuși, Federația „Solidaritatea Sanitară” a ales să nu participe la grevă. Prim-vicepreședintele și purtătorul de cuvânt al Federației „Solidaritatea Sanitară”, Gabriel Predica, a explicat într-un interviu pentru „Adevărul” motivele pentru care organizația sa nu a optat, în prezent, pentru declanșarea grevei generale în sistemul sanitar, spre deosebire de Federația Sanitas. 

Predica arată că strategia sindicatului a fost de a epuiza toate căile de negociere cu Ministerul Muncii, Ministerul Sănătății și partidele parlamentare.

Sute de consultații și intervenții, amânate

Efectele grevei sunt deja resimțite în spitale. În prezent sunt tratate doar urgențele, în timp ce consultațiile, investigațiile și intervențiile chirurgicale sunt reprogramate.

La Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad, liderul Sanitas, Otinel Șandru, a declarat că au fost deja amânate peste zece intervenții chirurgicale și câteva sute de programări.

„Ne pregătim pentru un miting de amploare în București. (...) Peste 10 intervenții chirurgicale s-au amânat, iar în medie câteva sute de programări au fost reprogramate”, a afirmat liderul sindical.

Bolojan: „Greva este bazată pe dezinformare și minciună”

Premierul Ilie Bolojan a respins acuzațiile sindicaliștilor și a susținut că noua Lege a salarizării conține prevederi explicite potrivit cărora veniturile actuale nu vor fi diminuate.

Într-o emisiune la Digi24, șeful Guvernului a calificat protestul drept unul bazat pe informații false și l-a acuzat pe fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, că alimentează tensiunile.

„Această grevă care s-a derulat în aceste zile este bazată pe dezinformare și pe minciună”, a declarat premierul.

Bolojan a explicat că angajații care în prezent au venituri peste nivelul prevăzut de noua grilă de salarizare vor beneficia de o compensație, astfel încât să nu înregistreze scăderi ale veniturilor, până când restul salariilor din sistem vor fi aliniate gradual.

În ciuda acestor explicații, sindicaliștii spun că protestele vor continua până la obținerea unor garanții scrise și avertizează că, în lipsa unui acord cu Guvernul, conflictul de muncă ar putea escalada în perioada următoare.

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