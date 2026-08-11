 Kelemen Hunor a comentat varianta Grindeanu la Palatul Victoria: „În politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea” | adevarul.ro
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Kelemen Hunor a comentat varianta Grindeanu la Palatul Victoria: „În politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea”

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Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marți că le-a propus foștilor colegi de coaliție mai multe soluții de compromis pentru depășirea crizei politice, însă toate variantele au fost respinse. Liderul UDMR susține că, până când președintele Nicușor Dan nu va face o nouă nominalizare, rămâne angajat la propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, în persoana europarlamentarului Siegfried Mureșan.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor. FOTO: Profimedia
Președintele UDMR, Kelemen Hunor. FOTO: Profimedia

Kelemen Hunor a precizat că a discutat atât cu președintele PSD, Sorin Grindeanu, cât și cu liderul PNL, Ilie Bolojan, despre posibile soluții pentru ieșirea din blocaj, însă nu a fost acceptată niciuna dintre variantele propuse de UDMR.

„Săptămâna trecută am discutat o oră și 30 de minute cu Bolojan. Astăzi nu văd o soluție față de acum 3-4 săptămâni. Suntem angajați cu PNL-USR-UDMR și avem o propunere: pe Mureșan. Nu am avut alte discuții dincolo de propunerea Mureșan. Până când președintele nu nominalizează, eu de aici nu mă mișc. Nu plec din barcă, stânga sau dreapta, până nu avem o nominalizare. (...) Eu am prezentat câteva variante posibile. Nu s-a agreat. Aștept să vină cu nominalizarea. Eu am scos tot ce am putut. În politică, vrei, nu vrei, contează și mărimea”, a spus Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor a mai fost întrebat dacă Uniunea l-ar susţine pe liderul PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcţia de premier în cazul în care preşedintele Nicuşor Dan l-ar nominaliza.

„Trebuie să recunosc că în politica vrei, nu vrei, contează şi mărimea. Mărime pe care o au cei cei cu cele mai multe mandate. (n. red. - PSD) (...) Asta ar fi fost logic şi acum un an şi ceva când s-a format coaliţia. (...). E un nou film (n. red. susţinerea lui Grindeanu), se poate discuta, dar nu suntem în acea fază. Am spus şi lui Grindeanu: «Trebuie să mă înţelegi. Până când nu există o nominalizare, suntem antrenaţi voi acolo, noi aici»”, a declarat Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor respinge varianta unui premier tehnocrat

Președintele UDMR a respins varianta unui premier tehnocrat și a susținut că un eventual compromis politic pentru învestirea unui guvern cu puteri depline trebuie găsit în interiorul fostei coaliții de guvernare.

Liderul UDMR a precizat și că o eventuală nominalizare a președintelui PSD, Sorin Grindeanu, pentru funcția de premier nu ar însemna automat că formațiunea sa renunță la varianta Siegfried Mureșan.

„E un alt film. Nu înseamnă că trebuie să renunț la Mureșan. Va trebui să discute și cu PNL și USR. (...) Nu se poate da un răspuns, pentru că noi avem o propunere în persoana lui Mureșan. Până când nu avem desemnare, nu pot să vă spun. UDMR poartă negocieri. Atunci ar fi un alt film și se poate discuta”, a spus liderul UDMR.

În urmă cu câteva zile, vicepremierul Tanczos Barna, de la UDMR, sugerase că formațiunea ar putea vota un guvern minoritar în jurul PSD. Întrebat despre posibilitatea ca ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, să fie nominalizat pentru funcția de premier, Kelemen Hunor a spus că această decizie nu depinde de UDMR.

Președintele UDMR a insistat însă că orice compromis politic trebuie negociat în interiorul fostei coaliții de guvernare.

„Nu se poate instala un guvern fără compromis, dar poți să cauți compromis în interiorul fostei coaliții. Nu în afara ei”

Kelemen Hunor a precizat că nu a purtat discuții despre susținerea unui eventual guvern prin voturile grupurilor parlamentare PACE sau UPR.

Nicușor Dan, noi discuții la Cotroceni pentru formarea Guvernului

Președintele Nicușor Dan urmează să aibă săptămâna viitoare o nouă întâlnire cu liderii fostei coaliții de guvernare, pentru a discuta despre criza politică și despre existența unei majorități care să poată susține un nou guvern cu puteri depline, potrivit surselor Antena 3 CNN.

Șeful statului a declarat anterior că nu va face o nouă nominalizare până când nu va avea certitudinea că persoana propusă are șanse să obțină voturile necesare în Parlament. Două nominalizări anterioare, Eugen Tomac și Adrian Veștea, au eșuat.

Eugen Tomac a explicat că blocajul este provocat de condițiile impuse de partidele politice și că este nevoie de flexibilitate pentru depășirea situației.

„Ne aflăm în acest blocaj tocmai pentru că partidele politice și-au autoimpus o serie de condiții la care nu vor să renunțe, și cred că este nevoie de foarte multă flexibilitate și maturitate politică pentru a depăși acest moment. (...) În clipa în care partidele vor fi mult mai flexibile și vor da dovadă de mai multă deschidere pentru găsirea unui compromis rezonabil, evident, în acea clipă, vom avea și o nouă desemnare”, a spus Eugen Tomac.

Tomac mai susține că „președintele este pregătit să desemneze mâine un candidat, dacă el anunță că are în spate o majoritate solidă, pe care îl susține”.

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