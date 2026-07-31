 Alexandru Rogobete, după suspendarea grevei Sanitas: „Este un gest de responsabilitate față de pacienți” | adevarul.ro
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Alexandru Rogobete, după suspendarea grevei Sanitas: „Este un gest de responsabilitate față de pacienți”

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Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, a reacționat după decizia Federației Sanitas de a suspenda greva generală din sistemul public de sănătate și asistență socială. Acesta a apreciat că măsura reprezintă „un gest de responsabilitate față de pacienți”, dar și un semnal că dialogul dintre autorități și sindicate trebuie să se concretizeze în soluții.

Alexandru Rogobete. FOTO: Facebook
Alexandru Rogobete. FOTO: Facebook

Rogobete a afirmat că personalul din sănătate a reușit să își facă auzite revendicările și a criticat măsurile care, în opinia sa, ar fi afectat veniturile angajaților din sistem.

„Decizia organizațiilor sindicale din Sănătate, luată în această dimineață, de a suspenda greva generală este un gest de responsabilitate față de pacienți, dar și un semnal clar că dialogul trebuie să producă rezultate, nu doar promisiuni”, a transmis fostul ministru, într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

„Vocile oamenilor din Sănătate au fost auzite”

Alexandru Rogobete a susținut că protestele au scos în evidență dificultățile cu care se confruntă personalul medical și auxiliar din spitale.

„Vocile medicilor care intră în gardă și ies după zeci de ore. Ale asistenților care au grijă de prea mulți pacienți. Ale infirmierilor, brancardierilor și ale tuturor celor care țin spitalele în picioare, zi de zi”, a scris acesta.

Fostul ministru consideră că suspendarea protestului nu înseamnă rezolvarea problemelor din sistemul sanitar, ci oferirea unei noi șanse negocierilor.

Critici la adresa măsurilor privind salarizarea

În mesajul său, Rogobete a criticat propunerile privind salarizarea personalului din sănătate, afirmând că diminuarea veniturilor și reducerea sporurilor nu pot fi considerate reforme.

„Am văzut cu toții câtă nedreptate li se pregătea oamenilor din Sănătate. Diminuarea veniturilor, tăierea sporurilor și lovirea directă în cei care muncesc în cele mai grele condiții nu pot fi numite reformă”, a afirmat fostul ministru.

Acesta a adăugat că revendicările personalului medical rămân legitime și a promis că va continua să susțină angajații din sistemul sanitar.

„Suspendarea protestului nu înseamnă însă că problemele au fost rezolvate. Înseamnă că mai dăm o șansă dialogului, respectului și normalității. Voi rămâne alături de toți oamenii din Sănătate până când munca lor va fi respectată, iar drepturile le vor fi apărate”, a transmis Alexandru Rogobete.

Federația Sanitas a anunțat vineri suspendarea grevei generale, precizând că protestul poate fi reluat în cazul în care revendicările sindicaliștilor nu vor fi soluționate și dacă un nou proiect al Legii salarizării nu va răspunde solicitărilor angajaților din sistem.

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