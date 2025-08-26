România susține reconstrucția Ucrainei. Ministrul Apărării: „Este o mare oportunitate pentru firmele românești”

O întâlnire importantă între oficialii România și Ucrainei a deschis noi perspective pentru cooperarea economică și industrială în domeniul apărării și pentru participarea companiilor românești la reconstrucția țării vecine, afectată de război.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a avut o întâlnire productivă cu prim-ministra Ucrainei, Yulia Svyrydenko, în cadrul căreia au continuat discuțiile despre dezvoltarea cooperării economice și industriale în domeniul apărării și despre participarea companiilor românești la reconstrucția Ucrainei.

„Reconstrucția Ucrainei va aduce beneficii economice ambelor țări. Este o mare oportunitate pentru România: firmele românești vor putea participa la proiecte de miliarde de euro, care vor reconstrui Ucraina și vor întări economia noastră”, a transmis Ionuț Moșteanu într-o postare pe Facebook.

Ministrul a subliniat că războiul declanșat de Rusia a adus distrugere, dar cooperarea și reconstrucția reprezintă o șansă de pace și progres: „Putin a adus războiul și distrugerea. Împreună cu partenerii noștri, vom aduce reconstrucția, cooperarea și pacea”.

Moșteanu a evidențiat și valoarea solidarității României față de Ucraina: „Solidaritatea de astăzi arătată Ucrainei este o investiție în viitorul european și sigur al regiunii noastre”.

România, sprijin constant pentru Ucraina

Anterior, ministrul ucrainean al Apărării, Denis Smîhal, a anunțat că România a trimis până acum 22 de pachete cu ajutoare militare și că urmează să fie livrat al 23-lea.

Smîhal a mai precizat că România continuă instruirea piloților ucraineni pe F-16 și contribuie la formarea scutului antiaerian al Ucrainei. Cei doi miniștri au convenit să intensifice coordonarea între forțele aeriene și au discutat posibilitățile de colaborare în fabricarea dronelor, inclusiv prin mecanismul european SAFE.

Programul european SAFE și reconstrucția Ucrainei

Ministrul român al Apărării a reafirmat angajamentul României: „Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră”.

El a mai adăugat: „Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”.

Presa din Ucraina notează că România este pregătită să pună la dispoziția NATO baze militare pentru garanții de securitate în regiune. În plus, liderii europeni cer SUA să trimită în România avioane F-35 în cadrul acestor garanții.