Ministrul Apărării s-a întâlnit cu emisarul lui Trump pentru Ucraina, Keth Kellogg. „România rămâne un partener ferm al SUA”

Aflat duminică, 24 august, la Kiev, cu prilejul Zilei Independenței Ucrainei, ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, s-a întâlnit cu Keith Kellogg, emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Ucraina.

„Astăzi, alături de Joseph Keith Kellogg Jr., emisarul special al președintelui Donald Trump pentru Ucraina. I-am mulțumit pentru eforturile depuse de administrația președintelui Donald Trump în medierea și accelerarea procesului de pace.

România rămâne un partener ferm al SUA pentru apărarea valorilor comune și în sprijinirea stabilității regionale și globale”, a transmis ministrul pe Facebook.

Prezent la eveniment, ministrul Moșteanu a luat parte la o ceremonie de comemorare a militarilor ucraineni căzuți în luptă, unde a depus o coroană de flori, precum și la alte activități oficiale organizate de autoritățile ucrainene, transmite biroul de presă al MAPN.

„Astăzi, la Kiev, în ziua în care Ucraina își sărbătorește independența, gândurile mele se îndreaptă către toți cei care și-au pierdut viața în acest război nedrept, declanșat de Rusia lui Putin” a scris Ionuț Moșteanu pe Facebook.

Tot duminică, Zelenski i-a oferit lui Kellogg o distincție de stat în timpul ceremoniei de duminică, spunându-i „avem nevoie de pace”, în timp ce i-a înmânat o medalie într-o cutie de piele, potrivit Reuters.

Mai târziu, în cursul zilei, Kellogg s-a întâlnit cu prim-ministrul ucrainean Yuliia Svyrydenko, care a declarat că au discutat despre acordul privind mineralele dintre Ucraina și SUA, precum și despre problema garanțiilor de securitate.

În cadrul conferinței de presă cu Carney, lui Zelenski i s-a cerut să comenteze un articol din Wall Street Journal, care afirma că Pentagonul a blocat, timp de mai multe luni, în mod discret, utilizarea de către Ucraina a rachetelor ATACMS furnizate de SUA pentru a lovi ținte din Rusia.

Ca răspuns, el a spus că, în ultima perioadă, Kievul folosește arme cu rază lungă de acțiune produse pe plan intern pentru a lovi ținte din interiorul Rusiei, care nu sunt supuse aprobării Washingtonului.

„În ultima vreme nu am discutat această chestiune cu Statele Unite”, a declarat Zelenski.