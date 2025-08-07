Prim-ministrul ucrainean a invitat companiile românești să participe la procesul de reconstrucție a Ucrainei. Propunerea, făcută în timpul vizitei ministrului român de Externe la Kiev

Ministrul român al Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a avut o joi, 7 august, întrevedere cu prim-ministrul Ucrainei, Yulia Svyrydenko în cadrul unei vizitei la Kiev. România și companiile românești au fost invitate să participe la procesul de reconstrucție a Ucrainei.

Întâlnirea a constituit un prilej pentru transmiterea unui semnal puternic privind interesul comun pentru pace în regiune, integrarea europeană și dezvoltarea unor proiecte comune pentru viitor, potrivit unui comunicat transmis de MAE.

Discuția s-a concentrat asupra cooperării în domeniul economic, inclusiv în industria de apărare, precum și asupra priorităților în materie de conectivitate.

„Din dialog a reieșit interesul comun pentru continuarea practicii ședințelor comune de guvern, având în vedere utilitatea acestora în aprofundarea dialogului în diverse domenii și în impulsionarea cooperării sectoriale. A fost subliniată importanța interconectivității, inclusiv în contextul procesului de reconstrucție a Ucrainei”, se mai arată în comunicat.

Oana Țoiu a invocat investițiile semnificative realizate de România în proiecte transfrontaliere

Oana Țoiu și Yulia Svyrydenko au trecut în revistă progresele realizate în cadrul mai multor proiecte, precum podul aflat în construcție peste râul Tisa.

„Ministrul român al afacerilor externe a evocat, în acest context, investițiile semnificative realizate de România în proiecte transfrontaliere, de la începutul agresiunii ruse împotriva Ucrainei, în februarie 2022, cu impact pozitiv la nivel regional, inclusiv din punct de vedere economic. A rezultat un interes reciproc pentru facilitarea cooperării dintre companiile românești și cele ucrainene”, precizează MAE.

Prim-ministrul ucrainean a invitat România și companiile românești să participe la procesul de reconstrucție a Ucrainei și să realizeze investiții în această țară.

Ministrul Afacerilor Externe Oana Țoiu a reamintit sprijinul constant acordat de România parcursului european al Ucrainei și disponibilitatea de a împărtăși din propria experiență în procesul de preaderare. A evidențiat, în acest context, importanța continuării proceselor de reformă.

„De asemenea, a subliniat importanța respectării depline a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale, subliniind necesitatea ca situația și nevoile specifice ale acestora să fie luate în considerare în toate procesele legislative și administrative relevante, cu accent deosebit asupra domeniului educației”, precizează același comunicat.