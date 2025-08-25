Moșteanu, discuții cu ministrul ucrainean al Apărării: „Vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei”

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a subliniat că România va colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE și va implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei.

„M-am întâlnit astăzi cu ministrul ucrainean al Apărării, Denîs Șmîhal. Am vorbit despre securitatea Ucrainei, despre pacea pe care ne-o dorim cu toții, despre viitorul european al regiunii noastre, dar și despre ce putem construi împreună, dincolo de război”, a precizat ministrul într-o postare pe Facebook.

El a explicat că România va implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și va lucra la întărirea securității la Marea Neagră.

Ministrul român al Apărării a mai precizat că „lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră”.

„Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”, a mai transmis Ionuț Moșteanu.