Luni, 25 August 2025
Ministrul Apărării din Ucraina: România a trimis până acum 22 de pachete cu ajutoare militare. Urmează încă unul

Război în Ucraina
Publicat:

România va trimite Ucrainei cel de-al 23-lea pachet de ajutor militar, a anunțat la Kiev ministrul ucrainean al Apărării, Denis Smîhal, după întâlnirea cu omologul român, Liviu-Ionuț Moșteanu. 

Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu omologul său la Kiev / sursa foto: Ionuț Moșteanu
Ministrul Apărării Ionuț Moșteanu s-a întâlnit cu omologul său la Kiev / sursa foto: Ionuț Moșteanu

România urmează să transfere Ucrainei al 23-lea pachet cu ajutoare militare 

Şeful Ministerului Apărării din Ucraina a mulţumit pentru sprijinul neclintit al României în domenii-cheie. România „a acordat deja Ucrainei 22 de pachete de ajutor militar, iar în curând soldaţii noştri vor primi al 23-lea”, a declarat ministrul într-o postare pe Facebook, fără a da detalii despre ce este vorba, potrivit News.ro. 

Cooperare româno-ucraineană: arme, apărare antiaeriană și solidaritate militară

„România continuă instruirea piloţilor ucraineni pe F-16 şi aduce alte contribuţii semnificative la formarea scutului nostru antiaerian”, a menţionat Smîhal. 

Potrivit ministrului ucrainean, el a convenit cu omologul român ca cele două ţări „să-şi intensifice coordonarea între forţele aeriene de apărare”. 

De asemenea, Denis Smîhal a sugerat că Ucraina şi România ar putea colabora în domeniul fabricării de drone. Miniştrii au discutat despre posibilitatea utilizării mecanismului european SAFE pentru lansarea unor proiecte comune de schimb de tehnologii şi pentru „lansarea producţiei ucrainene în România”, a scris Şmîhal. 

„Ne-am concentrat pe dezvoltarea cooperării industriale. Prioritatea este producţia de drone de interceptare, drone FPV, drone cu rază lungă de acţiune”, a afirmat Şmîhal.

România și Ucraina vor colabora la dezvoltarea produselor militare prin Programul european SAFE

La rândul său, ministrul român al apărării, Ionuţ Moşteanu, a scris pe Facebook după întâlnirea cu omologul ucrainean: „Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile româneşti în reconstrucţia Ucrainei şi vom lucra pentru întărirea securităţii la Marea Neagră”. 

Un alt subiect important pe agenda discuţiilor de la Kiev a fost, potrivit ministrului ucrainean, aderarea României la iniţiativa PURL, care oferă soldaţilor ucraineni arme americane. 

„Reprezentanţii serviciilor de informaţii au oferit partenerilor lor informaţii detaliate despre situaţia de securitate şi planurile Rusiei. Împreună, am analizat provocările reprezentate de agresiunea rusă pentru ţările noastre”, menţionează Denis Şmîhal. 

„Sunt recunoscător guvernului şi poporului român, şi personal domnului Moşteanu, pentru cooperarea lor eficientă şi sprijinul puternic acordat Ucrainei”, a scris fostul premier în finalul postării sale pe Facebook. 

  Presa din Ucraina notează în context că România „este gata să pună la dispoziţia NATO baze militare în cadrul garanţiilor de securitate pentru Ucraina”, după cum scrie Evropeiska Pravda, preluând o declaraţie făcută de premierul Ilie Bolojan într-un interviu, săptămâna trecută. Aceeaşi publicaţia reamintelte că „liderii europeni cer SUA să trimită în România avioane de vânătoare F-35 în cadrul garanţiilor de securitate pentru Ucraina”, făcând trimitere la un articol din cotidianul britanic „The Times”.   

Ministrul Moșteanu, anunț major pentru antreprenori: „Vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei” 

Ministrul român al Apărării a mai precizat că „lupta Ucrainei este o luptă pentru independența și suveranitatea țării sale și, în același timp, o luptă pentru valorile noastre comune. Vom continua să le fim alături în această luptă, vom colabora la dezvoltarea produselor militare româno-ucrainene prin Programul european SAFE, vom implica companiile românești în reconstrucția Ucrainei și vom lucra pentru întărirea securității la Marea Neagră”.

„Putin a crezut că, prin teroare și bombe, poate opri drumul european al Ucrainei și poate amenința securitatea Europei. S-a înșelat. Ucraina este mai puternică, iar România este parte din coaliția celor care apără valorile democratice și va fi parte a reconstrucției unei Ucraine europene și sigure”, a mai transmis Ionuț Moșteanu. 

