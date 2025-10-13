România salută eliberarea ostaticilor israelieni. Oana Țoiu: „Prea mult timp au suferit din cauza Hamas”

Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, a salutat eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas și a subliniat importanța reluării procesului de pace în Orientul Mijlociu. Într-o conferință comună cu șefa diplomației austriece, Beate Meinl-Reisinger, Ţoiu a reafirmat susținerea României pentru soluția celor două state și solidaritatea cu Ucraina.

„Astăzi este un moment special în acordul de pace între Israel şi reprezentaţii Palestinei. Este foarte important acest moment şi salutăm şi iniţiativa preşedintelui Trump, alături de partenerii europeni şi din statele arabe, cât şi această zi pe care atât de multe familii au sperat să o vadă”, a declarat Oana Ţoiu, luni, în cadrul unei conferinţe de presă susţinute la Bucureşti, alături de ministrul federal pentru Afaceri Europene şi Internaţionale al Republicii Austria, Beate Meinl-Reisinger.

Şefa diplomaţiei române a evidenţiat importanţa eliberării ostaticilor israelieni care „prea mult timp au suferit din cauza Hamas”, dar şi deblocarea ajutorului umanitar necesar familiilor din Fâşia Gaza. „Continuăm să fim alături de aceste comunităţi şi să construim împreună pentru soluţia celor două state”, a adăugat ministrul român de Externe, potrivit Agerpres.

Bucurie și speranță la Viena

La rândul său, Beate Meinl-Reisinger a descris eliberarea celor 20 de ostatici ca pe „o zi de mare bucurie”. „Am primit astăzi vestea că 20 de ostatici au fost eliberaţi. (...) Ştiu că în trecut au existat tot felul de situaţii. Noi, cei din Austria, am ţinut legătura cu două familii care au avut membri în prizonierat – ostatici. Mă bucur foarte mult pentru aceste familii care pot să îşi îmbrăţişeze din nou rudele eliberate de Hamas”, a spus ea.

Ministrul de Externe al Austriei a mulţumit administraţiei Trump pentru eforturile care au făcut posibil acordul de încetare a focului şi a subliniat faptul că România şi Austria au menţinut o abordare „echilibrată” în ultimele luni, dorind să sprijine în continuare procesul de pace din regiune.

Europa unită în fața amenințărilor

Meinl-Reisinger a subliniat, totodată, importanţa unei Europe „puternice şi unite”, mai ales în contextul conflictului din Ucraina. „România este foarte aproape de zona de conflict, la graniţă. Şi ameninţările hibride, atacurile cibernetice, acţiunile de spionaj sunt deosebit de periculoase. Este foarte important să ne consolidăm rezilienţa şi să nu permitem ca Rusia sau alte puteri să pună în pericol securitatea din Europa”, a transmis şefa diplomaţiei austriece.

Sprijin comun pentru Ucraina

Oana Ţoiu a reafirmat solidaritatea României cu Ucraina şi angajamentul pentru sprijin internaţional constant. „În ceea ce priveşte războiul de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, am reiterat împreună nevoia de solidaritate internaţională şi sprijin multifaţetat, precum şi menţinerea activă a unor perspective de dezvoltare economică. Am discutat despre viitoare întâlniri între reprezentanţii speciali pe care i-a desemnat fiecare dintre cele două Guverne pentru reconstrucţia Ucrainei”, a precizat ministrul român de Externe.