Bătălie în instanță pentru averea lui Brigitte Bardot. Soțul și fiul contestă testamentul actriței, care a dedicat o mare parte din bani protecției animalelor

Soțul și fiul lui Brigitte Bardot au declanșat un război juridic pentru averea lăsată de celebra actriță Fundației Brigitte Bardot pentru protecția animalelor. Cei doi au deschis acțiuni separate în instanță, contestând testamentul vedetei.

Brigitte Bardot a murit la 91 de ani, pe 28 decembrie 2025, lăsând în urmă o avere estimată la aproximativ 69,5 milioane de euro. Cea mai mare parte din aceasta a fost direcționată către fundația sa pentru animale, decizie care a stârnit nemulțumirea familiei, potrivit portalului italian Quifinanza.it.

Fiul unic al actriței, Nicolas-Jacques Charrier, și soțul actriței, Bernard d’Ormale, au decis să conteste testamentul, susținând că au fost în mare parte excluși de la moștenire. Conform documentelor, Bardot i-ar fi lăsat fiului doar 15% din avere, iar soțului o cotă și mai mică, restul averii fiind direcționat către fundație. Se cunoaște public faptul că actrița a avut o relație tensionată cu fiul său de-a lungul anilor.

Din punct de vedere juridic, Nicolas-Jacques Charrier pare să aibă o poziție mai solidă. Legislația franceză prevede că un copil unic are dreptul la cel puțin jumătate din averea părintelui decedat. Avocații acestuia susțin că o mare parte din bunuri a fost transferată către fundație înainte de deces, prin donații care „contravin legilor succesorale”.

Nicolas-Jacques Charrier, născut la 11 ianuarie 1960 din căsătoria actriței cu Jacques Charrier, a studiat economia la Paris și a avut o scurtă carieră în modeling. Relația sa cu mama a fost una distantă și plină de conflicte publice, inclusiv procese pentru defăimare, însă acesta a fost prezent la funeraliile actriței.

În cazul soțului, Bernard d’Ormale, șansele de câștig sunt mai reduse, întrucât legislația franceză nu îi oferă drepturi succesorale automate în lipsa unor prevederi clare în testament.

Averea lui Brigitte Bardot includea investiții financiare și proprietăți imobiliare de valoare. Aproximativ 20% din patrimoniu era reprezentat de titluri de stat în țări precum Italia, Germania, Spania și Franța, iar circa 40% provenea din proprietăți imobiliare, printre care celebra vilă La Madrague de pe Coasta de Azur. Drepturile asupra acestei vile au fost transferate încă din anii ’90 către Fundația Bardot.

Iubirea față de animale, o constantă în viața actriței

Fondată în 1986, Fundația Brigitte Bardot reflectă angajamentul actriței față de protecția animalelor, cauză pe care a susținut-o activ încă din anii ’60. Organizația se ocupă de conservarea faunei sălbatice și de protecția animalelor domestice și de fermă, ajutând de-a lungul timpului mii de câini, pisici, cai, porci și alte animale.

Totuși, fundația a fost criticată în 2019 de Curtea de Conturi din Franța pentru lipsa de transparență privind utilizarea fondurilor, un aspect care ar putea influența procesele privind moștenirea.

Brigitte Bardot s-a stins din viață în urma luptei cu cancerul, după ce fusese spitalizată în toamna anului 2025 pentru mai multe intervenții chirurgicale.