Ciclon mediteranean și val de ger extrem în România. Ninsori, polei și temperaturi minime de până la -18 grade Celsius

Un ciclon mediteranean va afecta sudul și sud-estul României, aducând precipitații mixte, ninsoare și polei, urmate de un val de ger extrem care se va extinde rapid la nivel național. Temperaturile vor coborî până la -15 grade Celsius în nordul și estul țării, iar stratul de zăpadă va ajunge local la 15 centimetri, avertizează Administrația Națională de Meteorologie (ANM).

La nivel european, meteorologii monitorizează un ciclon extratropical nord-atlantic cu o presiune centrală extrem de scăzută, de aproximativ 970 hPa, și o structură bine dezvoltată pe verticală, extinsă până în troposfera superioară. Sistemul, denumit Goretti, a produs deja rafale de vânt de peste 150–200 km/h în vestul Europei, determinând emiterea mai multor alerte de cod roșu și portocaliu.

În contextul acestui ciclon, în sudul continentului se conturează un anticiclon Azoric, care transportă aer cald tropical din nordul Africii. În contrast, estul Europei este influențat de un sistem depresionar activ, care a traversat România și a generat precipitații mixte, lapoviță, ninsoare, polei, intensificări ale vântului și depuneri de strat de zăpadă în mai multe regiuni.

În zilele următoare, circulația atmosferică va rămâne intensă la nivel european, cu mai multe nuclee de joasă presiune dispuse de la vest spre est. Ciclonul Goretti va urma o traiectorie sud-sud-estică, slăbind treptat în intensitate, în timp ce în bazinul mediteranean vor fi favorizate noi procese de ciclogeneză.

Totodată, sistemul depresionar din estul Europei se va deplasa retrograd, integrându-se într-o arie depresionară extinsă în jumătatea estică a continentului.

Această configurație atmosferică va favoriza o circulație predominant nordică și nord-vestică, determinând pătrunderea aerului polar spre latitudini sudice. Deși vor exista episoade scurte de încălzire temporară, masa de aer rece va domina și se va intensifica. În troposferă se va contura un talveg rece coborât mult spre sud, urmat de o dorsadă spre finalul intervalului analizat.

România se va afla sub influența unui nucleu mediteranean, care va aduce inițial precipitații mixte și polei în Banat, Oltenia și Muntenia, în noaptea de vineri spre sâmbătă, 9 spre 10. Ulterior, pe fondul intensificării masei de aer polar, vor fi înregistrate izoterme de -15 până la -10 grade Celsius la nivelul de 850 hPa, ceea ce va genera vreme deosebit de rece în majoritatea regiunilor.

Precipitațiile vor fi preponderent sub formă de ninsoare, cu depuneri de zăpadă de 5–15 centimetri, în special în sudul și sud-estul țării, mai ales în noaptea de sâmbătă spre duminică. Diferențele termice accentuate și gradientul baric vor favoriza intensificări ale vântului, temporar asociate cu ninsori viscolite sau spulberarea stratului de zăpadă. În sud-est, rafalele vor atinge 40–50 km/h pe 10 ianuarie, iar în sud-vest și în zonele montane vitezele vântului vor ajunge la 50–60 km/h, pe creste chiar la 80–90 km/h.

Nucleul de aer rece aflat în apropierea graniței cu Ucraina va avansa spre România, generând anomalii termice importante, cu valori mult sub mediile climatologice ale perioadei. ANM a emis un cod galben pentru nordul Moldovei și estul Transilvaniei, unde sunt prognozate temperaturi minime cuprinse între -14 și -10 grade Celsius, precum și ger persistent pe parcursul zilei de sâmbătă, când maximele nu vor depăși -10 grade.

Un al doilea cod galben este valabil în intervalul 10 ianuarie, ora 20:00 – 12 ianuarie, ora 10:00, pentru Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și zona montană. Temperaturile maxime se vor situa între -12 și -3 grade, iar minimele între -18 și -6 grade Celsius. Gerul va persista inclusiv pe timpul zilei, iar temperaturile negative se vor extinde treptat în toate regiunile, începând din noaptea de duminică spre luni.

Meteorologii avertizează că luni și marți (12–13 ianuarie) vremea va rămâne deosebit de rece, cu ger accentuat noaptea și dimineața, mai ales în nordul țării, existând totuși posibilitatea unei ușoare încălziri după această perioadă.

ANM anunță că prognozele și alertele meteorologice sunt actualizate permanent și recomandă prudență sporită, în special pentru deplasările rutiere, zonele expuse viscolului și pentru persoanele vulnerabile la temperaturi extrem de scăzute.