Vineri, 9 Ianuarie 2026
MAE emite o alertă de călătorie în Iran. Avertisment de nivel 8 din 9, pe fondul protestelor și riscului de escaladare a violențelor

Publicat:

Este în vigoare un avertisment de călătorie de nivel 8 din 9 – „Evitați orice călătorie”, valabil pentru Iran, în contextul continuării demonstrațiilor și al riscului crescut de escaladare a situației de securitate, anunță Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Protest în Iran. FOTO: EPA-EFE
Protest în Iran. FOTO: EPA-EFE

MAE reiterează recomandarea fermă adresată cetățenilor români de a evita orice deplasare în Republica Islamică Iran, subliniind că instabilitatea actuală reprezintă un pericol major. Instituția precizează că aceste riscuri au fost semnalate anterior prin atenționarea de călătorie emisă la data de 30 decembrie 2025.

Pentru cetățenii români care se află deja pe teritoriul Republicii Islamice Iran, MAE recomandă evitarea participării la demonstrații și a zonelor aglomerate, precum și evaluarea cu maximă responsabilitate a necesității rămânerii în această țară.

Totodată, autoritățile române solicită ca prezența acestora să fie semnalată de urgență Ambasadei României la Teheran.

Cetățenii români pot contacta Ambasada României la Teheran la numărul de telefon +98 21 77647570, care funcționează exclusiv prin apel GSM, apelurile prin aplicații de mesagerie fiind imposibile din cauza lipsei accesului la internet.

În cazul în care întâmpină dificultăți în contactarea ambasadei, românii pot apela alternativ numărul +98 21 77539041, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate (CCSCRS), disponibil în regim de permanență.

Iranul se confruntă în prezent cu o întrerupere a internetului la nivel național, în timp ce protestele continuă în mai multe zone ale țării.

