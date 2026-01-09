Cine este agentul ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, în Minneapolis. Fost veteran în Irak și susținător MAGA este căsătorit cu o imigrantă filipineză

Agentul ICE care a împușcat mortal o femeie de 37 de ani în Minneapolis a fost identificat, iar detalii despre trecutul său personal, convingerile politice și imaginile surprinse la fața locului alimentează controversele legate de incident.

Agentul Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, în timpul unei operațiuni desfășurate la Minneapolis, a fost identificat drept Jonathan E. Ross, un agent federal în vârstă de 43 de ani, veteran al războiului din Irak, potrivit DailyMail.

Jonathan E. Ross lucrează ca agent de imigrare de cel puțin 12 ani și locuiește în zona metropolitană Minneapolis din 2015. Este căsătorit din 2012 cu o femeie în vârstă de 38 de ani, ai cărei părinți, ambii medici, locuiesc în Filipine.

În perioada în care cuplul trăia în apropiere de El Paso, Texas, soția lui Ross a publicat fotografii în care apărea lângă elicoptere și vehicule aparținând Poliției de Frontieră a SUA, ilustrând apropierea familiei de structurile federale de control al imigrației. Cei doi au împreună doi copii.

Susţinător al mişcării MAGA

Vecinii au declarat că Ross era cunoscut ca susținător al preşedintelui Donald Trump și al mișcării MAGA şi că în fața locuinței sale erau arborate steaguri pro-Trump și steagul Gadsden, cu mesajul „Don’t Tread On Me”, iar în perioada alegerilor ar fi avut autocolante politice Trump–Vance pe mașină.

După ce identitatea sa a devenit publică, steagurile au dispărut, iar locuința părea nelocuită.

Jonathan Ross provine dintr-o familie religioasă. Tatăl său, Ed Ross, fost agent de asigurări, a declarat faliment în 1996, când fiul său avea 13 ani, după ce afacerea sa din Tampa, Florida, a eșuat. Ulterior, Ed Ross a devenit director în două organizații religioase asociate bisericii. În 2017, acesta a publicat o fotografie cu fiul său în uniformă militară, din perioada în care servea în Irak.

După întoarcerea din armată, Jonathan E. Ross a intrat în structurile federale de imigrație. Documente judiciare arată că este ofițer de deportare în comitatul Hennepin, Minnesota, cel puțin din 2017, iar în 2015 și-a cumpărat o locuință în apropiere de Minneapolis pentru 460.000 de dolari, folosind un credit garantat de Administrația Veteranilor.

Controverse după incidentul din Minneapolis

Vă reamintim că versiunile despre modul în care s-a produs incidentul sunt contradictorii.

Administrația Trump și conducerea ICE susțin că Renee Good ar fi îndreptat în mod deliberat SUV-ul către agenți, încercând să îl folosească drept armă mortală, versiune susţinută şi de tatăl agentului Jonathan E. Ross, care a declarat că fiul său a tras pentru a-și proteja colegii, afirmând că unul dintre agenți ar fi fost lovit, iar altul ar fi avut brațul prins în mașină.

Martorii prezenți la fața locului contestă, însă, această versiune și afirmă că Renee Good și soțul ei acționau ca observatori legali și filmau intervenția agenților ICE şi că li s-a cerut să elibereze strada.

Imaginile video surprinse în timpul incidentului arată că Renee Good a blocat inițial drumul cu SUV-ul, iar agenții i-au cerut să se îndepărteze. Femeia a început să dea înapoi pentru a reveni pe șosea, moment în care un agent a încercat să deschidă portiera din partea șoferului. La scurt timp, s-au auzit trei focuri de armă. Mașina a ieșit de sub control și s-a izbit violent de autoturisme parcate și de un stâlp de iluminat, iar ulterior a fost observată o gaură de glonț în parbriz, în dreptul șoferului.

Cine este victima

Renee Nicole Good era mamă a unui copil de șase ani. Potrivit apropiaților, ea și soțul său au părăsit temporar Statele Unite după alegerile prezidențiale din 2024 câştogate de Donald Trump, petrecând o perioadă scurtă în Canada înainte de a reveni și de a se stabili în Minneapolis.

Cazul rămâne în curs de investigare și continuă să provoace reacții puternice într-o Americă profund divizată.