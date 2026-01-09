search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cine este agentul ICE care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, în Minneapolis. Fost veteran în Irak și susținător MAGA este căsătorit cu o imigrantă filipineză

0
0
Publicat:

Agentul ICE care a împușcat mortal o femeie de 37 de ani în Minneapolis a fost identificat, iar detalii despre trecutul său personal, convingerile politice și imaginile surprinse la fața locului alimentează controversele legate de incident.

Jonathan E. Ross a participat la misiuni în Irak. FOTO: Instagram
Jonathan E. Ross a participat la misiuni în Irak. FOTO: Instagram

Agentul Serviciului de Imigrare și Control Vamal (ICE) care a împușcat-o mortal pe Renee Nicole Good, în vârstă de 37 de ani, în timpul unei operațiuni desfășurate la Minneapolis, a fost identificat drept Jonathan E. Ross, un agent federal în vârstă de 43 de ani, veteran al războiului din Irak, potrivit DailyMail.

Jonathan E. Ross lucrează ca agent de imigrare de cel puțin 12 ani și locuiește în zona metropolitană Minneapolis din 2015. Este căsătorit din 2012 cu o femeie în vârstă de 38 de ani, ai cărei părinți, ambii medici, locuiesc în Filipine.

În perioada în care cuplul trăia în apropiere de El Paso, Texas, soția lui Ross a publicat fotografii în care apărea lângă elicoptere și vehicule aparținând Poliției de Frontieră a SUA, ilustrând apropierea familiei de structurile federale de control al imigrației. Cei doi au împreună doi copii.

Susţinător al mişcării MAGA

Vecinii au declarat că Ross era cunoscut ca susținător al preşedintelui Donald Trump și al mișcării MAGA şi că în fața locuinței sale erau arborate steaguri pro-Trump și steagul Gadsden, cu mesajul „Don’t Tread On Me”, iar în perioada alegerilor ar fi avut autocolante politice Trump–Vance pe mașină.

După ce identitatea sa a devenit publică, steagurile au dispărut, iar locuința părea nelocuită.

Jonathan Ross provine dintr-o familie religioasă. Tatăl său, Ed Ross, fost agent de asigurări, a declarat faliment în 1996, când fiul său avea 13 ani, după ce afacerea sa din Tampa, Florida, a eșuat. Ulterior, Ed Ross a devenit director în două organizații religioase asociate bisericii. În 2017, acesta a publicat o fotografie cu fiul său în uniformă militară, din perioada în care servea în Irak.

Jonathan E. Ross, un cunoscut admirator al MAGA și al lui Trump FOTO Captură video
Jonathan E. Ross, un cunoscut admirator al MAGA și al lui Trump FOTO Captură video

După întoarcerea din armată, Jonathan E. Ross a intrat în structurile federale de imigrație. Documente judiciare arată că este ofițer de deportare în comitatul Hennepin, Minnesota, cel puțin din 2017, iar în 2015 și-a cumpărat o locuință în apropiere de Minneapolis pentru 460.000 de dolari, folosind un credit garantat de Administrația Veteranilor.

Controverse după incidentul din Minneapolis

Vă reamintim că versiunile despre modul în care s-a produs incidentul sunt contradictorii.

Administrația Trump și conducerea ICE susțin că Renee Good ar fi îndreptat în mod deliberat SUV-ul către agenți, încercând să îl folosească drept armă mortală, versiune susţinută şi de tatăl agentului Jonathan E. Ross, care a declarat că fiul său a tras pentru a-și proteja colegii, afirmând că unul dintre agenți ar fi fost lovit, iar altul ar fi avut brațul prins în mașină.

Martorii prezenți la fața locului contestă, însă, această versiune și afirmă că Renee Good și soțul ei acționau ca observatori legali și filmau intervenția agenților ICE şi că li s-a cerut să elibereze strada.

Imaginile video surprinse în timpul incidentului arată că Renee Good a blocat inițial drumul cu SUV-ul, iar agenții i-au cerut să se îndepărteze. Femeia a început să dea înapoi pentru a reveni pe șosea, moment în care un agent a încercat să deschidă portiera din partea șoferului. La scurt timp, s-au auzit trei focuri de armă. Mașina a ieșit de sub control și s-a izbit violent de autoturisme parcate și de un stâlp de iluminat, iar ulterior a fost observată o gaură de glonț în parbriz, în dreptul șoferului.

Cine este victima

Renee Nicole Good era mamă a unui copil de șase ani. Potrivit apropiaților, ea și soțul său au părăsit temporar Statele Unite după alegerile prezidențiale din 2024 câştogate de Donald Trump, petrecând o perioadă scurtă în Canada înainte de a reveni și de a se stabili în Minneapolis.

Cazul rămâne în curs de investigare și continuă să provoace reacții puternice într-o Americă profund divizată.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
digi24.ro
image
Când scăpăm de ger. Meteorologii anunță cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni
stirileprotv.ro
image
Nicușor Dan și Ilie Bolojan vor arunca România în HAOS? Lupta pentru șefia marilor parchete și a serviciilor de informații
gandul.ro
image
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
mediafax.ro
image
Turcii au venit după Elias Charalambous înainte de FCSB – Beşiktaş! Ce s-a întâmplat la antrenamentul campioanei. Foto
fanatik.ro
image
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
libertatea.ro
image
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
digi24.ro
image
Mărirea penisurilor cu acid hialuronic, metoda ingenioasă găsită de sportivi pentru a trișa! Un nou scandal a izbucnit
gsp.ro
image
"Încă nu ne vine să credem!" A plătit mii de euro la hotelul Simonei Halep, iar acum a postat recenzia
digisport.ro
image
Profețiile lui Arsenie Boca despre 2026 - avertismente care neliniștesc România și misterul 'Zilei Marii Hotărâri'
stiripesurse.ro
image
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052. Țara unde s-a ajuns la o asemenea criză
antena3.ro
image
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
observatornews.ro
image
Blestemul Power Couple: Au DIVORȚAT din cauza emisiunii de la Antena 1
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
Cine primește puncte de stabilitate în 2026. Cât poate crește pensia după noile calcule
playtech.ro
image
Ce decizie a luat consiliera AUR, declarată informator al Securității, după ce i s-a micșorat pensia. Spune că trăiește la limita supraviețuirii
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
"Telenovela" s-a încheiat: Mirel Rădoi semnează!
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România / Update - Reacția președintelui
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
kanald.ro
image
Litera care este interzisă la numerele de înmatriculare în România, conform legii. Alte combinații nepermise în Codului Rutier nici dacă plătești numere personalizate
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ULTIMA ORĂ! Școli ÎNCHISE joi şi vineri! Nu se fac ore! Anunțul făcut de ministerul Educației!
romaniatv.net
image
Informare meteo ANM până marți, 13 ianuarie: Vreme deosebit de rece, ger, ninsori și vânt! Cod galben în mai multe zone din țară HARTĂ
mediaflux.ro
image
Theo Rose și-a ales echipa favorită din Superligă: „Doamnă, țin cu ei? Da, la revedere!”
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă
click.ro
image
Rețeta delicioasă pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Ce ingrediente folosesc pentru orezul cu varză
click.ro
image
Alina Laufer a fost la schi cu toată familia, inclusiv cu bebelușa Eden: „La 3,5 luni am urcat cu ea la cota 2000, la Sinaia”
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
Hilary Duff foto Profimedia jpg
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cuuum?! Ce face ea în fața ușii??”
clickpentrufemei.ro
Cea mai mare navă medievală de transport marfă, descoperită de arheologi (© Viking Ship Museum)
Cea mai mare navă medievală de transport marfă, descoperită de arheologi / VIDEO
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă

OK! Magazine

image
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț

Click! Pentru femei

image
Le-a declarat război mămicilor de la Hollywood cu confesiunile ei intime! „Cum?! Ce face ea în fața ușii?”

Click! Sănătate

image
Suplimentele și cancerul: când pot face mai mult rău decât bine