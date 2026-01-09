Bill Gates i-a dat fostei soții Melinda 8 miliarde de dolari la cinci ani după divorțul cauzat de infidelitate și legăturile cu Jeffrey Epstein

Magnatul Microsoft, Bill Gates, i-a dat fostei sale soții, Melinda, 8 miliarde de dolari, la cinci ani după ce au divorțat din cauza aventurilor sale extraconjugale și a relației sale strânse cu Jeffrey Epstein.

Gates a făcut o donație de 7,88 miliarde de dolari către fundația Melinda's Pivotal Philanthropies Foundation, ca parte a acordului de divorț al cuplului, a dezvăluit The New York Times.

Melinda a demisionat din fundația Bill și Melinda Gates pe care o conduceau împreună în mai 2024 și i-a sugerat fostului soț să doneze 12,5 miliarde de dolari unei noi fundații caritabile pe care intenționa să o înființeze, scrie Daily Mail.

Donația de 8 miliarde de dolari către grupul ei de susținere a femeilor, Pivotal, pare să fie prima parte a donației propuse.

Melinda s-a căsătorit cu Bill în 1994 și s-a despărțit de el în 2021, după ce cuplul a avut trei copii împreună.

Ea l-a condamnat pentru aventurile sale și prietenia strânsă cu finanțatorul Jeffrey Epstein.

Gates spune că regretă profund prietenia sa cu Epstein, dar a negat mult timp orice comportament necorespunzător.