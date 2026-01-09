search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Forțele armate ale SUA au interceptat al cincilea petrolier într-o nouă acțiune împotriva transporturilor ilegale de petrol din Venezuela

0
0
Publicat:

Forțele armate ale Statelor Unite au interceptat și abordat un al cincilea petrolier în cadrul unei campanii extinse de monitorizare și combatere a transporturilor ilegale de petrol din Venezuela, a anunțat Pentagonul.

SUA au interceptat și abordat un al cincilea petrolier. FOTO: X/@Southcom
SUA au interceptat și abordat un al cincilea petrolier. FOTO: X/@Southcom

Nava vizată, cunoscută anterior sub numele Minerva M și redenumită Olina, se afla sub sancțiuni impuse de guvernul american pentru implicarea în transporturile de petrol rusesc și venezuelean care violează embargourile și restricțiile impuse de Washington.

Operațiunea a fost confirmată printr-o postare a U.S. Southern Command pe platforma X, care a precizat că acțiunea a avut loc înainte de răsărit în Marea Caraibilor și a implicat forțe militare americane.

Forțele participante, inclusiv militari din cadrul Joint Task Force Southern Spear și reprezentanți ai Departamentului pentru Securitate Internă, au decolat de pe portavionul USS Gerald R. Ford și au reținut petrolierul Motor/Tanker Olina fără a se înregistra incidente, potrivit comunicatului oficial.

Operațiunile sunt susținute de întreaga capacitate operațională a Amphibious Ready Group a Marinei SUA, incluzând navele USS Iwo Jima, USS San Antonio și USS Fort Lauderdale, arată surse citate de presa internațională.

Interceptarea lui Olina marchează a cincea navă abordată de forțele americane în cadrul unei campanii mai ample de aplicare a sancțiunilor și de întrerupere a fluxurilor considerat ilegale sau evazive de petrol venezuelean. Anterior, SUA au interceptat și alte vase acuzate de transporturi similare, parte a unui efort continuu de a controla distribuția de țiței și produse petroliere în regiune.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
digi24.ro
image
Kate Middleton, de la „prințesa plictisitoare” la o personalitate „iconică”. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur, care vizează fermierii români. USR o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. Nicușor Dan intervine pentru USR: „Acordul negociat de UE este o oportunitate pentru România”
gandul.ro
image
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
mediafax.ro
image
Miliardarul care l-a îndemnat pe Donald Trump să preia Groenlanda. Cine e „prietenul foarte bogat” din spatele ideii
fanatik.ro
image
Un primar care a adunat 13,5 tone de aur din mită a fost condamnat la moarte, în China. Ce avere avea
libertatea.ro
image
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori! ”Este trist”
digisport.ro
image
Profețiile lui Arsenie Boca despre 2026 - avertismente care neliniștesc România și misterul 'Zilei Marii Hotărâri'
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Jumătate de ţară, sub nămeţi. Zeci de localități izolate, școli închise și oameni blocaţi cu maşina în nămeți
observatornews.ro
image
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
cancan.ro
image
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
prosport.ro
image
Cum funcționează constatarea amiabilă în 2026 dacă unul dintre șoferi își schimbă declarația
playtech.ro
image
Meme Stoica s-a întâlnit cu coșmarul FCSB-ului din 2014 în cantonamentul din Antalya. Video exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Rușii au folosit pentru a doua oară racheta ”Oreshnik” în Ucraina: ”M-am gândit: `Asta e, ultimele secunde de viață`”
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România / Update - Reacția președintelui
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
kanald.ro
image
Amendă de 1.800 de lei și certificat de înmatriculare reținut pentru anvelopele greșite pe ...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Vortexul polar și-a schimbat traseul. Zonele din România unde lovesc ninsorile abundente în orele următoare – HARTĂ
romaniatv.net
image
Impozitul pentru mașini. Calcul în funcție de tipul autovehiculului
mediaflux.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă
click.ro
image
Rețeta delicioasă pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Ce ingrediente folosesc pentru orezul cu varză
click.ro
image
Singura zodie care își schimbă radical viața până în primăvara anului 2026. Își rescrie destinul, va avea parte de cea mai mare transformare
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
gold hair ornament jpg
Descoperire uluitoare în China: Mormânt antic din Dinastia Tang dezvăluie comori de aur și argint!
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă

OK! Magazine

image
Cum a inversat piramida alimentară noua administrație Trump. Robert F. Kennedy Jr: ”Mesajul meu e clar, mâncați alimente adevărate!”

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Ce vezi în imagine - câine sau pisici? Iată ce spune despre tine!