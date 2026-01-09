Video Forțele armate ale SUA au interceptat al cincilea petrolier într-o nouă acțiune împotriva transporturilor ilegale de petrol din Venezuela

Forțele armate ale Statelor Unite au interceptat și abordat un al cincilea petrolier în cadrul unei campanii extinse de monitorizare și combatere a transporturilor ilegale de petrol din Venezuela, a anunțat Pentagonul.

Nava vizată, cunoscută anterior sub numele Minerva M și redenumită Olina, se afla sub sancțiuni impuse de guvernul american pentru implicarea în transporturile de petrol rusesc și venezuelean care violează embargourile și restricțiile impuse de Washington.

Operațiunea a fost confirmată printr-o postare a U.S. Southern Command pe platforma X, care a precizat că acțiunea a avut loc înainte de răsărit în Marea Caraibilor și a implicat forțe militare americane.

Forțele participante, inclusiv militari din cadrul Joint Task Force Southern Spear și reprezentanți ai Departamentului pentru Securitate Internă, au decolat de pe portavionul USS Gerald R. Ford și au reținut petrolierul Motor/Tanker Olina fără a se înregistra incidente, potrivit comunicatului oficial.

Operațiunile sunt susținute de întreaga capacitate operațională a Amphibious Ready Group a Marinei SUA, incluzând navele USS Iwo Jima, USS San Antonio și USS Fort Lauderdale, arată surse citate de presa internațională.

Interceptarea lui Olina marchează a cincea navă abordată de forțele americane în cadrul unei campanii mai ample de aplicare a sancțiunilor și de întrerupere a fluxurilor considerat ilegale sau evazive de petrol venezuelean. Anterior, SUA au interceptat și alte vase acuzate de transporturi similare, parte a unui efort continuu de a controla distribuția de țiței și produse petroliere în regiune.