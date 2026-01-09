Florin Barbu critică acordul UE-Mercosur și lipsa de reacție a ministerelor: „Este regretabil”

Ministrul Agriculturii, Florin Barbu (PSD), a declarat că a respins memorandumul privind aprobarea acordului UE-Mercosur cu două săptămâni în urmă, însă nu a primit nicio reacție oficială din partea Ministerului Economiei sau a Ministerului Afacerilor Externe.

„Mai mult de atât, încă din iulie 2025 am avut o întâlnire la nivel de miniștri cu doamna ministru omolog din Franța, unde am solicitat, în Consiliul Agrifish, și am cerut Comisiei Europene anumite garanții pentru fermierii români și pentru fermierii din întreaga Uniune Europeană”, a explicat Florin Barbu, în direct la Digi24.

El a detaliat că principala solicitare a fost realizarea unui studiu de impact privind Mercosur asupra agriculturii și industriei alimentare. În plus, ministrul a cerut verificarea respectării standardelor europene pentru produsele care vin din zona Mercosur, referindu-se la siguranța alimentară, protecția mediului și nivelul pesticidelor utilizate. „România utilizează sub un kilogram de pesticide pe hectar, în timp ce în zonele Mercosur se folosesc între 12 și 15 kilograme pe hectar”, a subliniat Barbu.

Critici la adresa Ministerului Economiei

Florin Barbu a criticat Ministerul Economiei pentru lipsa analizei asupra prețurilor și calității cărnii importate din Mercosur. „Este regretabil că Ministerul Economiei, care se ocupă de partea de comerț, nu a făcut o analiză pe partea de carne – vorbim de carnea de pui, de vită și de oaie – să vadă diferența de preț. În zona Mercosur, prețurile sunt cu 40-50% mai mici decât în România, conform fișelor de cost ale producătorilor români. Toate aceste lucruri trebuiau analizate și trebuiau puse garanții pentru a proteja fermierii români”, a spus ministrul.

Lipsa de reacție a instituțiilor implicate

Ministrul Agriculturii a acuzat Ministerul Economiei și Ministerul Afacerilor Externe că nu au luat în considerare îngrijorările transmise de instituția pe care o conduce. „Întrebați Ministerul Economiei dacă a fost luată în considerare respingerea memorandumului de către Ministerul Agriculturii, cu date exacte și clare care ar afecta direct producătorii și procesatorii români. Toate aceste lucruri au fost transmise prin respingerea regulamentului nesemnat de către Ministerul Agriculturii. De acum două săptămâni, de când am respins acest acord, nici Ministerul Economiei, nici Ministerul Afacerilor Externe nu au mai solicitat niciun punct de vedere sau nicio discuție pe acordul Mercosur”, a subliniat Florin Barbu.