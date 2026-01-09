Radu Miruță: „Acordul UE–MERCOSUR se judecă pe cifre, nu pe țipete. Pe cifre în avantajul României, per ansamblu”

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat vineri că acordurile comerciale trebuie evaluate pe baza datelor şi a argumentelor economice, nu prin „can-can” politic, subliniind că acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și țările MERCOSUR este avantajos pentru România.

Potrivit ministrului, în 2023 România a exportat către statele MERCOSUR produse industriale în valoare de 176,5 milioane de euro, pentru care au fost plătite taxe vamale de 47,4 milioane de euro. Odată cu intrarea în vigoare a acordului, aceste taxe vor fi aproape eliminate, ceea ce reprezintă „un câştig direct şi substanţial pentru economia românească”.

„Acordurile comerciale se fac pe date, negocieri şi argumente, nu pe can-can. MERCOSUR se judecă pe cifre, nu pe ţipete. Pe cifre în avantajul României, per ansamblu. Care a fost dilema reală? Industria versus agricultura. Industria (auto, echipamente industriale, siderurgie) este clar avantajată. Agricultura a susţinut că este dezavantajată. Ambele sunt importante pentru România, deci balanţa trebuie analizată corect. Cifrele sunt reci şi fără culoare politică si de aici pleaca decizia”, a transmis Miruţă într-o postare pe Facebook.

Conform informaţiilor furnizate de ARICE (Agenția Română pentru Investiții și Comerț Extern), în 2023 importurile de carne de vită din ţările MERCOSUR au fost de doar 46 de tone, reprezentând 0,05% din contingentul stabilit, o valoare de aproximativ 2.000 de ori mai mică decât pragul de la care se aplică taxe la nivel european. În cazul cărnii de pui, importurile s-au ridicat la 1.000 de tone, în condiţiile în care limita prevăzută în acord este de 180.000 de tone.

„Impactul este, aşadar, nesemnificativ”, a subliniat ministrul, adăugând că datele analizate de Ministerul Economiei şi Ministerul Agriculturii arată clar că beneficiile pentru industria românească depăşesc semnificativ eventualele dezavantaje pentru agricultură.

Miruţă a precizat că a solicitat explicit Ministerului Agriculturii date suplimentare care ar putea schimba această balanţă, însă până în prezent nu a primit niciun răspuns. „Concluzia este simplă şi bazată pe fapte: decizia României de a susţine acordul UE–MERCOSUR este net avantajoasă pentru România. România nu este doar industrie auto, dar nu este nici doar agricultură. Deciziile se iau pe cifre. Iar cifrele sunt cele de mai sus”, a afirmat el.

Ministrul a reamintit că acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană şi Brazilia, Argentina, Uruguay şi Paraguay este negociat de peste 25 de ani, „la vedere, nimic pe ascuns”, iar poziţia oficială a României a fost anunţată public încă de anul trecut. În acest interval, garanţiile cerute de România au fost negociate şi obţinute.

„Europa are nevoie de noi pieţe de export şi trebuie să rămână un jucător comercial global. Acest acord este important pentru Uniunea Europeană şi este un câştig clar pentru România: vom exporta mai mult, vom avea acces la materii prime mai ieftine şi vom sprijini competitivitatea industriei româneşti”, a mai declarat Miruţă, spunând că verificarea produselor importate rămâne în responsabilitatea autorităţilor naţionale.

În final, ministrul a criticat poziţia PSD, amintind că, în perioada în care România a deţinut preşedinţia Consiliului Uniunii Europene, iar guvernul era condus de social-democraţi, acordul MERCOSUR era considerat benefic. „Bun e şi acum. Restul e teatru invalidat de cifre”, a concluzionat Radu Miruţă.