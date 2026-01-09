Un tren internațional care circulă pe ruta Budapesta–București a acumulat o întârziere de 10 ore

Un tren internațional care circulă pe ruta Budapesta–București a acumulat o întârziere de aproximativ 10 ore și nu ajunsese încă vineri după-amiază în Gara de Nord. Trenul a intrat în România cu o întârziere de puțin peste o oră, însă problemele apărute pe traseu au dus la decalajul major.

Trenul Muntenia IR 79 a plecat joi din Budapesta, la ora locală 15:10, având ca destinație finală București Nord. Conform programului, acesta trebuia să ajungă vineri dimineață, la ora 8:23. După intrarea în România, locomotiva s-a defectat, relatează Club Feroviar.

Potrivit panoului de sosiri și plecări din Gara de Nord, trenul figura vineri după-amiază cu o întârziere de 600 de minute, adică 10 ore.

Locomotivă modernizată, defectată la scurt timp după intrarea în țară

La momentul intrării în România, trenul avea o întârziere de doar 78 de minute. Problemele au apărut la aproximativ 25 de kilometri după Curtici, unde locomotiva s-a defectat. Aceasta făcea parte dintr-un lot de locomotive modernizate recent la Reloc Craiova, companie din Grupul Grampet, deținut de omul de afaceri Gruia Stoica.

Incidentul s-a produs joi seara, după ora 22:00. Locomotiva de ajutor, EA 005, a ajuns la fața locului abia după aproape cinci ore. Trenul și-a putut relua deplasarea vineri, la ora 4:13. Locomotiva de ajutor a fost luată de la un alt tren, București–Oradea, care a tractat trenul internațional până la Timișoara, după care s-a întors la cursa inițială.

Întârziere de peste opt ore la plecarea din Timișoara

Vineri dimineață, la Timișoara Nord, trenul de la Budapesta a fost preluat de o altă locomotivă. De aici, a plecat spre București cu o întârziere de aproximativ opt ore și jumătate. Potrivit Club Feroviar, trenul este așteptat să ajungă în această seară în Gara de Nord.

Ce despăgubiri pot primi călătorii

CFR precizează că, dacă un tren ajunge la destinație cu întârziere din vina transportatorului, pasagerii au dreptul la despăgubiri. Compensația este de 25 la sută din prețul biletului pentru întârzieri cuprinse între 60 și 119 minute și de 50 la sută din prețul biletului dacă întârzierea este de 120 de minute sau mai mare.