Noi încleștări între clanuri înarmate și forțe de securitate Hamas în Fâșia Gaza. Cel puțin 27 de persoane au fost ucise

Cel puțin 27 de persoane au fost ucise în urma unor încleștări între forțele de securitate Hamas și membrii înarmați ai familiei Dughmush în orașul Gaza, într-una dintre cele mai violente confruntări interne de la încheierea operațiunilor israeliene majore în enclavă, relatează BBC.

Martorii au declarat că bărbați mascați înarmați din cadrrul mișcării Hamas au schimbat focuri de armă cu luptători ai clanului în apropierea Spitalului Iordanian din acest oraș.

Un oficial de rang înalt din cadrul ministerului de interne, condus de Hamas, a declarat că unitățile de securitate au înconjurat membri ai clanului și au încercat să-i rețină, moment în care au izbucnit luptele. Ministerul a precizat că opt membri ai săi au fost uciși într-un „asalt armat din partea unei miliții”.

Surse medicale au declarat că 19 membri ai clanului Dughmush și opt luptători Hamas au fost uciși de la izbucnirea conflictului, sâmbătă.

Martorii oculari au declarat că încleștări au izbucnit în cartierul Tel al-Hawa, în sudul orașului Gaza, după ce o forță Hamas formată din peste 300 de luptători a luat cu asalt o clădire rezidențială unde se aflau bărbați înarmați din clanul Dughmush.

Locuitorii au descris scene în care zeci de familii au fugit din casele lor, în mijlocul schimburilor de focuri.

„De data aceasta, oamenii nu fugeau de atacurile israeliene”, a spus un rezident. „Fugeau de propriii lor oameni.”.

Confruntări interne

Familia Dughmush, unul dintre cele mai importante clanuri din Gaza, are de multă vreme o relație tensionată cu gruparea Hamas, membrii săi înarmați confruntându-se cu militanții în mai multe rânduri în trecut.

Ministerul de Interne, condus de Hamas, a declarat că încearcă să restabilească ordinea, avertizând că „orice activitate armată în afara cadrului rezistenței” va fi combătută cu fermitate.

Taberele angajate în confruntări s-au acuzat reciproc cu privire la responsabilitatea pentru declanșarea celui mai recent conflict.

Hamas a declarat anterior că atacatori înarmați ai familiei Dughmush au ucis doi dintre luptătorii săi și au rănit alți cinci, determinând gruparea să lanseze o operațiune împotriva lor.

De partea cealaltă, o sursă din cadrul familiei Dughmush a declarat presei locale că forțele Hamas dat buzna la fostul Spital Iordanian, unde familia s-a refugiat după ce casele lor din cartierul al-Sabra au fost distruse într-un bombardament israelian recent.

Sursa a susținut că Hamas a încercat să evacueze familia din clădire pentru a stabili acolo o nouă bază pentru forțele sale.

Hamas a rechemat aproximativ 7.000 de membri ai forțelor sale de securitate pentru a restabili controlul asupra zonelor din Fâșia Gaza recent eliberate de trupele israeliene, potrivit unor surse locale.

Unități Hamas înarmate au fost desfășurate deja în mai multe districte, unele în haine civile, iar altele în uniformele albastre ale poliției din Gaza. Biroul de presă al Hamas a negat că ar fi desfășurat „luptători pe străzi”.