search
Duminică, 12 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Armata lui Putin practică în orașele ucrainene ocupate un jaf sistemic. Peste 25.000 de locuințe confiscate

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Rusia a confiscat cel puțin 25.000 de apartamente și case în teritoriile ucrainene ocupate, transformând această acțiune într-o afacere sistemică.

FOTO: Arhivă
FOTO: Arhivă

Dictatorul rus Vladimir Putin justifică invazia la scară largă, printre altele, prin „eliberarea” regiunilor vorbitoare de limbă rusă. În realitate, teritoriile aflate sub ocupație rusă sunt supuse unor jafuri pe scară largă. Aceasta este concluzia unei investigații publicate de Le Figaro.

Campania de confiscări se desfășoară încă din 2014. Sub pretextul „proprietății fără stăpân”, Moscova preia case și apartamente aparținând ucrainenilor care nu figurează în registrele rusești. În realitate, acest lucru echivalează cu o expropriere sistematică a proprietății altora.

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la Mariupol: cel puțin 13.000 de apartamente și case au căzut sub controlul ocupanților ruși. În luna martie, BBC a raportat că peste 5.700 de proprietăți și-au pierdut proprietarii legitimi ca urmare a agresiunii ruse. Confiscări pe scară largă au loc și în alte orașe și localități.

În Energodar, unde majoritatea locuitorilor au fugit de ocupație, casele lor au fost ocupate de forțele ruse. În Donețk, apartamentele din cartierele centrale sunt confiscate. În orașul minier Bryanka, lângă Luhansk, care a devenit un hub logistic militar pentru Forțele Armate Ruse, „autoritatea” locală plănuiește să preia aproximativ 400 de apartamente în clădiri vechi din perioada sovietică. În stațiunea Kyrylivka, din regiunea Zaporijia, nu doar casele, ci și hotelurile, restaurantele și sanatoriile – cel puțin 70 de proprietăți – au fost „confiscate”.

În majoritatea cazurilor, locuințele sunt transferate personalului militar rus, ofițerilor de informații și oficialilor guvernamentali. Mai mult, ca recompensă pentru participarea la agresiunea împotriva Ucrainei, veteranii așa-numitei „SVO” (Operațiune Militară Specială) primesc terenuri și apartamente. În Crimeea, conform datelor oficiale, aproximativ 2.500 de astfel de persoane au devenit deja proprietari de terenuri la malul mării. Dacă casele nu sunt ocupate de forțele de securitate sau oficiali, ele sunt vândute la licitație.

Potrivit lui Gunola Inizan, cercetător la Universitatea Lumière Lyon 2, „principalul scop al confiscărilor este îmbogățirea statului.” Doar în primele șase luni ale anului 2025, Kremlinul a câștigat peste 24 de milioane de euro din „naționalizarea” proprietăților ucrainene din Crimeea ocupată.

Sistemul de confiscări este folosit și pentru a impune cetățenia rusă. Din octombrie 2023, dovada dreptului de proprietate poate fi obținută doar cu pașaport rus. În martie 2025, Moscova a anunțat emiterea a 3,5 milioane de documente rusești în așa-numitele „noi regiuni”. Această politică, notează Le Figaro, nu doar că legitimează confiscarea proprietății altora, dar complică și procesul de viitoare de-ocupare.

„Imaginați-vă că eliberarea chiar se întâmplă: intru în casa mea, deschid ușa și văd ruși acolo, care pretind că au plătit, au luat un împrumut și acum aceasta este casa lor... Ce se va întâmpla apoi?”, a declarat Vera Yastrebova, directoarea organizației ucrainene pentru drepturile omului Eastern Human Rights Group, a cărei casă din Debalțeve a fost confiscată de trupele ruse.

Confiscarea în masă a proprietăților ucrainene demonstrează adevăratele obiective ale Kremlinului: nu protejarea „lumii ruse”, ci jefuirea legalizată a teritoriilor și distrugerea drepturilor de proprietate ale cetățenilor ucraineni.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
Miliardarii din domeniul tehnologiei se pregătesc de apocalipsă. De ce catastrofă se tem ei și cât de îngrijorați ar trebui să fim
digi24.ro
image
Serviciile secrete maghiare au spionat Bruxelles-ul. În Ungaria acționa și fostul adjunct SIS care vindea secretele României
stirileprotv.ro
image
ZODIA care se va umple de succes în octombrie 2025. Sfatul numerologului Mihai Voropchievici: „Laudă-ți succesul, dar nu te lăsa relaxat”
gandul.ro
image
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu atacă dur PSD-ul şi acuză „şarada bine regizată” a amânării alegerilor pentru Bucureşti
mediafax.ro
image
A pierdut 9.000.000 dolari în câteva secunde: „Mi-au lichidat banii instant!” Lovitura cruntă primită de un investitor în cel mai mare crash din istoria crypto. Ce rol a jucat Donald Trump
fanatik.ro
image
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
libertatea.ro
image
Mobilizare în București și Ilfov: De ce a chemat MApN rezerviștii la instrucție și evaluare
digi24.ro
image
„Ceva de speriat” » HAOS total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
gsp.ro
image
Selecționer pentru România! FRF a ales înlocuitorul lui Mircea Lucescu și a primit răspunsul: ”Decizia a fost deja luată”
digisport.ro
image
Șeful Statului Major cere tuturor românilor să-și pregătească o rezervă de urgență: Cu toții ar trebui să știe să tragă cu arma
stiripesurse.ro
image
Donald Trump s-a vaccinat cu o doză de rapel anti-COVID înainte de vizitele externe. Cum arată buletinul medical al președintelui SUA
antena3.ro
image
O mamă şi copilul ei nenăscut au murit în Germania din cauza unui român. A intrat cu 120km/h în maşina lor
observatornews.ro
image
EXCLUSIV | Primele imagini de la priveghiul Marinelei Chelaru. Soțul ei este îndurerat. Ce i-a pus la picioarele sicriului
cancan.ro
image
A renunțat la meserie pentru a face avere din imaginile cu ea: „Am câștigat în 24 de ore mai mult decât în toată cariera”
prosport.ro
image
Ce se întâmplă cu pensia dacă ai lucrat câțiva ani în grupa I și restul în condiții normale
playtech.ro
image
Decizia cu care Mircea Lucescu i-a șocat pe toți în dimineața meciului România – Austria: Ionuț Radu, titular! Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Selecționerul și-a dat demisia la câteva minute după marea umilință din preliminarii! Înlocuitorul a fost deja anunțat
digisport.ro
image
Președintele CCR lansează o ipoteză cu implicații majore: Includerea securității naționale în blocul de constituționalitate
stiripesurse.ro
image
Apar noi detalii în cazul Mădălinei, tânăra care a murit la scurt timp după naștere. Incredibil de ce ar fi refuzat soțul ei intervențiile chirurgicale
kanald.ro
image
Cel mai lung tunel subacvatic din lume se sapă la 400 de metri sub mare, pe 27 de kilometri. De ce
playtech.ro
image
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
wowbiz.ro
image
Vârsta de pensionare creşte la 67 de ani şi 3 luni din 2027
romaniatv.net
image
Ajutor pentru oamenii care și-au pierdut serviciul. Suma maximă care se poate primi
mediaflux.ro
image
„Ceva de speriat” » HAOS total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Momentul fenomenal în care Ianis Hagi salvează echipa Națională a României
actualitate.net
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie
click.ro
image
Mihai Trăistariu a încurcat moaștele Sfintei Parascheva! Certat cu rudele, solistul n-a mai găsit nici cazare la Iași! „Am luat o mare țeapă!”
click.ro
image
Gogoșari umpluți cu varză pentru iarnă. Ce trebuie să faci ca să se păstreze crocanți
click.ro
Vedete cu operații estetice foto Getty Images jpg
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc
okmagazine.ro
Selena Gomez foto Profimedia, Instagram jpg
I-a donat propriul rinichi, dar n-a fost invitată la nunta Selenei Gomez. Cum explică donatoarea trădarea
clickpentrufemei.ro
Bellini selfportrait jpg
Gentile Bellini, povestea primului artist european care a realizat portretul unui sultan otoman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Adrian Fetecău, dezvăluiri despre ultima conversație avută cu Marinela Chelaru: „Nimic nu prevestea o tragedie!” Când va fi înmormântată fosta membră a grupului Vouă
image
Poetul român care era considerat un al doilea Eminescu. Povestea lui este cutremurătoare: a sfârșit în uitare și mizerie

OK! Magazine

image
Chirurgie estetică sau vrăjitorie? Curiosul caz al vedetelor de la Hollywood care nu mai îmbătrânesc

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman vorbește despre greșeli și „riscuri asumate” în primul interviu de după divorț

Click! Sănătate

image
De ce scade dorinţa sexuală a femeilor. Medicul explică