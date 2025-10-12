Armata lui Putin practică în orașele ucrainene ocupate un jaf sistemic. Peste 25.000 de locuințe confiscate

Rusia a confiscat cel puțin 25.000 de apartamente și case în teritoriile ucrainene ocupate, transformând această acțiune într-o afacere sistemică.

Dictatorul rus Vladimir Putin justifică invazia la scară largă, printre altele, prin „eliberarea” regiunilor vorbitoare de limbă rusă. În realitate, teritoriile aflate sub ocupație rusă sunt supuse unor jafuri pe scară largă. Aceasta este concluzia unei investigații publicate de Le Figaro.

Campania de confiscări se desfășoară încă din 2014. Sub pretextul „proprietății fără stăpân”, Moscova preia case și apartamente aparținând ucrainenilor care nu figurează în registrele rusești. În realitate, acest lucru echivalează cu o expropriere sistematică a proprietății altora.

Cele mai multe cazuri au fost înregistrate la Mariupol: cel puțin 13.000 de apartamente și case au căzut sub controlul ocupanților ruși. În luna martie, BBC a raportat că peste 5.700 de proprietăți și-au pierdut proprietarii legitimi ca urmare a agresiunii ruse. Confiscări pe scară largă au loc și în alte orașe și localități.

În Energodar, unde majoritatea locuitorilor au fugit de ocupație, casele lor au fost ocupate de forțele ruse. În Donețk, apartamentele din cartierele centrale sunt confiscate. În orașul minier Bryanka, lângă Luhansk, care a devenit un hub logistic militar pentru Forțele Armate Ruse, „autoritatea” locală plănuiește să preia aproximativ 400 de apartamente în clădiri vechi din perioada sovietică. În stațiunea Kyrylivka, din regiunea Zaporijia, nu doar casele, ci și hotelurile, restaurantele și sanatoriile – cel puțin 70 de proprietăți – au fost „confiscate”.

În majoritatea cazurilor, locuințele sunt transferate personalului militar rus, ofițerilor de informații și oficialilor guvernamentali. Mai mult, ca recompensă pentru participarea la agresiunea împotriva Ucrainei, veteranii așa-numitei „SVO” (Operațiune Militară Specială) primesc terenuri și apartamente. În Crimeea, conform datelor oficiale, aproximativ 2.500 de astfel de persoane au devenit deja proprietari de terenuri la malul mării. Dacă casele nu sunt ocupate de forțele de securitate sau oficiali, ele sunt vândute la licitație.

Potrivit lui Gunola Inizan, cercetător la Universitatea Lumière Lyon 2, „principalul scop al confiscărilor este îmbogățirea statului.” Doar în primele șase luni ale anului 2025, Kremlinul a câștigat peste 24 de milioane de euro din „naționalizarea” proprietăților ucrainene din Crimeea ocupată.

Sistemul de confiscări este folosit și pentru a impune cetățenia rusă. Din octombrie 2023, dovada dreptului de proprietate poate fi obținută doar cu pașaport rus. În martie 2025, Moscova a anunțat emiterea a 3,5 milioane de documente rusești în așa-numitele „noi regiuni”. Această politică, notează Le Figaro, nu doar că legitimează confiscarea proprietății altora, dar complică și procesul de viitoare de-ocupare.

„Imaginați-vă că eliberarea chiar se întâmplă: intru în casa mea, deschid ușa și văd ruși acolo, care pretind că au plătit, au luat un împrumut și acum aceasta este casa lor... Ce se va întâmpla apoi?”, a declarat Vera Yastrebova, directoarea organizației ucrainene pentru drepturile omului Eastern Human Rights Group, a cărei casă din Debalțeve a fost confiscată de trupele ruse.

Confiscarea în masă a proprietăților ucrainene demonstrează adevăratele obiective ale Kremlinului: nu protejarea „lumii ruse”, ci jefuirea legalizată a teritoriilor și distrugerea drepturilor de proprietate ale cetățenilor ucraineni.