Ucraina confirmă că fragmente de rachetă rusă Oreshnik provin din atacul asupra orașului Liov. Cazul este tratat drept „crimă de război”

Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a identificat locația fragmentelor unei rachete balistice rusești care a lovit regiunea Lviv în noaptea de 8-9 ianuarie. Analiza preliminară indică faptul că componentele aparțin sistemului de rachete cu rază medie de acțiune „Oreșnik”, potrivit unei declarații publicate de SBU pe 9 ianuarie.

Aceste fragmente au fost clasificate ca probe și sunt pregătite pentru o examinare aprofundată. Anchetatorii tratează utilizarea acestei arme împotriva infrastructurii civile din Ucraina ca pe o crimă de război comisă de Rusia, scrie United 24 Media.

Conform concluziilor preliminare, racheta „Oreșnik” a fost lansată de la poligonul de testare Kapustin Yar din Rusia.

„Prin țintirea instalațiilor civile din apropierea frontierei cu Uniunea Europeană, Kremlinul a încercat să distrugă infrastructura regională vitală în condiții meteorologice care se înrăutățesc rapid”, a scris SBU.

SBU continuă să investigheze toate circumstanțele atacului, cu scopul de a-i aduce în fața justiției. Ancheta preliminară în temeiul articolului 438 din Codul penal al Ucrainei (crime de război) este în curs de desfășurare și se derulează sub îndrumarea procedurală a Parchetului General.

Racheta balistică cu rază medie de acțiune „Oreșnik” a fost una dintre armele utilizate în atacul rus de amploare asupra Kievului din noaptea de 9 ianuarie, care a provocat moartea a cel puțin patru persoane și rănirea a aproape douăzeci și patru.

Atacul a implicat, de asemenea, 36 de rachete și 242 de vehicule aeriene fără pilot de diferite tipuri.

Anterior, ministrul ucrainean de externe, Andrii Sibiha, a condamnat ultimul atac combinat al Rusiei cu rachete și drone asupra orașelor și infrastructurii critice ucrainene, avertizând că atacurile reprezintă nu numai un act de terorism împotriva civililor, ci și o provocare directă la adresa securității Europei și a NATO.