search
Vineri, 9 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Horoscop sâmbătă, 10 ianuarie. Racii au vești bune pe plan financiar. Leii rup o legătură importantă

0
0
Publicat:

Sâmbătă, 10 ianuarie, vine cu decizii importante pentru toate zodiile. Astrele pun accent pe echilibru interior, sinceritate în relații și mai multă grijă față de sănătate. În plan financiar, răbdarea și prudența pot face diferența. Iată ce îți rezervă ziua, în funcție de zodie.

Horoscop, sâmbătă, 10 ianuarie FOTO: Pinterest
Horoscop, sâmbătă, 10 ianuarie FOTO: Pinterest

Berbec 

Iubire - Vă asumați riscuri în relații și e indicat să vă alegeți anumite lupte pe care să le duceți acum.

Sănătate - Sarcinile și treburile de-acasă vă pot acapara și e posibil să vă extenuați dacă depășiți pragul de rezistență.

Bani - Sunteți motivat și stimulat intelectual. Pot veni oportunități dacă acceptați noile idei.

Taur

Iubire - Căutați omul care să vă permită exprimarea personalității.

Sănătate - Ca să vă îmbunătățiți starea de spirit, plecați într-o călătorie, cât de scurtă ar fi ea.

Bani - Folosiți toate bagajele de cunoștințe și experiență practică, deveniți mai realiști, mai ales dacă gestionați banii partenerilor!

Gemeni

Iubire - Dacă ați evitat să discutați o problemă cu partenerul, acum e timpul să o puneți pe tapet.

Sănătate - Sunteți predispus la mici incidente care vă obligă să acordați atenție suplimentară îngrijirii corpului fizic.

Bani - Verificați de două ori înainte de a pleca de acasă, ca totul să fie închis - apă, gaz, curent.

Rac

Iubire - O zi caldă sufletește și romantică, în care apar oportunități de îndrăgostire la prima vedere.

Sănătate - Pentru o rapidă recuperare, cineva trebuie să aibă grijă de voi și să vă preia sarcinile.

Bani - Dintr-o cooperare strânsă cu cineva din străinătate sau online se încarcă și conturile voastre.

Leu

Iubire - Nu rămâneți agățat de oameni care nu mai au interes față de voi și nu mai aveți ce învăța unii de la alții.

Sănătate - Acceptați că a venit momentul să treceți la planul de rezervă. Dați o șansă medicinei alternative.

Bani - Rezultatele eforturilor depuse se concretizează ulterior, nu imediat. Aveți răbdare și acționați profesionist!

Fecioara

Iubire - Nu renunțați la clipele planificate cu prietenii, chiar dacă mai stați în plus să îi așteptați.

Sănătate - Unele tratamente, proceduri au devenit imposibil de atins din lipsa fondurilor financiare suficiente. Discutați cu medicul și căutați alternative.

Bani - Din orice lucru se învață. E timpul să vedeți oportunități acolo unde ceilalți se poticnesc.

Citește continuarea pe Click!

Horoscop

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
digi24.ro
image
Kate Middleton, de la „prințesa plictisitoare” la o personalitate „iconică”. Cum arată prințesa la 44 de ani | GALERIE FOTO
stirileprotv.ro
image
Scandal în Guvernul României, pe acordul Mercosur, care vizează fermierii români. USR o acuză pe Oana Țoiu de „trădare”. Nicușor Dan intervine pentru USR: „Acordul negociat de UE este o oportunitate pentru România”
gandul.ro
image
România avea una dintre cele mai mici taxe pe proprietate din UE. Cum ne comparăm cu vecinii europeni
mediafax.ro
image
Dan Șucu, comunicat dur la o zi după ce Stanciu a ratat penalty în minutul 90+9. A fost trasă o linie cât se poate de clară
fanatik.ro
image
Cât cheltuie România pentru mâncarea și confortul deținuților. Administrația Penitenciarelor a cumpărat inclusiv piepteni de 20.000 de euro, dar și teste de sarcină și prezervative cu arome de banane
libertatea.ro
image
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
digi24.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
ADIO: ”ruptură” definitivă în familia Beckham! Nu mai pot comunica decât prin intermediul avocaților
digisport.ro
image
Profețiile lui Arsenie Boca despre 2026 - avertismente care neliniștesc România și misterul 'Zilei Marii Hotărâri'
stiripesurse.ro
image
Cerul a devenit roz aprins în timpul furtunii de zăpadă de joi seară, în Birmingham
antena3.ro
image
Prima lună de iarnă a adus facturi la gaze cu 50% mai mari: "Mai greuţ, dar le scoatem la capăt"
observatornews.ro
image
Clipe de coșmar pentru celebra tiktokeriță, la Spitalul din Constanța: 'Nu venea niciun medic, a murit lângă ea'
cancan.ro
image
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
prosport.ro
image
Impozitul auto în 2026: Noua formulă de calcul aduce creșteri masive, iar mașinile hibride pierd avantajele fiscale
playtech.ro
image
Bolojan anunță investiții record, românii se vaită că nu mai au bani. Care este în realitate situația economică a României. „Vremurile sunt grele”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Situație bizară”: verișoara copiilor a devenit mama lor vitregă, iar noii lor frați le sunt și verișori! ”Este trist”
digisport.ro
image
Armata Elveției îl contrazice pe Nicușor Dan: Avioanele F-18 nu au fost un gest de mulțumire pentru România / Update - Reacția președintelui
stiripesurse.ro
image
România s-a cutremurat din nou. Ce magnitudine a avut seismul și în ce zonă s-a produs
kanald.ro
image
Amendă de 1.800 de lei și certificat de înmatriculare reținut pentru anvelopele greșite pe ...
playtech.ro
image
Imagini care frâng inima, la peste 7 luni de la moartea Teodorei Marcu. Cum apare fiica ei în primul story postat de Alex după tragedie
wowbiz.ro
image
ALERTĂ! Vortexul polar și-a schimbat traseul. Zonele din România unde lovesc ninsorile abundente în orele următoare – HARTĂ
romaniatv.net
image
Un important lider UE rupe rândurile. Vrea să reia relația cu Putin și cu Rusia
mediaflux.ro
image
„Noi suntem în Evul Mediu, iar voi vreți investiții în fotbal?”. Răspunsul oficial al TVR la oferta Antenei 1
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Alimentul „inteligent” pentru creier și slăbit. Mihaela Bilic explică de ce merită să-l incluzi iarna în meniul săptămânal
click.ro
image
Rețeta delicioasă pregătită de călugării de pe Muntele Athos. Ce ingrediente folosesc pentru orezul cu varză
click.ro
image
Horoscop săptămâna 9-15 ianuarie. Leii și Gemenii au destinul de partea lor, iar Capricornii scapă de o problemă gravă
click.ro
Prințesa Sofia a Suediei și Prințul Carl Philip al Suediei în 2023 GettyImages 1682942380 jpg
După scandalul sexual, soția Prințului Carl Philip a dispărut subit. Coroana suedeză vrea să o apere cu orice preț
okmagazine.ro
front view young modern woman colorful coat orange t shirt with black earphones sunglasses posing jpg
8 obiceiuri de zi cu zi din anii ’80 care ți-ar face viața mai ușoară și azi
clickpentrufemei.ro
Camion Chevrolet, model 1938 (© digitaltmuseum.org)
România Mare și achizițiile de mijloace motorizate în timpul Marii Crize Economice
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
image
Alimentul „inteligent” pentru creier și slăbit. Mihaela Bilic explică de ce merită să-l incluzi iarna în meniul săptămânal

OK! Magazine

image
Cum a inversat piramida alimentară noua administrație Trump. Robert F. Kennedy Jr: ”Mesajul meu e clar, mâncați alimente adevărate!”

Click! Pentru femei

image
Producătorii serialului ei de succes o cântăreau în fiecare sezon. Ce greutate trebuia să aibă actrița?

Click! Sănătate

image
Ce vezi în imagine - câine sau pisici? Iată ce spune despre tine!