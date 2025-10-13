Macron salută eliberarea ostaticilor israelieni de către Hamas. „Pacea devine posibilă pentru Israel, pentru Fâşia Gaza şi pentru regiune”

search
Preşedintele francez Emmanuel Macron salută luni, pe X, eliberarea primilor şapte ostatici de către Hamas ”Eitan Mor, Gali şi Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel şi Guy Gilboa-Dalal”.

Emmanuel Macron, președintele Franței FOTO: Profimedia
Emmanuel Macron, președintele Franței FOTO: Profimedia

”Împărăşesc bucuria familiilor (ostaticilor) şi poporului israelian, în timp ce şapte ostatici tocmai au fost predaţi Crucii Roşii”, a scris Emmanuel Macron, la sosirea la Shar al-Sheikh, la un ”summit al păcii” în Fâşia Gaza.

Primii şapte ostatici eliberaţi sunt Eitan Mor, Gali şi Ziv Berman, Matan Angrest, Omri Miran, Alon Ahel şi Guy Gilboa-Dalal, scrie Agerpres.

”Prin eliberarea lor, şi cea viitoare care va avea loc în această (luni) dimineaţa, a altor 13 ostatici, pacea devine posibilă pentru Israel, pentru Fâşia Gaza şi pentru regiune”, scrie şeful statului francez.

”Franţa va fi angajată în toate etapele planului preşedintelui (american Donald) Trump, alături de partenerii arabi pe i-a mobilizat”, scrie el.

Potrivit The Times of Israel, după predarea ostaticilor de către Crucea Roşie armatei israeliene, în Fâşia Gaza, ”ei vor fi escortaţi în afara Fâşiei Gaza, către o bază militară în apropiere de Reim, unde vor fi supuşi unui prin examen psihic şi mental şi se vor întâlni cu familiile lor”.

Ceilalţi 13 ostatici în viaţă urmează să fie eliberaţi ”mai târziu (luni), în diverse zone ale Fâşiei Gaza”, potrivit publicaţiei israeliene.

