Miercuri, 29 Aprilie 2026
Adevărul
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, la Interviurile Adevărul de la ora 16.00

Video Nicușor Dan respinge ideea suspendării: „Nu e un demers serios. Voi acționa pentru ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale”

Presedintele Nicusor Dan a declarat, la finalul participării la Summit-ul I3M, din Croația, că direcția pro-occidentală a României este consfințită de Constituție și că va acționa pentru ca țara să fie guvernată de forțe politice care susțin această orientare. Totodată, șeful statului a respins ideea suspendării sale din funcție, apreciind că un astfel de demers „nu este serios”.

Președintele Nicușor Dan Foto: FB
În contextul acuzațiilor lansate de George Simion, care a susținut că președintele ar încălca Constituția prin eventuale antepronunțări privind desemnarea unui premier, Nicușor Dan a respins ferm ideea unei posibile suspendări din funcție.

„Constituția României vorbește despre direcția pro-occidentală a țării. Am acționat în această direcție și voi continua să acționez pentru ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale. Suspendarea nu cred că este o chestiune serioasă în acest context. Este un mecanism extrem de riguros, prin care Parlamentul și cetățenii pot penaliza un președinte care încalcă Legea Fundamentală, însă nu suntem în acea situație”, a declarat Nicușor Dan.

„Trebuie să păstrăm direcția occidentală a României. Vor fi niște discuții, fiecare parte își va spune părerea. Ceea ce vreau să reiterez este că, în convingerea mea, rezultatul va fi o continuare a direcției pro-occidentale”, a completat Nicușor Dan.

Întrebat dacă ar putea refuza desemnarea unui premier susținut de o eventuală alianță PSD–AUR, președintele a calificat scenariul drept puțin probabil.

„Scenariul teoretic de care vorbiți este extrem de puțin probabil. Nu există nicio declarație din partea PSD care să indice că ar merge spre acest scenariu. Putem face o dezbatere constituțională, dar argumentele sunt de partea mea”, a mai precizat șeful statului.

Nicușor Dan: România trebuie să păstreze direcția pro-occidentală

Președintele Nicușor Dan a subliniat că România trebuie să își mențină direcția pro-occidentală, subliniind importanța stabilității politice inclusiv din perspectiva piețelor financiare.

„Este important, atât pentru cetățenii români, cât și pentru piețele financiare de care depindem, ca România să proiecteze stabilitate. România trebuie să păstreze direcția pro-occidentală și există voință politică la nivelul partidelor pentru acest lucru”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă a făcut tot posibilul pentru a media situația politică și tensiunile din coaliție, șeful statului a admis dificultățile din ultimele luni. „Noi am pornit cu toții, acum 10 luni, crezând că această coaliție va fi trainică, însă nu s-a întâmplat așa. Fiecare dintre noi are o responsabilitate în acest sens”, a precizat președintele.

În ceea ce privește scenariul în care, după o eventuală moțiune de cenzură, PNL și USR ar putea refuza negocierile cu PSD, Nicușor Dan a afirmat că toate variantele trebuie luate în calcul. „Sunt partide care au afirmat asta și trebuie să luăm această variantă în considerare. Pe de altă parte, trebuie să păstrăm direcția occidentală a României. Vor fi niște discuții în care fiecare parte își va spune părerea. Există scenarii de guvern majoritar sau minoritar, dar ceea ce vreau să reiterez este convingerea mea că rezultatul va fi continuarea direcției pro-occidentale, inclusiv prin susținere parlamentară pentru un guvern minoritar”, a mai spus președintele.

Președintele Nicușor Dan va convoca partidele la negocieri începând de miercuri. Când a aflat șeful statului de colaborarea PSD-AUR

„Nu am observat vreo agresiune sau adversitate la adresa mea”

Referindu-se la afirmațiile lui Ilie Bolojan privind lipsa unor garanții că PSD nu va recurge la acțiuni politice, inclusiv în raport cu președintele României, Nicușor Dan a afirmat că scena politică funcționează în logica percepțiilor publice ale fiecărui actor.

„Suntem într-un mediu politic în care actorii acționează uitându-se fiecare la așteptările propriului public. Având în vedere modul în care s-au desfășurat lucrurile în aceste 10 luni, am încercat să fiu un președinte mediator, cu un dialog constructiv cu fiecare dintre părți. Nu am observat, din nicio parte, vreo agresiune sau adversitate la adresa mea”, a mai declarat șeful statului.

Nicușor Dan, despre dronele din zona Galați: „Într-un an vom fi complet apărați”

În legătură cu incidentele cu drone, Nicușor Dan a explicat că acestea au avut loc pe fondul unor atacuri asupra unor orașe ucrainene de la graniță, în urma cărora anumite aparate de zbor au intrat pe teritoriul României.

„Noi eram obișnuiți cu astfel de incidente în zona Deltei Dunării, nu în zona Galațiului. Capacitatea noastră actuală ne permite o protecție pe o anumită zonă, iar acum o optimizăm. În termen de un an, vom fi complet apărați”, a afirmat președintele.

Acesta a făcut referire și la cooperarea militară recentă cu Statele Unite, precizând că vizita unui oficial american de rang înalt a avut rezultate concrete.

„Ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, când a venit secretarul forțelor terestre americane și a semnat un protocol cu Ministerul Apărării, răspunde unei necesități de colaborare tehnologică ce se dezvoltă rapid”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, participă, în perioada 28–29 aprilie 2026, la cea de-a 11-a ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mări (I3M) și la cea de-a 8-a ediție a Forumului de Afaceri I3M, care se desfășoară la Dubrovnik, Republica Croația.

Nicușor Dan participă la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, alături de lideri globali

Nicușor Dan a anunțat că România a înregistrat „pași importanți pentru dezvoltarea economiei și consolidarea cooperării regionale” în cadrul Summitului Inițiativei celor Trei Mări desfășurat la Dubrovnik, a transmis președintele Nicușor Dan.

În marja evenimentului, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka.

Potrivit președintelui, parteneriatul va întări conectivitatea regională și va consolida rolul Portului Constanța ca hub strategic la Marea Neagră, facilitând integrarea acestuia în coridoarele europene de transport și extinderea accesului la piețele internaționale.

Totodată, România a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, prin implicarea Băncii de Investiții și Dezvoltare. Fondul vizează mobilizarea a peste 2 miliarde de euro pentru investiții în domenii-cheie precum energie, transport, sustenabilitate, infrastructură digitală și socială.

„Acest fond, dezvoltat cu sprijin european și deschis capitalului privat, va susține proiecte strategice care vor aduce beneficii concrete pentru economie și pentru cetățeni”, a transmis șeful statului.

Plan radical într-o țară europeană, susținut de tot mai mulți cetățeni: Limitarea populației la 10 milioane
digi24.ro
image
PSD anunță că și-a retras ”toți reprezentanții din funcțiile politice guvernamentale”: ”Constituie un act de demnitate”
stirileprotv.ro
image
După ce A SCĂPAT de Orban, Ursula von der Leyen insistă pentru eliminarea dreptului de veto al țărilor membre! „UE INEGALĂ!”
gandul.ro
image
Cum poate Occidentul să evite criza Strâmtorii Ormuz prin noi coridoare energetice
mediafax.ro
image
Propunere de modificare a Codului Rutier. Ce este „culoarul de salvare” și ce vor trebui să facă șoferii
fanatik.ro
image
Riscurile economice la care se supune România în urma căderii guvernului Bolojan: scăderea leului, creșterea dobânzilor, pierderea banilor din PNRR, retrogradarea ratingului financiar
libertatea.ro
image
Cum poate Occidentul să scape din „Capcana Ormuz”: Soluția care a salvat lumea din mai multe crize ale petrolului în ultimii 70 de ani
digi24.ro
image
Fostul campion cu Dinamo și-a scos casa la vânzare! Cere 547.000 euro pentru imobilul de lux
gsp.ro
image
Au pus banii pe masă: 20 de milioane de euro. Radu Drăgușin și-a dat acordul pentru transfer
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
O nouă criză financiară plutește la orizont și nu va semăna cu cea din 2008: „Văd semne care nu mă lasă să dorm noaptea”
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Garsonieră de 30 mp la aproape 1.000.000 de euro. Unde se află
observatornews.ro
image
Valentina nu e singura victimă. Medicul care a operat-o pe femeia din Vâlcea, dat în judecată de mai multe paciente
cancan.ro
image
Scenariul de groază pentru pensionari. Pensiile nu se mai pot plăti, indexările anulate. Care e motivul?
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
Legea salarizării la stat 2026. Cine pierde, cine câștigă şi care este cel mai negru scenariu
playtech.ro
image
De ce nu-l vrea, de fapt, Mihai Stoica pe Marius Șumudică antrenor la FCSB: „Acolo s-a rupt totul!”
fanatik.ro
image
Situație complicată pentru românii care nu-și găsesc de muncă de luni bune și vor să plece în străinătate. „Aștept ziua de mâine, aplic și nu este nimeni interesat”
ziare.com
image
Sandra Izbașa, postare în miez de noapte, la două zile după momentul viral cu Poliția și "scoate șprițul ăla"
digisport.ro
image
Salariile mari sunt rare în România: peste 9.500 lei net te plasează în top 8% angajați bine plătiți (analiză)
stiripesurse.ro
image
Ieșirea PSD de la guvernare: zestrea de care se despart social-democrații
cotidianul.ro
image
ULTIMA ORĂ: Şi-a dat DEMISIA din Guvern
romaniatv.net
image
PAPARAZZI Soția lui Dan Petrescu, aproape de marele antrenor! Adriana Petrescu a rămas alături de fiica sa în România
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac, acuzat de fraudă fiscală! „Nu regret nimic”
gsp.ro
image
Ce s-a întâmplat exact când Nicolae Ceaușescu s-a întâlnit cu Părintele Arsenie Boca: „Vă vor cerne!"
actualitate.net
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”
click.ro
image
Andreea Marin, strălucitoare la prezentarea de modă Elena Perseil. Ce vedete au urcat pe podium. „Pentru Violeta mi-a plăcut o rochie roșie ca focul”
click.ro
image
Alina Sorescu, strictă și categorică! De ce nu petrece artista zilele de naștere ale fetelor ei împreună cu fostul soț: „Am suferit prea mult”
click.ro
Charles, Trump, Camilla, Melania, dineul de stat, Profimedia (3) jpg
Regele Charles nici măcar nu mai ciocnește cu șampanie. Întocmai ca nora sa Kate, trecută și ea prin cancer, și monarhul a renunțat la alcool
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Regele Mihai (GettyImages 105216810 jpg
Ultimii curteni ai Casei Regale, în anii republicii comuniste
historia.ro
Imaginea suferinței. Eugen Cristea face parastasul de un an al soției: „Numai eu știu ce-i în sufletul meu.” Câți bani primește din „Liceenii”?
image
Destinația surprizătoare aleasă de Smiley și Gina Pistol de 1 Mai: „Vom susține munca unui român”

OK! Magazine

image
Micul prinț în pericol s-ajungă ca Andrew? Oripilați de idee, William și Kate iau măsuri. Planul menit să nu dea greș

Click! Pentru femei

image
Sydney Sweeney a aruncat cu lenjerie intimă în publicul unui festival. Momentul a devenit viral!

Click! Sănătate

image
Neurolog: Acest supliment popular ar putea fi toxic