Video Nicușor Dan respinge ideea suspendării: „Nu e un demers serios. Voi acționa pentru ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale”

Presedintele Nicusor Dan a declarat, la finalul participării la Summit-ul I3M, din Croația, că direcția pro-occidentală a României este consfințită de Constituție și că va acționa pentru ca țara să fie guvernată de forțe politice care susțin această orientare. Totodată, șeful statului a respins ideea suspendării sale din funcție, apreciind că un astfel de demers „nu este serios”.

În contextul acuzațiilor lansate de George Simion, care a susținut că președintele ar încălca Constituția prin eventuale antepronunțări privind desemnarea unui premier, Nicușor Dan a respins ferm ideea unei posibile suspendări din funcție.

„Constituția României vorbește despre direcția pro-occidentală a țării. Am acționat în această direcție și voi continua să acționez pentru ca România să fie guvernată de forțe pro-occidentale. Suspendarea nu cred că este o chestiune serioasă în acest context. Este un mecanism extrem de riguros, prin care Parlamentul și cetățenii pot penaliza un președinte care încalcă Legea Fundamentală, însă nu suntem în acea situație”, a declarat Nicușor Dan.

„Trebuie să păstrăm direcția occidentală a României. Vor fi niște discuții, fiecare parte își va spune părerea. Ceea ce vreau să reiterez este că, în convingerea mea, rezultatul va fi o continuare a direcției pro-occidentale”, a completat Nicușor Dan.

Întrebat dacă ar putea refuza desemnarea unui premier susținut de o eventuală alianță PSD–AUR, președintele a calificat scenariul drept puțin probabil.

„Scenariul teoretic de care vorbiți este extrem de puțin probabil. Nu există nicio declarație din partea PSD care să indice că ar merge spre acest scenariu. Putem face o dezbatere constituțională, dar argumentele sunt de partea mea”, a mai precizat șeful statului.

Nicușor Dan: România trebuie să păstreze direcția pro-occidentală

Președintele Nicușor Dan a subliniat că România trebuie să își mențină direcția pro-occidentală, subliniind importanța stabilității politice inclusiv din perspectiva piețelor financiare.

„Este important, atât pentru cetățenii români, cât și pentru piețele financiare de care depindem, ca România să proiecteze stabilitate. România trebuie să păstreze direcția pro-occidentală și există voință politică la nivelul partidelor pentru acest lucru”, a spus Nicușor Dan.

Întrebat dacă a făcut tot posibilul pentru a media situația politică și tensiunile din coaliție, șeful statului a admis dificultățile din ultimele luni. „Noi am pornit cu toții, acum 10 luni, crezând că această coaliție va fi trainică, însă nu s-a întâmplat așa. Fiecare dintre noi are o responsabilitate în acest sens”, a precizat președintele.

În ceea ce privește scenariul în care, după o eventuală moțiune de cenzură, PNL și USR ar putea refuza negocierile cu PSD, Nicușor Dan a afirmat că toate variantele trebuie luate în calcul. „Sunt partide care au afirmat asta și trebuie să luăm această variantă în considerare. Pe de altă parte, trebuie să păstrăm direcția occidentală a României. Vor fi niște discuții în care fiecare parte își va spune părerea. Există scenarii de guvern majoritar sau minoritar, dar ceea ce vreau să reiterez este convingerea mea că rezultatul va fi continuarea direcției pro-occidentale, inclusiv prin susținere parlamentară pentru un guvern minoritar”, a mai spus președintele.

„Nu am observat vreo agresiune sau adversitate la adresa mea”

Referindu-se la afirmațiile lui Ilie Bolojan privind lipsa unor garanții că PSD nu va recurge la acțiuni politice, inclusiv în raport cu președintele României, Nicușor Dan a afirmat că scena politică funcționează în logica percepțiilor publice ale fiecărui actor.

„Suntem într-un mediu politic în care actorii acționează uitându-se fiecare la așteptările propriului public. Având în vedere modul în care s-au desfășurat lucrurile în aceste 10 luni, am încercat să fiu un președinte mediator, cu un dialog constructiv cu fiecare dintre părți. Nu am observat, din nicio parte, vreo agresiune sau adversitate la adresa mea”, a mai declarat șeful statului.

Nicușor Dan, despre dronele din zona Galați: „Într-un an vom fi complet apărați”

În legătură cu incidentele cu drone, Nicușor Dan a explicat că acestea au avut loc pe fondul unor atacuri asupra unor orașe ucrainene de la graniță, în urma cărora anumite aparate de zbor au intrat pe teritoriul României.

„Noi eram obișnuiți cu astfel de incidente în zona Deltei Dunării, nu în zona Galațiului. Capacitatea noastră actuală ne permite o protecție pe o anumită zonă, iar acum o optimizăm. În termen de un an, vom fi complet apărați”, a afirmat președintele.

Acesta a făcut referire și la cooperarea militară recentă cu Statele Unite, precizând că vizita unui oficial american de rang înalt a avut rezultate concrete.

„Ceea ce s-a întâmplat săptămâna trecută, când a venit secretarul forțelor terestre americane și a semnat un protocol cu Ministerul Apărării, răspunde unei necesități de colaborare tehnologică ce se dezvoltă rapid”, a adăugat Nicușor Dan.

Președintele României, Nicușor Dan, participă, în perioada 28–29 aprilie 2026, la cea de-a 11-a ediție a Summitului Inițiativei celor Trei Mări (I3M) și la cea de-a 8-a ediție a Forumului de Afaceri I3M, care se desfășoară la Dubrovnik, Republica Croația.

Nicușor Dan participă la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, alături de lideri globali

Nicușor Dan a anunțat că România a înregistrat „pași importanți pentru dezvoltarea economiei și consolidarea cooperării regionale” în cadrul Summitului Inițiativei celor Trei Mări desfășurat la Dubrovnik, a transmis președintele Nicușor Dan.

În marja evenimentului, a fost semnat un Memorandum de Înțelegere între Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța și Autoritatea Portului Rijeka.

Potrivit președintelui, parteneriatul va întări conectivitatea regională și va consolida rolul Portului Constanța ca hub strategic la Marea Neagră, facilitând integrarea acestuia în coridoarele europene de transport și extinderea accesului la piețele internaționale.

Totodată, România a aderat la Fondul pentru Infrastructură al Inițiativei celor Trei Mări, prin implicarea Băncii de Investiții și Dezvoltare. Fondul vizează mobilizarea a peste 2 miliarde de euro pentru investiții în domenii-cheie precum energie, transport, sustenabilitate, infrastructură digitală și socială.

„Acest fond, dezvoltat cu sprijin european și deschis capitalului privat, va susține proiecte strategice care vor aduce beneficii concrete pentru economie și pentru cetățeni”, a transmis șeful statului.