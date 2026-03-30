Ambasadorul SUA la București: România poate revoluționa energia în Europa Centrală și de Est și reduce dependența de Rusia

România are capacitatea de a transforma domeniul energetic din Europa Centrală și de Est, reducând dependența regiunii de Rusia, a declarat luni, 30 martie, ambasadorul Statelor Unite ale Americii la București, Darryl Nirenberg.

Diplomatul american a subliniat importanța securității energetice pentru dezvoltarea economică.

„La bază, România are potenţial să revoluţioneze domeniul energetic în Europa Centrală şi de Est, în ceea ce priveşte reducerea dependenţei de Rusia. Cum a spus preşedintele Trump, securitatea energetică înseamnă securitate naţională, iar energia este cheia dezvoltării economice. România are mai multe resurse pe care le exploatează, altele pe care le va exploata. Programul nuclear este promiţător şi suntem fericiţi că SUA contribuie cu tehnologie şi companii la refacerea reactoarelor de la Cernavodă”, a spus Nirenberg, pentru Agerpres.

Referindu-se la reactoarele modulare mici (SMR), ambasadorul a amintit de acordul interguvernamental semnat pentru dezvoltarea acestei tehnologii cu contribuție americană.

„Mă bucur să constat că deciziile inițiale au fost luate și sunt mândru să văd cum companiile americane furnizează tehnologia de ultimă generație. Eximbank și Development Finance Corporation s-au angajat să investească până la 3 miliarde, respectiv un miliard de dolari pentru proiectul SMR”, a precizat Nirenberg.

Ambasadorul a mai menționat că o prioritate a mandatului său o reprezintă promovarea oportunităților economice și comerciale, în special în domeniile energiei, mineralelor critice și tehnologiei.

„Sunt angajat să promovez afacerile americane pentru a crea locuri de muncă atât în SUA, cât și în România, și să consolidăm legăturile noastre în beneficiul ambelor națiuni”, a adăugat oficialul.