Calvarul lui Carlos Alcaraz nu se mai termină. Spaniolul ratează și prezența la Wimbledon

Jucătorul de tenis Carlos Alcaraz (23 de ani, 2 ATP) și-a anunțat astăzi retragerea de la Wimbledon, turneul pe iarbă găzduit de Londra în perioada 29 iunie - 12 iulie. Informația a apărut pe contul său de Instagram.

Multe vești proaste pentru Carlos Alcaraz. În timp ce rivalul italian Jannik Sinner calcă totul în picioare în circuitul ATP, ibericul se luptă să se recupereze după accidentarea la încheietura mâinii drepte, care l-a împiedicat să fie pe teren în sezonul de zgură.

După Roland Garros, Carlitos va lipsi și de la Wimbledon. Fostul număr 1 mondial, dublu campion la Wimbledon, a anunțat pe canalele sale de socializare că s-a retras de la Grand Slam-ul de la Londra:

„Recuperarea mea progresează bine și mă simt mult mai bine, dar, din păcate, nu sunt încă pregătit să joc și, din acest motiv, trebuie să ratez turneul pe iarbă de la Queen's și Wimbledon.

Acestea sunt două turnee foarte speciale pentru mine și îmi vor lipsi îngrozitor. Voi continua să lucrez pentru a reveni cât mai curând posibil!”.