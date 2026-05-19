Marți, 19 Mai 2026
Adevărul
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
Plângere penală pe numele Oanei Gheorghiu la DNA. Ce acuzații i se aduc vicepremierului

Fostul șef al Autorității pentru Digitalizarea României Dragoș Vlad a depus plângere pe numele vicepremierului Oana Gheorghiu la Direcția Națională Anticorupție, acuzând-o de presiuni în favoarea grupului Schwartz.

Vicepremierul Oana Gheorghiu FOTO Inquam Photos / Octav Ganea

Fostul șef ADR Dragoș Vlad a informat, marți, la Antena 3, că a mers personal la DNA pentru a depune plângerea.

Potrivit documentului, fostul președinte al ADR Dragoș Vlad susține că ar fi fost exercitate demersuri care au condus la anularea unei proceduri de achiziție publică aferente unui pilon strategic al componentei de digitalizare din România, cu consecința prejudicierii intereselor publice și cu riscul pierderii unor fonduri europene nerambursabile estimate la aproximativ 164.471.182,97 lei.

În plângere se mai arată că aceste acțiuni ar fi fost însoțite de presiuni repetate asupra sa pentru a încălca prevederi din domeniul achizițiilor publice.

De asemenea, documentul face referire la existența unor presiuni repetate pentru identificarea rapidă a unor soluții de colaborare cu grupul de societăți Schwartz, despre care denunțătorul susține că ar fi urmărit obținerea de foloase materiale prin încheierea de contracte preferențiale cu autoritatea pe care o conducea. În același context, în plângere este menționată și Oana Gheorghiu, în legătură cu presupusele demersuri semnalate de autorul sesizării.

Faptele sesizate la DNA
FOTO captură Antena 3 din plângerea la DNA

Potrivit informațiilor publicate de presă, discuțiile dintre Guvern și grupul german Schwarz ar fi început în ianuarie 2026, printr-o serie de întâlniri cu caracter exploratoriu desfășurate la nivel guvernamental cu reprezentanții Schwarz Digits, divizia de tehnologie a conglomeratului german.

Schwarz Group este unul dintre cele mai mari grupuri europene, cu afaceri estimate la aproximativ 175 de miliarde de euro în 2024, aproape 600.000 de angajați și operațiuni în 32 de state. În România, compania este cunoscută în principal prin rețelele Kaufland și Lidl, dar dezvoltă și activități în domeniul cloud, securitate cibernetică și infrastructură digitală prin Schwarz Digits.

Pe 12 februarie 2026, vicepremierul Oana Gheorghiu a transmis un email către Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) și către Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), solicitând instituțiilor să precizeze dacă au identificat soluții sau servicii oferite de Schwarz Digits care ar putea prezenta interes strategic pentru România.

Gheorghiu a revenit ulterior cu un mesaj de corecție, în care și-a cerut scuze pentru eroare și a lămurit că adresantul vizat era ADR, nu STS: „Ne interesează perspectiva ADR, nu STS… am dat copy/paste textului, fără să fac modificările necesare."

În urma apariției în presă a e-mail-urilor, Oana Gheorghiu a declarat: „Nu am făcut absolut nimic ilegal sau imoral. Nu am motiv să-mi dau demisia în acest moment în care mai sunt proiecte de dus înainte”. 

Controversa a fost amplificată de informațiile privind relația anterioară dintre vicepremier și grupul german. Fundația „Dăruiește viață”, condusă anterior de Oana Gheorghiu, ar primit o donație de 250.000 de euro din partea Kaufland, companie care face parte din grupul Schwarz.

Pe 4 mai 2026, Oana Gheorghiu a anunțat demiterea președintelui ADR, Vlad Dragoș, oficialul căruia îi fusese adresat emailul din februarie. Vicepremierul a motivat decizia prin existența unor eșecuri operaționale, precum și prin insubordonare și opacitate instituțională, acuzând un refuz repetat de colaborare cu ministerul tutelar.

