Nicușor Dan participă la Forumul de Afaceri al Inițiativei celor Trei Mări, alături de lideri globali

Președintele Nicuşor Dan participă miercuri, în Croația, la o sesiune specială a Forumului de Afaceri din cadrul Inițiativa celor Trei Mări (I3M), unde este prezent în contextul summitului dedicat acestei platforme regionale.

Potrivit Administrației Prezidențiale, șeful statului ia parte la Panelul Liderilor, alături de reprezentanți ai mediului de afaceri și financiar din regiune, dar și din SUA, Japonia, Coreea de Sud și Canada. La forum participă și instituții financiare internaționale importante, precum BERD, Banca Interamericană de Dezvoltare sau instituții de investiții din SUA și Japonia. Evenimentul este văzut drept o platformă-cheie pentru atragerea investițiilor, în special în sectorul energetic.

Forumul reunește peste 1.200 de participanți din 45 de țări, incluzând 174 de entități oficiale și peste 700 de companii și instituții financiare. Administrația Prezidențială subliniază că prezența numeroasă a firmelor românești reflectă interesul crescut al mediului privat pentru proiectele regionale, potrivit Agerpres.

Inițiativa celor Trei Mări este un format de cooperare la nivel prezidențial care aduce împreună statele UE situate între Marea Adriatică, Baltică și Neagră. Din 2023, Grecia s-a alăturat ca al 13-lea membru, după summitul de la București.

Obiectivul platformei este reducerea decalajelor de dezvoltare în UE prin proiecte de interconectare în domenii precum energia, transporturile și digitalizarea, dar și prin consolidarea cooperării economice și a relațiilor transatlantice.