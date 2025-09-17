search
România inaugurează pajiști submarine de iarbă de mare și recife artificiale. Proiectul care ne plasează pe harta restaurării ecosistemelor marine în Europa

0
0
Publicat:

După 20 de ani de eforturi pentru reducerea eroziunii costiere, România inaugurează pajiști submarine de iarbă de mare și recife artificiale, a anunțat, miercuri, Administraţia Naţională Apele Române (ANAR).

Hectare întregi de pajiști sunt deja amenajate. FOTO Facebook ANAR
Hectare întregi de pajiști sunt deja amenajate. FOTO Facebook ANAR

„România scrie istorie în Marea Neagră. Plămânii verzi-albaștri ai mării - recifele și pajiștile submarine. După 20 de ani de eforturi pentru reducerea eroziunii costiere, România inaugurează pajiști submarine de iarbă de mare (Zostera Noltii) şi recife artificiale, cu transplanturi de Cystoseira Barbata",  precizează ANAR, miercuri, într-o postare pe pagina de Facebook a instituției.

Peste 20 de hectare sunt deja amenajate, arată Administraţia Naţională Apele Române.

Pajiștile submarine de iarbă de mare aduc beneficii directe, de la captarea carbonului, stabilizarea fundului marin, adăpost pentru pești, căluți de mare şi alte viețuitoare şi protecție împotriva eroziunii, 

„Acest proiect plasează România pe harta restaurării ecosistemelor marine în Europa. Nu este vorba doar de plantarea unei vegetaţii subacvatice, ci de măsuri concrete pentru refacerea unui echilibru ecologic esenţial şi de investiţia într-un viitor sustenabil pentru zona costieră a României", a explică Stelică Hagi, director ABA Dobrogea-Litoral, potrivit ANAR.

„Foarte aproape să depăşim pragul de 80% stadiu fizic de execuţie a proiectului”

Nicuşor Buzgaru, manager de proiect la Apele Romane Dobrogea-Litoral, vorbește de obstacolele întâmpinate de proiect:

„Ca orice proiect de anvergură au existat numeroase obstacole procedurale, instituţionale şi financiare, însă cu eforturi susţinute au fost depăşite rând pe rând, ajungând ca astăzi să fim foarte aproape să depăşim pragul de 80% stadiu fizic de execuţie a proiectului. Am învăţat foarte mult în aceşti ani şi la final vom avea nu doar un proiect major implementat ci şi experienţa acestui tip de lucrări".

„Un nou standard în protecția costieră și restaurarea ecosistemelor marine  din Europa de Est”  

Proiectul este cofinanțat de UE, fiind implementat de Apele Române prin ABA Dobrogea-Litoral, în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină Grigore Antipa, INCD GeoEcoMar, ONG Mare Nostrum, Universitatea Ovidius Constanţa şi alte institute ştiinţifice. 

Plantațiile ajută la stabilizarea fundului marin. FOTO Facebook ANAR
Plantațiile ajută la stabilizarea fundului marin. FOTO Facebook ANAR

„Datorită sprijinului financiar al Uniunii Europene 🇪🇺, asistenței oferite de Banca Europeană pentru Investiții  și implicării instituțiilor statului român și a experților noștri, acest proiect stabilește un nou standard în protecția costieră și restaurarea ecosistemelor marine  din Europa de Est”, spune Mihaela Andra Negoi, Director Direcția de Investiții la Apele Române.

Mihaela Andra Negoi, director Direcţia de Investiţii - Apele Române, a arătat că datorită sprijinului financiar al Uniunii Europene, asistenţei oferite de Banca Europeană pentru Investiţii şi implicării instituţiilor statului, proiectul stabileşte un nou standard în protecţia costieră şi restaurarea ecosistemelor marine din Europa de Est.

Proiectul ajută la restaurarea ecosistemelor marine. FOTO Facebook ANAR
Proiectul ajută la restaurarea ecosistemelor marine. FOTO Facebook ANAR

Până în 2027, în cadrul proiectului vor fi amenajate peste 700.000 mp şi 13 recife artificiale, un pas major pentru viitorul litoralului românesc, susţine ANAR.

