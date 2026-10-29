 Româncă găsită moartă în locuința sa din Irlanda. Ce ipoteză ia în calcul poliția | adevarul.ro
search
Joi, 29 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Adevărul Financiar Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Româncă găsită moartă în locuința sa din Irlanda. Ce ipoteză ia în calcul poliția

Publicat:
Ultima actualizare:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

O româncă în vârstă de 48 de ani a fost găsită moartă în locuinţa sa din cartierul Finglas din Dublin din Irlanda, în împrejurări considerate suspecte. Partenerul femeii, tot român a fost reținut în acest caz şi a fost pus sub acuzare.

Femeia a fost găsită moartă în casă
Femeia a fost găsită moartă în casă Foto: Facebook/Loredana Simion

Femeia în vâstă de 48 de ani, originară din Botoșani, locuia de mai mulți ani în Irlanda, era logodită şi lucra la o farmacie din Dublin.

Polițiștii au ajuns la locuința de pe Melville Terrace, în cartierul Finglas din Dublin, duminică noapte în jurul orei 04:30 în urma unei sesizări. În interior poliţiştii au descoperit trupul neînsuflețit al româncei.

Cu câteva ore înainte, în seara de duminică, 25 octombrie, femeia publicase pe reţelele sociale o fotografie în care avea răni vizibile pe faţă, semne ale unei agresiuni. La șase ore de la descoperirea cadavrului, polițiștii l-au găsit într-un centru comercial pe bărbatul cu care victima avea o relaţie şi l-au reţinut.

Primele cercetări au scos la iveală faptul că ar fi fost vorba despre un posibil atac cu cuțitul, iar polițiștii verifică și informații potrivit cărora românca ar fi fost victima unor agresiuni în lunile trecute, potrivit Antena 3 CNN.

Locuința femeii a fost izolată pentru cercetarea criminalistică, iar anchetatorii au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă și au discutat cu vecinii.

Românul reţinut a apărut în faţa judecătorilor, unde a ales să păstreze tăcerea, deşi a beneficiat de un translator desemnat de instanță. Nu a avut un avocat prezent în sala de judecată, însă anchetatorii susţin că acesta a avut opt consultări cu un avocat în timpul detenției și încă una înaintea prezentării în instanță.

În acest moment principala pistă în anchetă este cea a unei dispute între cei doi parteneri care a degenerat. ​

Poliția a făcut apel la populaţie şi le-a cerut oamenilor care s-au aflat în zonă în momentul agresiunii să contacteze autorităţile şi să ofere orice informații relevante. Sunt solicitate și înregistrări video, inclusiv cele realizate de camerele de bord ale mașinilor care au trecut prin apropiere.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Fiul lui Călin Georgescu a câștigat Balonul de Aur”. O postare ironică pe TikTok, virală în rândul susținătorilor: „Așa tată, așa fiu”
digi24.ro
image
Incendiu la Aeroportul Henri Coandă, între terminalele Sosiri și Plecări. Suspectă este o femeie
stirileprotv.ro
image
AUR, ofensivă diplomatică pentru cazul lui Călin Georgescu, anularea alegerilor și alegeri anticipate. Formațiunea condusă de Simion anunță că a avut întâlniri cu mai mulți ambasadori, inclusiv cu reprezentantul SUA
gandul.ro
image
Mărturia unui jurnalist spaniol după tragedia feroviară. Poveștile dramatice din spatele bilanțului victimelor
mediafax.ro
image
Fiica lui Ivan Patzaichin, amenințări după ce a pierdut contractul de sute de mii de euro cu ANAD! A câștigat o avere de la statul român
fanatik.ro
image
Județele cele mai „lovite” de reforma administrativă. Regiunile istorice Ardeal și Oltenia ar pierde sute de localități
libertatea.ro
image
Ce voiau să facă la Kiev doi soldați ruși care au dezertat de pe front și s-au deghizat în civili
digi24.ro
image
Drama fratelui lui Steffi Graf: e vagabond și trăiește într-un tunel de drenaj în Las Vegas! Face acuzații aiuritoare la adresa lui Andre Agassi: „I-a plăcut să lovească”
gsp.ro
image
Cornel Dinu a pierdut apartamentul în instanță și acum și-a scos casa la vânzare: ”'Bestia' aia îmi mai cere 30.000 de euro”
digisport.ro
image
Mama lui Andrei Petrache, fostul fotbalist de la Rapid, este în doliu. Gestul făcut după moartea fiului
click.ro
image
Misterul celor 700.000 de euro furați din Vama Otopeni. Cine e femeia care a venit din Dubai cu un avion privat și valize pline cu bani
antena3.ro
image
Salariul şefului Deloitte pentru EMEA (Europa, Middle East, Africa), a crescut cu 45%, după ce compania a concediat 1.000 de angajaţi. Remuneraţia sa este de 93 de ori mai mare decât salariul median din firmă
zf.ro
image
Satul cu 15 case, scos la vânzare la preţ de apartament în Bucureşti. Casele au nevoie doar de mobilă
observatornews.ro
image
Ce a făcut fotbalistul Andrei Petrache în ziua dispariției. Detalii noi din anchetă
cancan.ro
image
Dosarele de pensie ar putea fi soluționate în cel mult 45 de zile. Care pensionari sunt vizați?
newsweek.ro
image
„Fabuloasă ca de obicei”. Raluca Zenga a încins atmosfera cu imaginile în costum de baie din cea mai recentă vacanță
prosport.ro
image
Orașele din România în care populația îmbătrânește cel mai repede. Ce se întâmplă când pensionarii ajung să domine un municipiu
playtech.ro
image
Adevărul despre distrugerea relației Săpunaru – Niță. Idolul Giuleștiului lovește, de fapt, în patronul Rapidului, Dan Șucu!
fanatik.ro
image
„La Palatul Victoria se joacă o nouă Cină cea de Taină, cu Luca Niculescu și cei 12 apostoli ai PSD” INTERVIU cu analistul politic Eusebiu Slăvitescu
ziare.com
image
A izbucnit scandalul, după ce a aflat cu cine a început o relație prietena ei! ”Nu vorbesc cu trădătoarele! Cea mai dură palmă”
digisport.ro
image
Dana Rogoz, aventură de coșmar. S-a trezit într-o gară întunecată, fără bagaj
click.ro
image
Robert Sighiartău: Sunt adeptul introducerii AUR la guvernare
cotidianul.ro
image
Cum arată noua casă a Lorenei Șerban din Brașov. Influencerița a amenajat-o cu mult bun gust. Cireașa de pe tort e mansarda, unde și-a creat propriul cinema / GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Focuri de armă lângă locuința premierului Luca Niculescu. Poliția Capitalei a intervenit de urgență
mediaflux.ro
image
Schimbare istorică în Serbia: Lista Studenților, cu legendarul Dejan Bodiroga în componență, a câștigat alegerile parlamentare!
gsp.ro
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Îi vedem râzând în „Las Fierbinți”, dar viața i-a lovit crunt. Actorii de la PRO TV au trăit tragedii peste care cu greu și-au revenit
actualitate.net
image
Jennifer Lopez, afectată de schimbările din familie: „Este devastator”. Artista a transformat durerea într-o melodie emoționantă
click.ro
image
Dana Rogoz, aventură de coșmar. S-a trezit într-o gară întunecată, fără bagaj
click.ro
image
Ce bani a primit Maurice Munteanu pentru participarea la Asia Express. A plecat acasă după 8 etape de concurs
click.ro
Regele Carol I și Regina Elisabeta Casa Regală jpg
Scandalul sexual de la Peleș. Domnișoarele de onoare ale Reginei Elisabeta, în centrul polemicii care a aprins Curtea
okmagazine.ro
FotoJet (86) jpg
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară
okmagazine.ro
Cercetări pe malul Dunării
O reședință luxoasă, de 4.500 de metri pătrați, descoperită într-o fortăreață romană de pe malul Dunării
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Leonard Doroftei, gata să ajungă pe masa de operație! Ce a pățit fostul campion și unde merge de Halloween cu soția
image
Jennifer Lopez, afectată de schimbările din familie: „Este devastator”. Artista a transformat durerea într-o melodie emoționantă

OK! Magazine

image
Relațiile sexuale între rude au venit la pachet cu mari nenorociri asupra marilor case regale. Bolile cutremurătoare n-au întârziat s-apară