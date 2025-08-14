O bătrână din Mogoșoaia, găsită moartă și dezbrăcată în casă. Cine este criminalul de 25 de ani

La scurt timp după ce o femeie în vârstă de 76 de ani a fost găsită ucisă şi dezbrăcată în locuința sa unde stătea cu chirie, în Mogoşoaia, poliţiştii l-au prins pe principalul suspect, fiul proprietarilor casei, și-a recunoscut fapta.

Crimă cu sânge rece în Mogoșoaia, județul Ilfov, unde a fost descoperit trupul gol unei bătrâne în vârstă de 76 de ani, care prezenta o rană gravă în zona gâtului. Ancheta a scos rapid la iveală un suspect: un tânăr de 25 de ani, fiul proprietarilor imobilului, care, în urma audierilor, a recunoscut că este autorul crimei.

Descoperirea macabră a fost făcută de nepoata victimei, care locuia în aceeași curte, într-o anexă a casei în care stătea cu chirie femeia de 76 de ani. Intrată în locuința bătrânei, ea a găsit trupul acesteia dezbrăcat, prăbușit pe podea, cu o rană gravă în zona gâtului, informează ProTV.

Polițiștii, care au ajuns la faţa locului în urma apelului la 112 făcut de nepoata victimei, nu exclud posibilitatea ca femeia să fi fost și agresată sexual. Din primele date s-a conturat ideea că principalul suspect este chiar fiul proprietarilor, un tânăr în vârstă de 25 de ani, astfel că mai multe echipaje au pornit imediat în căutarea presupusului autor.

Acesta a fost depistat la doar câțiva kilometri distanță de locul crimei, pe o stradă din Bucureştii noi, și a fost adus la fața locului. Inițial, bărbatul a negat orice implicare, însă, pe parcursul audierilor, și-a schimbat declarația, mărturisind că el este cel care a ucis-o pe femeie şi că totul a pornit de la o ceartă, fără a da însă alte informaţii.

Zona a fost izolată ore întregi, în timp ce echipajele criminalistice efectuau cercetări minuțioase. Suspectul a fost dus la fața locului, pentru a reconstitui circumstanțele în care s-a produs tragedia şi, în cele din urmă în curtea imobilului a fost descoperită şi arma crimei, un cuţit.

Vecinii susțin că bărbatul ar fi avut probleme psihice, însă, potrivit surselor din cadrul anchetei, nu există documente medicale care să confirme acest lucru.

În prezent, suspectul este reținut pentru 24 de ore, fiind acuzat de omor, iar procurorii urmează să solicite arestarea lui preventivă. Totodată, acesta va fi supus unei expertize psihiatrice pentru a se stabili dacă avea discernământ în momentul comiterii faptei.