Alegătorii născuți în străinătate au furat alegerile parțiale din Marea Britanie, strigă liderul formațiunii antiimigrație Nigel Farage

Liderul partidului Reform UK, Nigel Farage, a susținut că formațiunea sa ar fi fost „privată de victorie” la alegerile parțiale din Manchester, acuzând că rezultatul a fost influențat de voturile alegătorilor născuți în afara Marii Britanii și de presupuse nereguli în secțiile de votare.

Declarațiile vin în contextul în care scrutinul din circumscripția Gorton and Denton a fost câștigat surprinzător de candidata Partidului Verde, Hannah Spencer, într-o zonă considerată tradițional un bastion laburist, scrie Daily Mail.

Acuzații privind votul „sectar” și frauda electorală

Într-un articol de opinie, Farage a afirmat că „Reform UK a câștigat votul alegătorilor născuți în Marea Britanie” , sugerând că diferența a fost făcută de votanți proveniți din comunități de imigranți, în special din Pakistan.

Potrivit liderului Reform, aproximativ 10% dintre alegătorii din circumscripție s-ar fi născut în Pakistan, iar în unele secții proporția persoanelor născute în afara Regatului Unit ar depăși 20%, ajungând la aproape 50% într-un cartier.

Conform legislației britanice, cetățenii statelor din Commonwealth pot vota în alegeri dacă sunt rezidenți legali și înregistrați la o adresă din circumscripție.

Farage a declarat că, dacă ar ajunge prim-ministru, ar revizui aceste reguli, susținând că „doar cetățenii britanici ar trebui să voteze în alegeri britanice”.

În paralel, observatori independenți au raportat niveluri ridicate de așa-numit „vot în familie” - practică ilegală care presupune intrarea în cabină a unui alegător împreună cu un membru al familiei, posibil pentru a-i influența opțiunea. Poliția din Greater Manchester a confirmat că analizează plângeri legate de presupuse incidente de acest tip.

Campania și tema Gaza

Campania Verzilor, coordonată la nivel național de Zack Polanski, s-a concentrat în mare parte pe conflictul din Gaza, într-o circumscripție cu o populație musulmană semnificativă. Criticii au acuzat partidul că ar fi exploatat tensiunile internaționale pentru a mobiliza votul pe criterii identitare.

Liderul conservator Kemi Badenoch a afirmat că ascensiunea „politicii sectare” riscă să afecteze cultura toleranței din Marea Britanie.

La rândul său, primarul din Manchester, Andy Burnham, este menționat în speculații politice privind posibile repoziționări pe scena națională, în timp ce liderul laburist Keir Starmer se confruntă cu presiuni interne după clasarea partidului său pe locul al treilea în scrutin.

Reacții și investigații

Postul BBC a fost criticat de unii politicieni conservatori pentru că nu a acordat suficientă atenție acuzațiilor de fraudă electorală în programele sale principale de știri. Postul public a respins acuzațiile, susținând că a reflectat informațiile disponibile.

Între timp, poliția a transmis că investighează plângerile primite și că va oferi actualizări în cursul anchetei.

Partidul Verde a respins acuzațiile, calificându-le drept „o tentativă de a submina rezultatul democratic”.

Alegerile parțiale din Gorton and Denton au readus în prim-plan dezbaterea privind regulile electorale, influența imigrației asupra peisajului politic și riscul polarizării comunitare într-o societate multiculturală.